Assine UOL
Shepshed Dynamo
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D
FA Cup - United Kingdom
The Dovecote
Bourne Town
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3.8
2
3.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
4.04
2
3.17
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.89
x
4
2
3.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.89
x
3.9
2
3.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.92
x
4
2
3.15
Apostar agora
Odds atualizadas a 02.09.2025 às 13:30

Shepshed Dynamo x Bourne Town: Palpite Odds Altas +5, +11, Onde Assistir, 02/09

Publicado
02.09.2025
Atualizado em
02.09.2025
Tempo de leitura
7 min

 


Shepshed Dynamo x Bourne Town: palpite com odds altas +5, +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta terça-feira (02/09), a partir das 15h45. O confronto acontece no The Dovecote, pela Copa da Inglaterra.


Shepshed Dynamo x Bourne Town: Palpite com odds baixas


🔎 Para quem busca segurança, os mercados de odds baixas priorizam cenários mais prováveis, mesmo com retornos reduzidos.



  • ✅ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.18

  • ⚽ Palpite: Ambos os times marcam – odd 1.46

  • 🛡️ Palpite: Dupla hipótese (Shepshed Dynamo ou empate) – odd 1.29

  • 🔒 Palpite: Mais de 2.0 gols asiático – odd 1.18

  • 🎯 Palpite: Shepshed Dynamo ou Bourne Town (dupla chance) – odd 1.21


🔎 O histórico das copas locais costuma ser de jogos abertos e ofensivos. Com odds baixas, a linha de gols e a proteção nas duplas hipóteses oferecem bom equilíbrio de risco.


Shepshed Dynamo x Bourne Town: Palpite com odds médias


🔎 Nas odds médias entram cenários mais equilibrados, com risco moderado e retornos mais interessantes.



  • ⚡ Palpite: Vitória do Shepshed Dynamo – odd 1.90

  • 🎲 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.11

  • 🔥 Palpite: Resultado correto (2x1 Shepshed Dynamo) – odd 8.14

  • 📊 Palpite: Ambos marcam + mais de 2.5 gols – odd 1.66

  • 🥅 Palpite: Shepshed Dynamo vence sem sofrer gols – odd 4.13


🔎 Aqui entram apostas em vitória do favorito, mas sem descartar os gols. O Dynamo aparece levemente à frente, mas o Bourne pode explorar espaços, o que torna os mercados de “ambos marcam” e placares exatos interessantes.


Shepshed Dynamo x Bourne Town: Palpite com odds altas


🔎 Para apostadores que buscam retorno elevado, os mercados de odds altas exigem maior tolerância ao risco e exploram cenários menos prováveis.



  • 🚀 Palpite: Vitória do Bourne Town – odd 3.30

  • ⚡ Palpite: Empate com gols – odd 4.49

  • 🎯 Palpite: Mais de 4.5 gols – odd 3.44

  • 🦊 Palpite: Empate no 1º tempo + vitória do Shepshed no fim – odd 5.54

  • 💥 Palpite: Placar exato 2x2 – odd 11.26


🔎 As odds altas trabalham com a zebra, placares improváveis e mercados combinados. O Bourne Town pode surpreender em jogo único, mas a linha de gols também ganha destaque, já que ambos os times apresentam defesas instáveis.


🔥 Super Palpite Shepshed Dynamo x Bourne Town


⭐ Palpite: Intervalo/Final – Empate/Shepshed Dynamo – odd 5.54
🔎 Explicação: a tendência é de equilíbrio inicial, já que o Bourne costuma segurar bem nos primeiros minutos, mas o Shepshed tem mais qualidade técnica para se impor no decorrer da partida. A odd é alta e se ajusta ao perfil de risco elevado, trazendo boa valorização para quem aposta nesse cenário.


📺 Onde assistir a Shepshed Dynamo x Bourne Town?


A partida terá transmissão em plataformas de apostas que oferecem streaming da FA Cup Qualifying, além de cobertura em tempo real em portais esportivos internacionais.


📋 Ficha do Jogo



  • 🏆 Competição: Copa da Inglaterra

  • ⚽ Jogo: Shepshed Dynamo x Bourne Town

  • 🗓️ Data: terça-feira, 02/09

  • 🕞 Horário: 15h45 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: The Dovecote

Ver mais Ver menos

Shepshed Dynamo x Bourne Town: Palpite do Dia

Shepshed Dynamo Vence
Superbet logo
1.92
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Brazil - Chile
1
1.23
Shepshed Dynamo - Bourne Town
1
1.92
Múltipla
2.36
x
Aposta
20
=
Ganhos
47.23
Apostar agora

Shepshed Dynamo x Bourne Town: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Shepshed Dynamo x Bourne Town: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Non League Div One - Northern Midlands
Bourne Town
0 - 0
Shepshed Dynamo
2025 FA Cup
Bourne Town
0 - 0
Shepshed Dynamo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Shepshed Dynamo
Empate
Bourne Town

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige cuidado e disciplina:



  • 🎯 Estabeleça limites claros de valor antes de apostar.

  • 📉 Não tente recuperar prejuízos em apostas impulsivas.

  • 🧠 Mantenha a mente fria e evite jogar sob forte emoção.

  • 👥 Compartilhe a experiência com responsabilidade e, se necessário, procure ajuda especializada.

  • ➡️ Lembre-se: jogo deve ser diversão, não fonte de pressão.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Slovakia
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
-
Germany
  • D
  • D
  • E
  • V
  • E

Germany Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Brazil
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E
-
Chile
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V

Brazil Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Luxembourg
  • E
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Northern Ireland
  • V
  • D
  • D
  • E
  • E

Northern Ireland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte