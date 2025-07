Sheriff Tiraspol x Utrecht: Palpite, Onde Assistir – Europa League 2025 (24/07)

Sheriff Tiraspol e Utrecht se enfrentam nesta quarta-feira, 24/07, em partida válida pela 2ª fase de qualificação da Europa League 2025/26. A bola rola às 14h no Sheriff Stadium, em Tiraspol, e você confere a seguir todos os Palpites de hoje, além de onde assistir e as prováveis escalações. Para mais opções de palpites, visite a página de campeonatos da UOL Esportes .

Sheriff Tiraspol x Utrecht Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Sheriff Tiraspol x Utrecht nós sugerimos estes três palpites baseados nas estatísticas recentes das equipes. Como você verá, o Sheriff vem embalada na temporada, enquanto o Utrecht faz sua estreia oficial após amistosos irregulares.

1. Mais de 2,5 Gols – odd pagando 1.80 (Superbet)

O Sheriff Tiraspol tem média de 2,5 gols marcados por jogo nos últimos dez compromissos e registra 100% de jogos com mais de 2,5 gols nesta fase de classificação



Em cinco partidas em casa na Moldávia, o Sheriff marcou pelo menos três gols em quatro delas.



O Utrecht, com três derrotas em cinco amistosos, cedeu média de dois gols por jogo na pré-temporada.



2. Dupla Chance (1X) – odd pagando 1.91 (Betnacional)

No Sheriff Stadium, o time da casa não perde há cinco jogos oficiais, vencendo quatro e empatando apenas um antes desta rodada .



A invencibilidade em casa e o bom momento garantem segurança para quem aposta na Dupla Chance a favor do Sheriff.



O Utrecht estreia em duelo oficial, tornando o resultado incerto fora de casa.



3. Empate Anula Aposta do Sheriff – odd pagando 3.00

Para quem busca segurança, o mercado “Empate Anula Aposta” protege parte do investimento caso a estreia do Utrecht surpreenda.



O Sheriff já avança com tranquilidade na temporada doméstica (4 vitórias e 1 empate).



O Utrecht, em fase de testes, ainda não provou consistência em jogos oficiais.



Sheriff Tiraspol x Utrecht: quem ganha? – Melhores Odds

Sheriff Tiraspol tem 24,4% de probabilidade de ganhar o jogo desta quarta-feira, 24/07. Isso porque o adversário holandês tem melhor elenco, mas faz a estreia na temporada, o que pode facilitar as coisas para o Sheriff. A seguir, as odds mais competitivas do mercado.



Sheriff Tiraspol ganha – odd de 4.10 na Bet365



Empate – odd de 3.60 na Bet365



Utrecht ganha – odd de 1.80 na Superbet



Aposte com responsabilidade – Jogo Responsável: lembre-se sempre que apostas são para diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Sheriff Tiraspol x Utrecht – Onde Assistir Ao Vivo

Não há transmissão oficial no Brasil para este confronto. Você pode acompanhar lances em tempo real pelo site da UEFA ou por aplicativos de estatísticas ao vivo, como o SofaScore. Para mais detalhes sobre transmissões, acesse o guia de Onde Assistir.

Tudo o que você precisa saber de Sheriff Tiraspol x Utrecht: