Slovan Bratislava x Zrinjski: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões

Slovan Bratislava x Zrinjski: Confira os palpites para o jogo da Liga dos Campeões da UEFA, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Slovan Bratislava x Zrinjski pela UEFA Champions League



📅 Data: 22 de julho de 2025



🕒 Horário: 19h15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Tehelné Pole



Slovan Bratislava x Zrinjski: Palpite Pela UEFA Liga dos Campeões



🏠 Vitória do Slovan Bratislava (1.53) - A equipe da casa é a clara favorita, com odds baixas refletindo sua superioridade.



⚽ Mais de 1.5 gols no jogo (1.24) - Expectativa de um jogo com pelo menos dois gols, dado o histórico ofensivo do Slovan.



🔢 Total de gols: 2-3 (1.98) - Um placar dentro dessa faixa é o mais provável, equilibrando ataque e defesa.



Slovan Bratislava x Zrinjski: Palpites de Odds Médias



📊 Slovan Bratislava marcar mais de 1.5 gols (1.61) - A equipe tem um ataque eficiente e deve superar essa marca.



🔄 Ambas marcam (2.87 – Menos de 2.5 gols) - Se o jogo for mais contido, há chances de ambos marcarem.



⏱️ Mais de 0.5 gols no 1º tempo (1.44) - Expectativa de um início movimentado.



🎯 Resultado exato: 2-0 (6.41) - Um placar seguro para o Slovan.



🔀 Paridade de gols no 1º tempo (1.66 – Par) - Se o jogo for equilibrado no início, gols em números pares podem ocorrer.



Palpites de Odds Altas para o Slovan Bratislava x Zrinjski



🔥 Vitória do Zrinjski (5.41) - Um palpite arriscado, mas com valor se a equipe surpreender.



💥 Mais de 3.5 gols (3.73) - Se o jogo for aberto, pode ter vários gols.



🎲 Placar exato 3-1 (11.61) - Um cenário onde o Slovan domina, mas sofre um gol.



⚡ Zrinjski marcar nos dois tempos (5.30) - Se a equipe visitante estiver inspirada.



🌟 Intervalo/Final: Empate/Casa (4.43) - O Slovan pode demorar a desequilibrar, mas vence no fim.



Conclusão com Base nas Odds

As odds indicam o Slovan Bratislava como forte favorito, com grande probabilidade de vitória e mais de 1.5 gols no jogo.

No entanto, o Zrinjski tem potencial para surpreender, especialmente em mercados alternativos como "Ambas marcam" ou "Mais de 3.5 gols".

Slovan Bratislava x Zrinjski: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.