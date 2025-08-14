- V
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- V
Sheriff Tiraspol x Anderlecht: Palpite, Odds +12, Onde Assistir - Liga Conferência
Confira os melhores palpites Sheriff Tiraspol x Anderlecht para o duelo será disputado nesta quinta-feira (14), às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Zimbru, pela fase qualificatória da Liga Conferência.
O Sheriff chega como azarão, mas com histórico de surpreender adversários mais fortes em competições europeias. Já o Anderlecht, favorito nas casas de apostas, busca garantir vantagem no jogo de ida para definir a classificação em casa.
Neste artigo, você encontrará melhores palpites com odds altas, análises detalhadas de desempenho das equipes, ficha do jogo e onde assistir à partida.
Sheriff Tiraspol x Anderlecht Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
🎯 Palpite: Vitória do Anderlecht - odd 1.85
🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.74
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.82
O palpite do dia para este confronto considera a superioridade técnica do Anderlecht, que vem em boa sequência ofensiva e tem média superior a 2 gols por jogo nas últimas partidas. O Sheriff, apesar de ser um time mais defensivo, costuma criar chances quando atua em casa e pode marcar ao menos uma vez, justificando o mercado de “ambas marcam”. O over 2.5 gols é sustentado pelo estilo ofensivo dos belgas e pela necessidade do Sheriff buscar um bom resultado.
🚀 Sheriff Tiraspol x Anderlecht Palpite com odds altas
🔵 Palpite: Placar exato 1-2 Anderlecht - odd 8.24
🟢 Palpite: Anderlecht vence e ambas marcam - odd 3.67
🟡 Palpite: Empate no intervalo / Vitória Anderlecht no final - odd 4.87
Essas opções com odds altas se apoiam na ideia de um jogo equilibrado no início, mas com o Anderlecht impondo qualidade técnica no segundo tempo. O placar exato 1-2 aparece como cenário plausível, dado o histórico de resultados recentes das equipes.
Placar Exato para o jogo hoje Sheriff Tiraspol x Anderlecht
🔥 Palpite: Placar exato 2-1 Sheriff - odd 12.70
Esse superpalpite é indicado para quem busca retorno muito elevado e acredita em um cenário de zebra. O Sheriff já protagonizou surpresas contra favoritos na Champions League e pode aproveitar o fator casa para surpreender.
💰 Palpites de Odds Baixas Sheriff Tiraspol x Anderlecht
🔵 Dupla chance – Anderlecht ou Empate - odd 1.22
🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.26
🟡 Anderlecht para marcar em ambos os tempos - odd 2.80
Informações do Jogo: Sheriff Tiraspol x Anderlecht: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Sheriff Tiraspol x Anderlecht - Liga Conferência
- 📅 Data: 14/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Zimbru, Chisinau - Moldávia
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada
📺 Onde Assistir Sheriff Tiraspol x Anderlecht
No momento, não há transmissão oficial confirmada. Em alguns casos, casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet oferecem streaming ao vivo para usuários com conta verificada. Basta fazer login e cumprir os requisitos da plataforma para assistir ao jogo.
Como Sheriff Tiraspol e Anderlecht Chegam Para o Confronto
O Sheriff Tiraspol vive um momento de reconstrução após mudanças no elenco, mas mantém a força defensiva que o caracterizou em participações anteriores nas competições europeias. Jogando em casa, costuma adotar postura reativa, apostando em contra-ataques e bolas paradas.
O Anderlecht chega embalado por uma sequência de vitórias no campeonato belga e com ataque eficiente, liderado por jogadores experientes e jovens promissores. A equipe aposta na posse de bola e na pressão alta para buscar vantagem já no primeiro jogo.
Sheriff Tiraspol x Anderlecht: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sheriff Tiraspol x Anderlecht: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sheriff Tiraspol x Anderlecht: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser divertido, mas é fundamental ter consciência dos riscos. Estabeleça limites e nunca comprometa recursos essenciais. Conheça mais sobre Jogo Responsável e aposte de forma segura.
Jogos do Dia
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- E
- D
- E
- V
Empate
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
FC Lugano Vence
- D
- D
- E
- V
- D
- D
- V
- E
- D
- E
Austria Vienna Vence
- E
- E
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- V
- E
AEK Athens FC Vence
- V
- E
- E
- D
- D
- V
- E
- E
- D
- V
Marseille Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- V
KuPS Vence
- D
- E
- E
- E
- E
- D
- V
- E
- E
- E
AVS Vence
- V
- V
- E
- V
- V
- D
- E
- V
- D
- D
FC Midtjylland Vence