Assine UOL
Silkeborg
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
UEFA Europa Conference League - World Wide
JYSK park
Jagiellonia
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
3.5
2
2.55
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.41
x
3.33
2
2.66
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.4
x
3.35
2
2.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
3.3
2
2.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.47
x
3.35
2
2.72
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:10

Silkeborg x Jagiellonia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Silkeborg x Jagiellonia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O Silkeborg enfrenta o Jagiellonia nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 14h (horário de Brasília), no JYSK Park, na Dinamarca, pela fase classificatória da Liga Conferência.


Silkeborg x Jagiellonia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Vitória do Silkeborg - odd 1.90 na Novibet




  • Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.72 na Novibet




  • Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.85 na Novibet




Fator casa deve pesar


O Silkeborg tende a crescer jogando em seus domínios e pode se impor no primeiro jogo da eliminatória.


Estilo ofensivo de ambos


A expectativa é de um jogo com boas oportunidades dos dois lados, o que valoriza o mercado de gols e ambas marcam.


Placar aberto desde cedo


Como os dois times têm característica ofensiva, a linha de mais de 2.5 gols se torna interessante.


Silkeborg x Jagiellonia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Silkeborg x Jagiellonia



  • ℹ️ Jogo: Silkeborg x Jagiellonia pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio JYSK Park, Dinamarca

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Silkeborg x Jagiellonia: Escalações prováveis


Silkeborg: Nicolai Larsen; Jens Gammelby, Robin Ostrom, Pedro Ganchas, Leonel Montano; Mads Larsen, Oskar Boesen, Pelle Mattsson, Rami Al Hajj; Jeppe Andersen, Alexander Simmelhack.


Jagiellonia: Slawomir Abramowicz; Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Bartlomiej Wdowik; Alejandro Pozo, Taras Romanczuk, Jesús Imaz, Dawid Drachal; Afimico Pululu, Alejandro Cantero.

Ver mais Ver menos

Silkeborg x Jagiellonia: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Club Brugge KV - Cercle Brugge
1
1.45
Samsunspor - Genclerbirligi
1
1.75
Altos - Independência
1
1.4
Múltipla
3.55
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.05
Apostar agora

Silkeborg x Jagiellonia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Silkeborg x Jagiellonia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Jagiellonia
0 - 0
Silkeborg

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Silkeborg
Empate
Jagiellonia

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

FC Dallas
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Portland Timbers
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D

Portland Timbers Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sao Jose
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Goiatuba EC
  • D
  • V
  • E
  • V
  • E

Goiatuba EC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
RB Bragantino
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Internacional
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Internacional Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
PEC Zwolle
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Twente
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V

Twente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Arouca
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
AVS
  • E
  • E
  • E
  • E
  • V

Arouca Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Londrina
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Nautico Recife
  • V
  • V
  • V
  • E
  • E

Londrina Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites