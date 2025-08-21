Shkendija x Ludogorets: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08
Shkendija x Ludogorets: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Shkendija e Ludogorets se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, em partida decisiva pelos playoffs da Liga Europa 2025. O jogo acontece às 15:00 (horário de Brasília), no City of Tetovo, na Macedônia, e reúne duas equipes que sonham com a fase de grupos.
O Shkendija aposta no apoio da torcida para surpreender, enquanto o Ludogorets, mais acostumado a competições continentais, busca confirmar seu favoritismo já na primeira partida.
Shkendija x Ludogorets Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Para este duelo da Liga Europa, selecionamos três palpites interessantes diante do momento das equipes.
Resultado Final: Ludogorets vence
Menos de 2.5 gols na partida
Ludogorets vence sem sofrer gols
Essas opções combinam o favoritismo dos búlgaros com a possibilidade de um duelo mais truncado fora de casa.
O Ludogorets tem mais experiência em competições da UEFA e geralmente consegue se impor contra rivais de menor expressão. Mesmo atuando fora, o time búlgaro tem elenco mais qualificado e maior profundidade tática.
O Shkendija deve apostar em um jogo de resistência, mas a tendência é que o Ludogorets consiga impor seu ritmo. Por isso, a vitória visitante é o palpite mais seguro.
Por se tratar de playoffs, é natural que o confronto seja disputado com mais cautela. O Shkendija deve priorizar a defesa e dificultar a vida do adversário, enquanto o Ludogorets pode adotar uma postura controlada para não se expor demais.
Esse cenário favorece o mercado de menos de 2.5 gols, já que a tendência é de um placar enxuto, decidido em detalhes.
Com organização defensiva e maior qualidade técnica, o Ludogorets tem boas chances de vencer sem ser vazado. A equipe costuma controlar bem a posse e reduzir espaços, algo que pode neutralizar o ataque do Shkendija.
Se mantiver sua consistência defensiva, o Ludogorets pode sair com vitória segura, sem levar gols. Esse palpite traz valor adicional para quem busca odds melhores.
Shkendija x Ludogorets: Onde assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Shkendija x Ludogorets pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio City of Tetovo, Macedônia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Shkendija x Ludogorets: Escalações prováveis
Shkendija: Baboucarr Gaye; Mevlan Murati, Anes Meljichi, Endrit Krasniqi, Numan Ajetovikj; Kamer Qaka, Reshat Ramadani, Adamu Alhassan, Florent Ramadani; Lorik Jakupi, Fiton Ademi.
Ludogorets: Sergio Padt; Son, Dinis Almeida, Idan Nachmias, Anton Nedyalkov; Deroy Duarte, Stanislav Ivanov, Ivaylo Chochev, Filip Kaloc; Mounir Chouiar, Eric Bille.
Shkendija x Ludogorets: Jogo Responsável
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.