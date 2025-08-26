Assine UOL
Sheffield Wednesday
League Cup - United Kingdom
Hillsborough
Leeds
1
26
x
10
2
1.07
1
25.26
x
9.94
2
1.09
1
26
x
9.3
2
1.09
1
27
x
10
2
1.09
1
22
x
10
2
1.1
Odds atualizadas a 26.08.2025 às 16:00

Sheffield Wednesday x Leeds: Palpite, Odds e Onde Assistir Copa da Liga Inglesa 26/08

Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Sheffield Wednesday x Leeds, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Sheffield Wednesday e Leeds se enfrentam pela 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira, dia 26 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hillsborough. Sheffield Wednesday e Leeds terá transmissão ao vivo e com vídeo de graça pela Stake, Novibet e bet365. 


Palpites de Sheffield Wednesday x Leeds: Nossas 3 Melhores Dicas


Em um confronto de copa entre duas equipes que buscam uma boa campanha na temporada, a expectativa é de um jogo disputado e aberto. O Leeds, por ter um elenco de maior qualidade, entra com o favoritismo, mas o Sheffield Wednesday, jogando em casa, pode surpreender. As melhores apostas estão na vitória do Leeds e em um placar com vários gols.



  • ⚽ Resultado Final: Leeds - Odd de 1.16 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 3.5 - Odd de 2.12 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.25 na Stake


Palpites Alternativos Sheffield Wednesday x Leeds


Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time visitante. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



  • ⚽ Handicap Asiático: Leeds -1.5 - Odd de 2.80 na Superbet

  • ⚽ Leeds vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.50 na Novibet

  • ⚽ Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.83 na Stake


Palpites de Odds Baixas Sheffield Wednesday x Leeds



  • ⚽ Dupla Chance: Leeds ou Empate - Odd de 1.05 na Superbet

  • ⚽ Leeds Total de Gols - Mais de 2.5 - 1.78 na Stake 

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Novibet


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time visitante e com gols, o que é comum em confrontos de copas.


Palpites de Odds Médias Sheffield Wednesday x Leeds


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.



  • ⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Leeds - Odd de 4.50 na Stake

  • ⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 4.20 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Mais de 4.5 - Odd de 4.75 na Esportes da Sorte


Palpites de Odds Altas Sheffield Wednesday x Leeds



  • ⚽ Total de chutes na trave - Sheffield Wdnesday - Mais de 0.5 - Odd de 5.65 na Superbet

  • ⚽ Expulsão - Sim - Odd de 6.53 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Placar Exato: 4x1 para o Leeds - Odd de 12.50 na Stake


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Sheffield Wednesday.


Informações do Jogo: Sheffield Wednesday x Leeds: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Sheffield Wednesday x Leeds - Copa da Liga Inglesa (2ª rodada)

  • Data: 26/08/2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Hillsborough, Sheffield (Inglaterra)

  • Transmissão: Stake, Novibet e Bet365


Como assistir Sheffield Wednesday x Leeds


 É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365, Stake e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Como Sheffield Wednesday e Leeds Chegam Para o Confronto


O Sheffield Wednesday, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para avançar na Copa da Liga. A equipe deve adotar uma postura ofensiva para tentar abrir o placar e criar as principais chances de gol ao longo da partida.


O Leeds, por sua vez, enfrenta um adversário de mesmo nível e jogará fora de casa. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Sheffield Wednesday. Um bom resultado para o Leeds seria um empate ou uma vitória, o que lhes daria chances de avançar na competição.

Sheffield Wednesday x Leeds: Palpite do Dia

Leeds Vence

Leeds Vence
Superbet logo
1.1
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
KuPS - FC Midtjylland
2
1.82
Club Brugge KV - Rangers
1
1.57
Everton - Mansfield Town
1
1.2
Múltipla
3.43
x
Aposta
20
=
Ganhos
68.58
Sheffield Wednesday x Leeds: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sheffield Wednesday x Leeds: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Championship
Leeds
3 - 0
Sheffield Wednesday
2024 Championship
Sheffield Wednesday
0 - 2
Leeds
2023 Championship
Sheffield Wednesday
0 - 2
Leeds
2023 Championship
Leeds
0 - 0
Sheffield Wednesday
2019 Championship
Leeds
0 - 2
Sheffield Wednesday

Quem vai ganhar?
Sheffield Wednesday
Empate
Leeds

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

