Slovan Bratislava x Young Boys: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Slovan Bratislava x Young Boys: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Slovan Bratislava e Young Boys se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida será às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, na Eslováquia.


O Young Boys chega com favoritismo pelo elenco mais forte e maior experiência internacional, mas o Slovan Bratislava conta com o apoio da torcida para tentar equilibrar as ações.


Slovan Bratislava x Young Boys Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1: Vitória do Young Boys – odd pagando 1.90 na bet365

  • Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365

  • Palpite 3: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.95 na bet365


Vitória do Young Boys - odd pagando 1.90


Com elenco mais qualificado, o Young Boys deve assumir o controle da partida mesmo fora de casa.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80


O Slovan Bratislava pode aproveitar o fator casa para marcar, mesmo contra um adversário superior.


Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.95


A tendência é de uma partida intensa e com boas oportunidades de gol para os dois lados.


Slovan Bratislava x Young Boys: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Slovan Bratislava x Young Boys pela Liga Europa

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Tehelné Pole, Bratislavia, Eslováquia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Slovan Bratislava x Young Boys: Escalações prováveis


Slovan Bratislava: Matus Macik; Sidoine Fogning, Zuberu Sharani, Peter Pokorny, Nino Marcelli; Filip Lichý, Rahim Ibrahim, Daniil Ignatenko, Kelvin Ofori; Mykola Kukharevych, Alasana Yirajang.


Young Boys: Marvin Keller; Saidy Janko, Loris Benito, Jaouen Hadjam, Gregory Wüthrich; Darian Males, Rayan Raveloson, Lukasz Lakomy, Sergio Córdova; Alan Virginius, Joel Monteiro.

Slovan Bratislava x BSC Young Boys: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Slovan Bratislava x BSC Young Boys: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 UEFA Europa League
BSC Young Boys
0 - 0
Slovan Bratislava
2021 UEFA Champions League
BSC Young Boys
3 - 2
Slovan Bratislava
2021 UEFA Champions League
Slovan Bratislava
0 - 0
BSC Young Boys
2014 UEFA Europa League
Slovan Bratislava
1 - 3
BSC Young Boys
2014 UEFA Europa League
BSC Young Boys
5 - 0
Slovan Bratislava

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Slovan Bratislava
Empate
BSC Young Boys

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

