Sigma Olomouc
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
UEFA Europa League - World Wide
Andrův stadion
Malmo FF
  • E
  • V
  • E
  • V
  • D
Sigma Olomouc x Malmo: Palpite, Odds +5, Onde Assistir, Liga Europa, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Sigma Olomouc x Malmo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Sigma Olomouc e Malmo se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Andruv, em Olomouc, na República Tcheca, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.


O Malmo chega com vantagem após a vitória de 3 a 0 na ida. Assim, a formação da tchequia precisa ter um jogo perfeito para carimbar o acesso à próxima fase da Liga Europa.


Sigma Olomouc x Malmo Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 1-1


Empate plausível, com ambas a marcarem. A odd de 5.55 oferece bom retorno para um resultado equilibrado. O Malmo deve assumir menos riscos que o time mandante. O placar do jogo de ida foi favorável ao conjunto nórdico.


Sigma Olomouc x Malmo: Palpites Alternativos



  • Palpite 1. Malmo para vencer, odd 2.68 na Esportes da Sorte

  • Palpite 2. Ambas as equipas marcam - SIM, odd: 1.77 na Esportes da Sorte

  • Palpite 3. Mais de 2.5 gols no jogo, odd: 1.96 na Esportes da Sorte


1. Malmo para vencer (Fora)


O Malmo é ligeiramente favorito (odd 2.68) e tem maior experiência europeia. Boa odd para uma vitória fora.


2. Ambas as equipas marcam - SIM


Ambas as equipes têm poder ofensivo, e as odds sugerem equilíbrio. O Malmo é favorito ligeiro, mas o Sigma Olomouc em casa pode marcar. E para se apurar terá mesmo de o fazer.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


Existe a expectativa de gols, com ambas as equipes a apresentarem risco ofensivo. O time da casa mais pela obrigação de vencer. A odd de 1.96 oferece bom valor para um jogo com golos.


Sigma Olomouc x Malmo: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Sigma Olomouc x Malmo - Liga Europa

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Andruv, Olomouc, República Tcheca

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Sigma Olomouc x Malmo: Escalações prováveis


Sigma Olomouc: Jan Koutný; Jirí Sláma, Abdoulaye Sylla, Jan Král, Simion Michez; Tihomir Kostadinov, David Tkac, Artur Dolznikov, Jiri Spacil; Daniel Vasulin, Matej Hadas.


Malmo: Melker Ellborg; Adrian Skogmar, Busanello, Stryger Larsen, Pontus Jansson; Andrej Djuric, Anders Christiansen, Lasse Johnsen, Hugo Bolin; Emmanuel Ekong, Salifou Soumah.


Sigma Olomouc x Malmo: Como chegam os times


Sigma Olomouc



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 3 Vitórias (43%)

  • 🤝 1 Empate (14%)

  • 3 Derrotas (43%)

  • 🥅 4 Gols marcados (0,57 G/J)

  • 🛡️ 6 Gols sofridos (0,86 G/J)


Malmo



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 5 Vitórias (71%)

  • 🤝 1 Empate (14%)

  • 1 Derrota (14%)

  • 🥅 14 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (1,14 G/J)


Sigma Olomouc x Malmo: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Malmo.



  • Malmo 3-0 Sigma Olomouc: UEFA Liga Europa (Qual.) 2025/26

Sigma Olomouc x Malmo FF: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sigma Olomouc x Malmo FF: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Malmo FF
3 - 0
Sigma Olomouc

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sigma Olomouc
Empate
Malmo FF

Sigma Olomouc x Malmo: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas no Sigma Olomouc x Malmo, lembre-se das regras do Jogo Responsável:



  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.

  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.

  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.

  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.

  • E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

