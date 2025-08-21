Shkendija x Ludogorets: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08

Shkendija x Ludogorets: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Shkendija e Ludogorets se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, em partida decisiva pelos playoffs da Liga Europa 2025. O jogo acontece às 15:00 (horário de Brasília), no City of Tetovo, na Macedônia, e reúne duas equipes que sonham com a fase de grupos.

O Shkendija aposta no apoio da torcida para surpreender, enquanto o Ludogorets, mais acostumado a competições continentais, busca confirmar seu favoritismo já na primeira partida.