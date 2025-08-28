- D
Sigma Olomouc x Malmo: Palpite, Odds +5, Onde Assistir, Liga Europa, 28/08
Sigma Olomouc x Malmo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Sigma Olomouc e Malmo se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Andruv, em Olomouc, na República Tcheca, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.
O Malmo chega com vantagem após a vitória de 3 a 0 na ida. Assim, a formação da tchequia precisa ter um jogo perfeito para carimbar o acesso à próxima fase da Liga Europa.
Sigma Olomouc x Malmo Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 1-1
Empate plausível, com ambas a marcarem. A odd de 5.55 oferece bom retorno para um resultado equilibrado. O Malmo deve assumir menos riscos que o time mandante. O placar do jogo de ida foi favorável ao conjunto nórdico.
Sigma Olomouc x Malmo: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Malmo para vencer, odd 2.68 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas as equipas marcam - SIM, odd: 1.77 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais de 2.5 gols no jogo, odd: 1.96 na Esportes da Sorte
1. Malmo para vencer (Fora)
O Malmo é ligeiramente favorito (odd 2.68) e tem maior experiência europeia. Boa odd para uma vitória fora.
2. Ambas as equipas marcam - SIM
Ambas as equipes têm poder ofensivo, e as odds sugerem equilíbrio. O Malmo é favorito ligeiro, mas o Sigma Olomouc em casa pode marcar. E para se apurar terá mesmo de o fazer.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
Existe a expectativa de gols, com ambas as equipes a apresentarem risco ofensivo. O time da casa mais pela obrigação de vencer. A odd de 1.96 oferece bom valor para um jogo com golos.
Sigma Olomouc x Malmo: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Sigma Olomouc x Malmo - Liga Europa
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Andruv, Olomouc, República Tcheca
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Sigma Olomouc x Malmo: Escalações prováveis
Sigma Olomouc: Jan Koutný; Jirí Sláma, Abdoulaye Sylla, Jan Král, Simion Michez; Tihomir Kostadinov, David Tkac, Artur Dolznikov, Jiri Spacil; Daniel Vasulin, Matej Hadas.
Malmo: Melker Ellborg; Adrian Skogmar, Busanello, Stryger Larsen, Pontus Jansson; Andrej Djuric, Anders Christiansen, Lasse Johnsen, Hugo Bolin; Emmanuel Ekong, Salifou Soumah.
Sigma Olomouc x Malmo: Como chegam os times
Sigma Olomouc
- ⚽️ 7 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (43%)
- 🤝 1 Empate (14%)
- ❌ 3 Derrotas (43%)
- 🥅 4 Gols marcados (0,57 G/J)
- 🛡️ 6 Gols sofridos (0,86 G/J)
Malmo
- ⚽️ 7 Jogos
- ✅ 5 Vitórias (71%)
- 🤝 1 Empate (14%)
- ❌ 1 Derrota (14%)
- 🥅 14 Gols marcados (2 G/J)
- 🛡️ 8 Gols sofridos (1,14 G/J)
Sigma Olomouc x Malmo: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Malmo.
- Malmo 3-0 Sigma Olomouc: UEFA Liga Europa (Qual.) 2025/26
Sigma Olomouc x Malmo FF: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sigma Olomouc x Malmo FF: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sigma Olomouc x Malmo FF: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Sigma Olomouc x Malmo: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas no Sigma Olomouc x Malmo, lembre-se das regras do Jogo Responsável:
- Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
- Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
- Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
- Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
- E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.
