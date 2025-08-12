Assine UOL
Slovan Bratislava
UEFA Champions League - World Wide
Štadión Tehelné pole
Kairat Almaty
Slovan Bratislava x Kairat: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga dos Campeões Ao Vivo

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira os melhores palpite para Slovan Bratislava x Kairat, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Slovan Bratislava e Kairat se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2025/26 nesta terça-feira, dia 12 de agosto, às 15h15 (horário de Brasília), na Estádio Tehelné Pole, na Eslováquia. Na primeira partida, vitória de 1x0 do Kairat. Slovan Bratislava x Kairat terá transmissão das casas de apostas Novibet e Bet365 ao vivo e de graça com vídeo. 


Palpites de Slovan Bratislava x Kairat: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas da Liga dos Campeões UEFA 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Slovan Bratislava e Kairat para trazer as melhores dicas de apostas. Com a vitória de 1x0 do Kairat na primeira partida, o Slovan Bratislava precisa de uma vitória em casa para reverter o placar. O jogo promete ser aberto, com ambas as equipes buscando o gol.



  • ⚽ Resultado Final: Slovan Bratislava - Odd de 1.69 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.69 na Betnacional

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.70 na Stake


Palpites Alternativos Slovan Bratislava x Kairat



  • ⚽ Classificação: Slovan Bratislava - Odd de 1.95 na Superbet

  • ⚽ Handicap Asiático: Slovan Bratislava -1.5 - Odd de 2.69 na Betnacional

  • ⚽ Total de Escanteios do Slovan Bratislava - Acima de 5.5 - Odd de 1.68 na Stake


Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Slovan Bratislava x Kairat. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a necessidade de vitória do Slovan Bratislava e o potencial ofensivo do Kairat.


Palpites de Odds Baixas Slovan Bratislava x Kairat



  • ⚽ Dupla Chance: Slovan Bratislava ou Empate - Odd de 1.15 na Superbet

  • ⚽ Slovan Bratislava marca a qualquer momento - Odd de 1.20 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.28 na Stake


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga dos Campeões para oferecer opções seguras.


Palpites de Odds Médias Slovan Bratislava x Kairat



  • ⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Slovan Bratislava/Slovan Bratislava - Odd de 2.62 na Novibet

  • ⚽ Slovan Bratislava vence e Ambas Marcam: Sim - Odd de 3.25 na Superbet

  • ⚽ Slovan Bratislava vence e Total de Gols Acima de 3.5: Sim - Odd de 3.00 na Stake


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.


Palpites de Odds Altas Slovan Bratislava x Kairat


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



  • ⚽ Primeiro jogador a marcar gol - Marko Tolic - Odd de 6.50 na Stake

  • ⚽ Método de Qualificação - Slovan Bratislava na prorrogação - Odd de 10.00 na Superbet

  • ⚽ Resultado Exato - 3x1 - Odd de 11.53 na Esportes da Sorte


Informações do Jogo: Slovan Bratislava x Kairat: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Slovan Bratislava x Kairat - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

  • Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h15 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Tehelné Pole, Bratislava (Eslováquia)

  • Transmissão: Novibet e Bet365


Como assisitir Slovan Bratislava x Kairat


É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Como Slovan Bratislava e Kairat Chegam Para o Confronto


O Slovan Bratislava chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de reverter a derrota por 1 a 0 na primeira partida. A equipe tem uma média de 2.0 gols marcados e 1.0 gol sofrido na competição.


A média de 2.7 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Slovan Bratislava buscará a vitória para garantir a sua classificação.


O Kairat, por sua vez, tem a vantagem de 1 a 0 e buscará um bom resultado para confirmar a classificação. A equipe tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.6 gols sofridos por jogo, o que aponta para uma defesa sólida.


A média de 6.6 escanteios sugere um volume ofensivo superior ao do adversário. O Kairat tentará manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques para marcar o gol que selaria a classificação.

Slovan Bratislava x Kairat Almaty: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Kairat Almaty
1 - 0
Slovan Bratislava

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

