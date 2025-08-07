- D
Silkeborg x Jagiellonia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência - 07/08
Silkeborg x Jagiellonia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O Silkeborg enfrenta o Jagiellonia nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 14h (horário de Brasília), no JYSK Park, na Dinamarca, pela fase classificatória da Liga Conferência.
Silkeborg x Jagiellonia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Vitória do Silkeborg - odd 1.90 na Novibet
Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.72 na Novibet
Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.85 na Novibet
Fator casa deve pesar
O Silkeborg tende a crescer jogando em seus domínios e pode se impor no primeiro jogo da eliminatória.
Estilo ofensivo de ambos
A expectativa é de um jogo com boas oportunidades dos dois lados, o que valoriza o mercado de gols e ambas marcam.
Placar aberto desde cedo
Como os dois times têm característica ofensiva, a linha de mais de 2.5 gols se torna interessante.
Silkeborg x Jagiellonia: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Silkeborg x Jagiellonia
- ℹ️ Jogo: Silkeborg x Jagiellonia pela Liga Conferência
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio JYSK Park, Dinamarca
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Silkeborg x Jagiellonia: Escalações prováveis
Silkeborg: Nicolai Larsen; Jens Gammelby, Robin Ostrom, Pedro Ganchas, Leonel Montano; Mads Larsen, Oskar Boesen, Pelle Mattsson, Rami Al Hajj; Jeppe Andersen, Alexander Simmelhack.
Jagiellonia: Slawomir Abramowicz; Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Bartlomiej Wdowik; Alejandro Pozo, Taras Romanczuk, Jesús Imaz, Dawid Drachal; Afimico Pululu, Alejandro Cantero.
Silkeborg x Jagiellonia: Palpite do Dia
Silkeborg x Jagiellonia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Silkeborg x Jagiellonia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
