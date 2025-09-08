- D
- V
- V
- V
- D
- E
- E
- D
- D
- D
Síria x Kuwait: Palpite, Odds +3, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 08/09
Síria x Kuwait: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
As seleções de Síria e Kuwait se enfrentam em um amistoso internacional na segunda-feira, 08/09, às 12h00 (horário de Brasília), a realizar no Estádio Thani Bin Jassim Stadium, Doha, Catar.
De um lado, a Síria tenta mostrar evolução após alguns resultados mistos. Do outro, o Kuwait busca retomar o caminho das vitórias e demonstrar sua força em campo.
Palpites de Síria x Kuwait: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🟢 Empate - Odd 3.20
- 🟡 Ambos marcam sim - Odd 2.05
- 🔴 Total de gols acima de 2.5 - Odd 2.70
⚖️ Palpites de Odds Médias Síria x Kuwait
Apostar que ambos os times marcarão gols é uma opção interessante. As duas seleções têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.
Nossa dica é apostar em "Ambos marcam sim". A odd de 2.05 mostra um bom equilíbrio entre risco e retorno.
🚀 Palpites de Odds Altas Síria x Kuwait
Para os mais ousados, apostar em um jogo com muitos gols pode ser uma boa. As duas equipes podem apresentar um bom ritmo ofensivo.
Nossa dica é apostar em "Total de gols acima de 2.5", com odd de 2.70. O risco é alto, mas o retorno pode ser significativo.
Síria x Kuwait: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
O amistoso entre Síria e Kuwait será disputado neste dia 08 de setembro de 2025, às 12h00 (horário de Brasília). A partida não terá transmissão ao vivo na TV.
Como Síria e Kuwait Chegam Para o Confronto
A Síria busca consolidar sua posição em amistosos e melhorar seu desempenho. A equipe tem mostrado potencial, mas precisa de consistência para alcançar bons resultados.
O Kuwait, por outro lado, quer retomar o caminho das vitórias e demonstrar sua força. A equipe tem potencial, mas precisa ajustar alguns detalhes para ter sucesso.
Últimos Jogos da Síria
A Síria teve resultados mistos em seus últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência para ter um bom desempenho nos amistosos.
- ❌ Emirados Árabes Unidos 1 x 0 Síria (Amistoso)
- ✅ Afeganistão 1 x 2 Síria (Amistoso)
- ✅ Síria 2 x 0 Paquistão (Amistoso)
- ✅ Kuwait 0 x 2 Síria (Amistoso)
- ❌ Rússia 2 x 1 Síria (Amistoso)
Últimos Jogos do Kuwait
O Kuwait tem mostrado um desempenho menos consistente em seus últimos jogos. A equipe busca se recuperar e mostrar seu potencial nos amistosos.
- 🟡 Indonésia vs Kuwait (Empate)
- 🟡 Kuwait vs Líbano (Empate)
- ❌ Coreia do Sul 2 x 0 Kuwait (Amistoso)
- ❌ Kuwait 0 x 2 Palestina (Amistoso)
- ❌ Kuwait 0 x 1 Omã (Amistoso)
Nossa Opinião para Síria x Kuwait
Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. Nossa aposta é em um jogo com gols e oportunidades para os dois times.
Syria x Kuwait: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Syria x Kuwait: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Syria x Kuwait: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.
Jogos do Dia
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
France Vence
- V
- D
- D
- E
- D
- D
- E
- V
- D
- D
Malawi Vence