Shimizu S-pulse x Yokohama FC: Palpite, Onde Assistir, Escalações, J1 League - 20/07

Shimizu S-pulse x Yokohama FC: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Shimizu S‑Pulse e Yokohama FC se enfrentam neste domingo, 20/07, às 06h30 (horário de Brasília), em duelo direto da parte de baixo da tabela da J‑League 2025. A partida acontece no IAI Stadium Nihondaira e terá transmissão via streaming em sites de casas de aposta com licença.

Ambos os times ocupam posições delicadas: o Shimizu é 15º, com 27 pontos, enquanto o Yokohama FC amarga a 18ª colocação e vem de cinco derrotas seguidas. É um confronto de sobrevivência, em que a vitória pode significar fôlego para escapar da zona da confusão.

A seguir, confira o nosso palpite de Shimizu x Yokohama FC, com foco em mercados alternativos que podem oferecer valor.

Shimizu x Yokohama FC – 3 Palpites Alternativos Para o Jogo



Total de Gols – Menos de 2.5 – odd pagando 1.82 na bet365



Total de Cartões – Mais de 3.5 – odd pagando 1.90 na Superbet



Empate Anula Aposta – Shimizu – odd pagando 1.60 na bet365



Analisando a tabela e o momento das equipes, escolhemos mercados com menos exposição ao risco de resultado direto e foco em aspectos táticos e comportamentais do jogo.

Total de Gols – Menos de 2.5 – odd pagando 1.82

A baixa produtividade ofensiva é uma marca dos dois times. O Shimizu marcou 27 gols em 23 rodadas, enquanto o Yokohama balançou as redes só 14 vezes no mesmo período. Com a pressão de não perder, é possível que ambas as equipes adotem uma postura mais cautelosa.

Este é o tipo de jogo em que quem errar menos vence, o que tende a limitar chances claras.

Total de Cartões – Mais de 3.5 – odd pagando 1.90

Um confronto direto contra o rebaixamento geralmente envolve entradas mais fortes, discussões e decisões polêmicas. A disputa por pontos pode gerar faltas táticas e cartões distribuídos, especialmente se o placar estiver apertado.

Jogos da parte inferior da tabela na J‑League frequentemente ultrapassam essa linha de 3.5 cartões, especialmente em estádios pequenos, onde a pressão da torcida se faz mais presente.

Empate Anula Aposta – Shimizu – odd pagando 1.60

Mesmo sem uma grande campanha, o Shimizu é favorito jogando em casa. O Yokohama FC não vence há cinco rodadas e apresenta a pior sequência entre todos os times da liga. Esse mercado é uma forma de apostar na força do mandante com uma camada de segurança.

Shimizu x Yokohama FC – Onde Assistir Ao vivo

A partida entre Shimizu S‑Pulse e Yokohama FC será transmitida ao vivo por casas de apostas licenciadas, como a bet365, que disponibilizam streaming para partidas da J‑League. O duelo será às 06h30 (horário de Brasília), no IAI Stadium Nihondaira, neste domingo, 20/07.

