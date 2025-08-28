Sigma Olomouc x Malmo: Palpite, Odds +5, Onde Assistir, Liga Europa, 28/08

Sigma Olomouc x Malmo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Sigma Olomouc e Malmo se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Andruv, em Olomouc, na República Tcheca, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.

O Malmo chega com vantagem após a vitória de 3 a 0 na ida. Assim, a formação da tchequia precisa ter um jogo perfeito para carimbar o acesso à próxima fase da Liga Europa.

Sigma Olomouc x Malmo Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: 1-1

Empate plausível, com ambas a marcarem. A odd de 5.55 oferece bom retorno para um resultado equilibrado. O Malmo deve assumir menos riscos que o time mandante. O placar do jogo de ida foi favorável ao conjunto nórdico.

Sigma Olomouc x Malmo: Palpites Alternativos



⚡ Palpite 1. Malmo para vencer, odd 2.68 na Esportes da Sorte

⚡ Palpite 2. Ambas as equipas marcam - SIM, odd: 1.77 na Esportes da Sorte

⚡Palpite 3. Mais de 2.5 gols no jogo, odd: 1.96 na Esportes da Sorte



1. Malmo para vencer (Fora)

O Malmo é ligeiramente favorito (odd 2.68) e tem maior experiência europeia. Boa odd para uma vitória fora.

2. Ambas as equipas marcam - SIM

Ambas as equipes têm poder ofensivo, e as odds sugerem equilíbrio. O Malmo é favorito ligeiro, mas o Sigma Olomouc em casa pode marcar. E para se apurar terá mesmo de o fazer.

3. Mais de 2.5 gols no jogo

Existe a expectativa de gols, com ambas as equipes a apresentarem risco ofensivo. O time da casa mais pela obrigação de vencer. A odd de 1.96 oferece bom valor para um jogo com golos.

Sigma Olomouc x Malmo: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Sigma Olomouc x Malmo - Liga Europa



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Andruv, Olomouc, República Tcheca



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Sigma Olomouc x Malmo: Escalações prováveis

Sigma Olomouc: Jan Koutný; Jirí Sláma, Abdoulaye Sylla, Jan Král, Simion Michez; Tihomir Kostadinov, David Tkac, Artur Dolznikov, Jiri Spacil; Daniel Vasulin, Matej Hadas.

Malmo: Melker Ellborg; Adrian Skogmar, Busanello, Stryger Larsen, Pontus Jansson; Andrej Djuric, Anders Christiansen, Lasse Johnsen, Hugo Bolin; Emmanuel Ekong, Salifou Soumah.

Sigma Olomouc x Malmo: Como chegam os times

Sigma Olomouc



⚽️ 7 Jogos



✅ 3 Vitórias (43%)

🤝 1 Empate (14%)

❌ 3 Derrotas (43%)

🥅 4 Gols marcados (0,57 G/J)

🛡️ 6 Gols sofridos (0,86 G/J)



Malmo



⚽️ 7 Jogos



✅ 5 Vitórias (71%)

🤝 1 Empate (14%)

❌ 1 Derrota (14%)

🥅 14 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 8 Gols sofridos (1,14 G/J)



Sigma Olomouc x Malmo: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Malmo.