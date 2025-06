Shimizu S-pulse x Kashiwa Reysol: Palpite, Onde Assistir, Escalações, J1 League - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir Shimizu S-pulse x Kashiwa Reysol válido pela 22ª rodada da Liga japonesa no Estádio IAI Stadium Nihondaira, em Shizuoka, em 28 de junho de 2025, às 06:30.

Ambas as formações têm aspirações claras: o Shimizu quer subir na tabela e consolidar-se no meio da classificação, enquanto o Kashiwa Reysol visa manter a perseguição ao líder Kashima Antlers.

Com estilos de jogo contrastantes e muita história em campo, o duelo promete emoção e pode ser decisivo para o rumo de ambas as equipas nesta fase do campeonato.

Shimizu S-Pulse x Kashiwa Reysol - Palpites de Hoje





🎯 Vitória do Kashiwa Reysol

Odds variando entre 2,06 e 2,14 nas principais casas. O favoritismo do Reysol está sustentado por seu desempenho recente e bom momento.







⚽ Ambas as equipes marcam (BTTS: Sim)

Odds em torno de 1,95 a 2,05. As estatísticas mostram que ambos têm marcado com frequência, conferindo boa probabilidade ao mercado.







📉 Menos de 2,5 gols no total

Odds entre 1,57 e 1,66. Embora as equipes sejam ofensivas, o histórico de jogos entre elas sugere partidas mais controladas.





Shimizu S-Pulse x Kashiwa Reysol - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.