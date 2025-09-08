Síria x Kuwait: Palpite, Odds +3, Onde Assistir, Escalações, Amistosos, 08/09

Síria x Kuwait: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

As seleções de Síria e Kuwait se enfrentam em um amistoso internacional na segunda-feira, 08/09, às 12h00 (horário de Brasília), a realizar no Estádio Thani Bin Jassim Stadium, Doha, Catar.

De um lado, a Síria tenta mostrar evolução após alguns resultados mistos. Do outro, o Kuwait busca retomar o caminho das vitórias e demonstrar sua força em campo.

Palpites de Síria x Kuwait: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Empate - Odd 3.20

🟡 Ambos marcam sim - Odd 2.05

🔴 Total de gols acima de 2.5 - Odd 2.70



⚖️ Palpites de Odds Médias Síria x Kuwait

Apostar que ambos os times marcarão gols é uma opção interessante. As duas seleções têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.

Nossa dica é apostar em "Ambos marcam sim". A odd de 2.05 mostra um bom equilíbrio entre risco e retorno.

🚀 Palpites de Odds Altas Síria x Kuwait

Para os mais ousados, apostar em um jogo com muitos gols pode ser uma boa. As duas equipes podem apresentar um bom ritmo ofensivo.

Nossa dica é apostar em "Total de gols acima de 2.5", com odd de 2.70. O risco é alto, mas o retorno pode ser significativo.

Síria x Kuwait: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

O amistoso entre Síria e Kuwait será disputado neste dia 08 de setembro de 2025, às 12h00 (horário de Brasília). A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

Como Síria e Kuwait Chegam Para o Confronto

A Síria busca consolidar sua posição em amistosos e melhorar seu desempenho. A equipe tem mostrado potencial, mas precisa de consistência para alcançar bons resultados.

O Kuwait, por outro lado, quer retomar o caminho das vitórias e demonstrar sua força. A equipe tem potencial, mas precisa ajustar alguns detalhes para ter sucesso.

Últimos Jogos da Síria

A Síria teve resultados mistos em seus últimos jogos, com vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência para ter um bom desempenho nos amistosos.



❌ Emirados Árabes Unidos 1 x 0 Síria (Amistoso)



✅ Afeganistão 1 x 2 Síria (Amistoso)



✅ Síria 2 x 0 Paquistão (Amistoso)



✅ Kuwait 0 x 2 Síria (Amistoso)



❌ Rússia 2 x 1 Síria (Amistoso)



Últimos Jogos do Kuwait

O Kuwait tem mostrado um desempenho menos consistente em seus últimos jogos. A equipe busca se recuperar e mostrar seu potencial nos amistosos.



🟡 Indonésia vs Kuwait (Empate)



🟡 Kuwait vs Líbano (Empate)



❌ Coreia do Sul 2 x 0 Kuwait (Amistoso)



❌ Kuwait 0 x 2 Palestina (Amistoso)



❌ Kuwait 0 x 1 Omã (Amistoso)



Nossa Opinião para Síria x Kuwait

Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. Nossa aposta é em um jogo com gols e oportunidades para os dois times.