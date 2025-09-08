Assine UOL
Syria
Friendlies - World Wide
Kuwait
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 07:30

Síria x Kuwait: Palpite, Odds +3, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 08/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Síria x Kuwait: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


As seleções de Síria e Kuwait se enfrentam em um amistoso internacional na segunda-feira, 08/09, às 12h00 (horário de Brasília), a realizar no Estádio Thani Bin Jassim Stadium, Doha, Catar. 


De um lado, a Síria tenta mostrar evolução após alguns resultados mistos. Do outro, o Kuwait busca retomar o caminho das vitórias e demonstrar sua força em campo.


Palpites de Síria x Kuwait: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🟢 Empate - Odd 3.20

  • 🟡 Ambos marcam sim - Odd 2.05

  • 🔴 Total de gols acima de 2.5 - Odd 2.70


⚖️ Palpites de Odds Médias Síria x Kuwait


Apostar que ambos os times marcarão gols é uma opção interessante. As duas seleções têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.


Nossa dica é apostar em "Ambos marcam sim". A odd de 2.05 mostra um bom equilíbrio entre risco e retorno.


🚀 Palpites de Odds Altas Síria x Kuwait


Para os mais ousados, apostar em um jogo com muitos gols pode ser uma boa. As duas equipes podem apresentar um bom ritmo ofensivo.


Nossa dica é apostar em "Total de gols acima de 2.5", com odd de 2.70. O risco é alto, mas o retorno pode ser significativo.


Síria x Kuwait: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


O amistoso entre Síria e Kuwait será disputado neste dia 08 de setembro de 2025, às 12h00 (horário de Brasília). A partida não terá transmissão ao vivo na TV.


Como Síria e Kuwait Chegam Para o Confronto


A Síria busca consolidar sua posição em amistosos e melhorar seu desempenho. A equipe tem mostrado potencial, mas precisa de consistência para alcançar bons resultados.


O Kuwait, por outro lado, quer retomar o caminho das vitórias e demonstrar sua força. A equipe tem potencial, mas precisa ajustar alguns detalhes para ter sucesso.


Últimos Jogos da Síria


A Síria teve resultados mistos em seus últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência para ter um bom desempenho nos amistosos.



  • ❌ Emirados Árabes Unidos 1 x 0 Síria (Amistoso)

  • ✅ Afeganistão 1 x 2 Síria (Amistoso)

  • ✅ Síria 2 x 0 Paquistão (Amistoso)

  • ✅ Kuwait 0 x 2 Síria (Amistoso)

  • ❌ Rússia 2 x 1 Síria (Amistoso)


Últimos Jogos do Kuwait


O Kuwait tem mostrado um desempenho menos consistente em seus últimos jogos. A equipe busca se recuperar e mostrar seu potencial nos amistosos.



  • 🟡 Indonésia vs Kuwait (Empate)

  • 🟡 Kuwait vs Líbano (Empate)

  • ❌ Coreia do Sul 2 x 0 Kuwait (Amistoso)

  • ❌ Kuwait 0 x 2 Palestina (Amistoso)

  • ❌ Kuwait 0 x 1 Omã (Amistoso)


Nossa Opinião para Síria x Kuwait


Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. Nossa aposta é em um jogo com gols e oportunidades para os dois times.

Syria x Kuwait: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Syria x Kuwait: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Friendlies
Kuwait
0 - 2
Syria
2023 Friendlies
Syria
1 - 2
Kuwait
2018 Friendlies
Kuwait
1 - 2
Syria

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

