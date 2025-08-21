- V
Slovan Bratislava x Young Boys: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08
Slovan Bratislava x Young Boys: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Slovan Bratislava e Young Boys se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida será às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, na Eslováquia.
O Young Boys chega com favoritismo pelo elenco mais forte e maior experiência internacional, mas o Slovan Bratislava conta com o apoio da torcida para tentar equilibrar as ações.
Slovan Bratislava x Young Boys Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1: Vitória do Young Boys – odd pagando 1.90 na bet365
- Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365
- Palpite 3: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.95 na bet365
Vitória do Young Boys - odd pagando 1.90
Com elenco mais qualificado, o Young Boys deve assumir o controle da partida mesmo fora de casa.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80
O Slovan Bratislava pode aproveitar o fator casa para marcar, mesmo contra um adversário superior.
Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.95
A tendência é de uma partida intensa e com boas oportunidades de gol para os dois lados.
Slovan Bratislava x Young Boys: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Slovan Bratislava x Young Boys pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Tehelné Pole, Bratislavia, Eslováquia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Slovan Bratislava x Young Boys: Escalações prováveis
Slovan Bratislava: Matus Macik; Sidoine Fogning, Zuberu Sharani, Peter Pokorny, Nino Marcelli; Filip Lichý, Rahim Ibrahim, Daniil Ignatenko, Kelvin Ofori; Mykola Kukharevych, Alasana Yirajang.
Young Boys: Marvin Keller; Saidy Janko, Loris Benito, Jaouen Hadjam, Gregory Wüthrich; Darian Males, Rayan Raveloson, Lukasz Lakomy, Sergio Córdova; Alan Virginius, Joel Monteiro.
Slovan Bratislava x BSC Young Boys: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Slovan Bratislava x BSC Young Boys: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Slovan Bratislava x BSC Young Boys: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
