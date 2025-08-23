Skenderbeu Korce x Burreli: Palpite, Onde Assistir, Escalações, 1st Division - 23/08

Skenderbeu Korce x Burreli: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Skenderbeu Korce x Burreli pela 1st Division



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 18:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Skënderbeu



Skenderbeu Korce x Burreli Palpite - 1st Division



⚽ Ambas as equipes marcam: Não



📊 Over/Under: Under 3.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



Skenderbeu Korce x Burreli: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.