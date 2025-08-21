Slovan Bratislava x Young Boys: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08

Slovan Bratislava x Young Boys: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Slovan Bratislava e Young Boys se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida será às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, na Eslováquia.

O Young Boys chega com favoritismo pelo elenco mais forte e maior experiência internacional, mas o Slovan Bratislava conta com o apoio da torcida para tentar equilibrar as ações.

Slovan Bratislava x Young Boys Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1: Vitória do Young Boys – odd pagando 1.90 na bet365

Palpite 1: Vitória do Young Boys

Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365

Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim

Palpite 3: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.95 na bet365



Vitória do Young Boys - odd pagando 1.90

Com elenco mais qualificado, o Young Boys deve assumir o controle da partida mesmo fora de casa.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80

O Slovan Bratislava pode aproveitar o fator casa para marcar, mesmo contra um adversário superior.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.95

A tendência é de uma partida intensa e com boas oportunidades de gol para os dois lados.

Slovan Bratislava x Young Boys: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Slovan Bratislava x Young Boys pela Liga Europa



📅 Data: 21 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Tehelné Pole, Bratislavia, Eslováquia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Slovan Bratislava x Young Boys: Escalações prováveis

Slovan Bratislava: Matus Macik; Sidoine Fogning, Zuberu Sharani, Peter Pokorny, Nino Marcelli; Filip Lichý, Rahim Ibrahim, Daniil Ignatenko, Kelvin Ofori; Mykola Kukharevych, Alasana Yirajang.

Young Boys: Marvin Keller; Saidy Janko, Loris Benito, Jaouen Hadjam, Gregory Wüthrich; Darian Males, Rayan Raveloson, Lukasz Lakomy, Sergio Córdova; Alan Virginius, Joel Monteiro.