Assine UOL
Skenderbeu Korce
  • D
  • D
  • E
  • E
  • V
1st Division - Albania
Stadiumi Skënderbeu
Burreli
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
2.75
2
4.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
3.5
2
6.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 16:17

Skenderbeu Korce x Burreli: Palpite, Onde Assistir, Escalações, 1st Division - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Skenderbeu Korce x Burreli: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Skenderbeu Korce x Burreli pela 1st Division

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 18:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Skënderbeu


Skenderbeu Korce x Burreli Palpite - 1st Division



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Não

  • 📊 Over/Under: Under 3.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X


Skenderbeu Korce x Burreli: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ver mais Ver menos

Skenderbeu Korce x Burreli: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Coritiba - remo
1
1.61
AC Milan - Cremonese
1
1.38
Nice - Auxerre
1
1.83
Múltipla
4.07
x
Aposta
20
=
Ganhos
81.32
Apostar agora

Skenderbeu Korce x Burreli: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Skenderbeu Korce x Burreli: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2022 1st Division
Burreli
0 - 0
Skenderbeu Korce
2022 1st Division
Skenderbeu Korce
4 - 1
Burreli

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Skenderbeu Korce
Empate
Burreli

Jogo Responsável


A prática do Jogo Responsável é fundamental para garantir que a diversão esteja sempre em primeiro lugar durante as apostas esportivas. É importante lembrar que o jogo deve ser uma atividade de entretenimento saudável e não uma forma de buscar lucro fácil. 


Lembre-se sempre de que a prática do Jogo Responsável é essencial para garantir uma experiência positiva e segura para todos os envolvidos. 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Genoa
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Lecce
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
São Bernardo
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Nautico Recife
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

São Bernardo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Villarreal
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Girona
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

Villarreal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
San Lorenzo
  • D
  • V
  • D
  • E
  • E
-
Instituto Cordoba
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V

Instituto Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nacional
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Sporting CP
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Sporting CP Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gremio
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Ceara
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Gremio Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Everton
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Brighton
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V

Brighton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte