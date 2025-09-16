- D
Sheffield Wednesday x Grimsby Town: Palpite - Odds 3+, 5+, Copa da Liga Inglesa 16/09
Sheffield Wednesday e Grimsby Town se enfrentam nesta terça-feira, 16/09, em partida válida pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O confronto tem início às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio Hillsborough, em Sheffield.
O jogo terá transmissão exclusiva pela casa de apostas Superbet. O confronto coloca frente a frente uma equipe da segunda divisão (Sheffield) contra uma da quarta (Grimsby), mas o favoritismo não está onde parece. O Grimsby Town chega embalado após eliminar o poderoso Manchester United.
Confira nossos palpites de Sheffield Wednesday x Grimsby Town, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Sheffield Wednesday x Grimsby Town: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Resultado Final: Grimsby Town - odd 2.55
- 🎯 Total de gols Grimsby Town: Mais de 1.5 - odd 2.44
- 🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.95
Para os palpites de Sheffield Wednesday x Grimsby Town, observamos o momento completamente oposto dos times. Enquanto os donos da casa vivem uma péssima fase, o Grimsby Town chega com a moral elevadíssima para continuar fazendo história na competição.
Palpites Alternativos Sheffield Wednesday x Grimsby Town
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A confiança do Grimsby Town e a má fase do time da casa abrem margem para explorarmos outros cenários que podem ser interessantes.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem estuda o confronto. A diferença de divisão, neste caso, parece ser apenas um detalhe no papel.
- 🎯 Dupla Chance: Empate ou Grimsby Town - odd 1.42
- 🎯 Grimsby Town marca o primeiro gol - odd 1.96
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.00
Super Palpites Sheffield Wednesday x Grimsby Town
Se você busca uma aposta com um retorno ainda maior, um palpite no placar exato pode ser uma boa escolha. Considerando a força ofensiva do Grimsby contra a defesa frágil do Sheffield, um placar de dois a zero para os visitantes parece plausível.
- 🚀 Resultado Correto: 0-2 para o Grimsby Town - odd 11.00
💰 Palpites de Odds Baixas Sheffield Wednesday x Grimsby Town
- 🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.33
- 🟢 Dupla Chance: Empate ou Grimsby Town (X2) - odd 1.42
- 🟡 Ambos Marcam: Sim - odd 1.80
⚖️ Palpites de Odds Médias Sheffield Wednesday x Grimsby Town
- 🔵 Resultado Final: Vitória do Grimsby Town - odd 2.55
- 🟢 Primeiro Tempo - Resultado: Grimsby Town - odd 3.20
- 🟡 Margem de Vitória: Grimsby Town por 1 gol - odd 4.30
🚀 Palpites de Odds Altas Sheffield Wednesday x Grimsby Town
- 🔵 Intervalo / Final do Jogo: Empate / Grimsby Town - odd 6.00
- 🟢 Resultado Correto: 1-2 - odd 8.80
- 🟡 Resultado Correto: 0-2 - odd 11.00
Sheffield Wednesday x Grimsby Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Sheffield Wednesday x Grimsby Town - Copa da Liga Inglesa 2025/26
- 📅 Data: 16/09/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Hillsborough, Sheffield
- 📺 Transmissão: Superbet
Como Sheffield Wednesday e Grimsby Town Chegam Para o Confronto
O Sheffield Wednesday, que disputa a Championship (segunda divisão), atravessa um momento muito ruim na temporada. A equipe não vence há cinco jogos no tempo normal e tem uma das piores defesas da sua liga, sofrendo gols em quase todas as partidas.
Já o Grimsby Town, da League Two (quarta divisão), vive um sonho. A equipe fez história na fase anterior ao eliminar o Manchester United nos pênaltis. Esse resultado deu uma confiança enorme ao time, que agora acredita ser capaz de surpreender novamente.
Últimos Jogos do Sheffield Wednesday
O time da casa vem de resultados muito negativos, com derrotas elásticas e dificuldades para marcar gols. A pressão da torcida por uma vitória é grande, o que pode atrapalhar o desempenho em campo contra um adversário mais leve e confiante.
Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e dois empates no tempo normal, com 11 gols sofridos e apenas cinco marcados.
- ❌ Sheffield Wednesday 0x3 Bristol City - Championship
- ❌ Sheffield Wednesday 0x2 Swansea - Championship
- 🟡 Sheffield Wednesday 1x1 Leeds - Copa da Liga
- 🟡 Wrexham 2x2 Sheffield Wednesday - Championship
- ❌ Sheffield Wednesday 0x3 Stoke - Championship
Últimos Jogos do Grimsby Town
O Grimsby Town tem uma campanha de altos e baixos em sua liga, mas mostra sua força em jogos de copa. A vitória histórica sobre o Manchester United foi o ponto alto da temporada e serve como principal motivação para o duelo desta terça-feira.
A equipe tem um ataque que costuma funcionar bem, principalmente fora de casa.
- 🟡 Grimsby Town 1x1 Cambridge - League Two
- ✅ MK Dons 2x3 Grimsby Town - League Two
- ❌ Bradford 2x1 Grimsby Town - EFL Trophy
- ❌ Grimsby Town 0x1 Bristol Rovers - League Two
- ✅ Grimsby Town 2x2 Manchester United - Copa da Liga (Vitória nos pênaltis)
Nossa Opinião para Sheffield Wednesday x Grimsby Town
Apesar da enorme diferença de divisões entre as equipes, o momento anímico e técnico aponta para um favoritismo do Grimsby Town. O Sheffield Wednesday joga em casa, mas a pressão e a má fase pesam contra.
Acreditamos que o Grimsby, jogando sem responsabilidade e embalado pelo feito histórico, tem todas as condições de conseguir mais uma classificação. A defesa frágil do time da casa será um fator decisivo para o ataque visitante.
Sheffield Wednesday x Grimsby: Palpite do Dia
Sheffield Wednesday x Grimsby: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sheffield Wednesday x Grimsby: Confrontos Diretos
