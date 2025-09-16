Sheffield Wednesday x Grimsby Town: Palpite - Odds 3+, 5+, Copa da Liga Inglesa 16/09

Sheffield Wednesday e Grimsby Town se enfrentam nesta terça-feira, 16/09, em partida válida pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O confronto tem início às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio Hillsborough, em Sheffield.

O jogo terá transmissão exclusiva pela casa de apostas Superbet. O confronto coloca frente a frente uma equipe da segunda divisão (Sheffield) contra uma da quarta (Grimsby), mas o favoritismo não está onde parece. O Grimsby Town chega embalado após eliminar o poderoso Manchester United.

Confira nossos palpites de Sheffield Wednesday x Grimsby Town, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Sheffield Wednesday x Grimsby Town: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Resultado Final: Grimsby Town - odd 2.55

- odd 2.55

🎯 Total de gols Grimsby Town: Mais de 1.5 - odd 2.44

- odd 2.44

🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.95



Para os palpites de Sheffield Wednesday x Grimsby Town, observamos o momento completamente oposto dos times. Enquanto os donos da casa vivem uma péssima fase, o Grimsby Town chega com a moral elevadíssima para continuar fazendo história na competição.

Palpites Alternativos Sheffield Wednesday x Grimsby Town

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A confiança do Grimsby Town e a má fase do time da casa abrem margem para explorarmos outros cenários que podem ser interessantes.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem estuda o confronto. A diferença de divisão, neste caso, parece ser apenas um detalhe no papel.



🎯 Dupla Chance: Empate ou Grimsby Town - odd 1.42

- odd 1.42

🎯 Grimsby Town marca o primeiro gol - odd 1.96

- odd 1.96

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.00



Super Palpites Sheffield Wednesday x Grimsby Town

Se você busca uma aposta com um retorno ainda maior, um palpite no placar exato pode ser uma boa escolha. Considerando a força ofensiva do Grimsby contra a defesa frágil do Sheffield, um placar de dois a zero para os visitantes parece plausível.



🚀 Resultado Correto: 0-2 para o Grimsby Town - odd 11.00



💰 Palpites de Odds Baixas Sheffield Wednesday x Grimsby Town



🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.33

- odd 1.33

🟢 Dupla Chance: Empate ou Grimsby Town (X2) - odd 1.42

- odd 1.42

🟡 Ambos Marcam: Sim - odd 1.80



⚖️ Palpites de Odds Médias Sheffield Wednesday x Grimsby Town



🔵 Resultado Final: Vitória do Grimsby Town - odd 2.55

- odd 2.55

🟢 Primeiro Tempo - Resultado: Grimsby Town - odd 3.20

- odd 3.20

🟡 Margem de Vitória: Grimsby Town por 1 gol - odd 4.30



🚀 Palpites de Odds Altas Sheffield Wednesday x Grimsby Town



🔵 Intervalo / Final do Jogo: Empate / Grimsby Town - odd 6.00

- odd 6.00

🟢 Resultado Correto: 1-2 - odd 8.80

- odd 8.80

🟡 Resultado Correto: 0-2 - odd 11.00



Sheffield Wednesday x Grimsby Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Sheffield Wednesday x Grimsby Town - Copa da Liga Inglesa 2025/26

Sheffield Wednesday x Grimsby Town - Copa da Liga Inglesa 2025/26

📅 Data: 16/09/2025

16/09/2025

⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

15:45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Hillsborough, Sheffield

Estádio Hillsborough, Sheffield

📺 Transmissão: Superbet



Como Sheffield Wednesday e Grimsby Town Chegam Para o Confronto

O Sheffield Wednesday, que disputa a Championship (segunda divisão), atravessa um momento muito ruim na temporada. A equipe não vence há cinco jogos no tempo normal e tem uma das piores defesas da sua liga, sofrendo gols em quase todas as partidas.

Já o Grimsby Town, da League Two (quarta divisão), vive um sonho. A equipe fez história na fase anterior ao eliminar o Manchester United nos pênaltis. Esse resultado deu uma confiança enorme ao time, que agora acredita ser capaz de surpreender novamente.

Últimos Jogos do Sheffield Wednesday

O time da casa vem de resultados muito negativos, com derrotas elásticas e dificuldades para marcar gols. A pressão da torcida por uma vitória é grande, o que pode atrapalhar o desempenho em campo contra um adversário mais leve e confiante.

Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e dois empates no tempo normal, com 11 gols sofridos e apenas cinco marcados.



❌ Sheffield Wednesday 0x3 Bristol City - Championship



❌ Sheffield Wednesday 0x2 Swansea - Championship



🟡 Sheffield Wednesday 1x1 Leeds - Copa da Liga



🟡 Wrexham 2x2 Sheffield Wednesday - Championship



❌ Sheffield Wednesday 0x3 Stoke - Championship



Últimos Jogos do Grimsby Town

O Grimsby Town tem uma campanha de altos e baixos em sua liga, mas mostra sua força em jogos de copa. A vitória histórica sobre o Manchester United foi o ponto alto da temporada e serve como principal motivação para o duelo desta terça-feira.

A equipe tem um ataque que costuma funcionar bem, principalmente fora de casa.



🟡 Grimsby Town 1x1 Cambridge - League Two



✅ MK Dons 2x3 Grimsby Town - League Two



❌ Bradford 2x1 Grimsby Town - EFL Trophy



❌ Grimsby Town 0x1 Bristol Rovers - League Two



✅ Grimsby Town 2x2 Manchester United - Copa da Liga (Vitória nos pênaltis)



Nossa Opinião para Sheffield Wednesday x Grimsby Town

Apesar da enorme diferença de divisões entre as equipes, o momento anímico e técnico aponta para um favoritismo do Grimsby Town. O Sheffield Wednesday joga em casa, mas a pressão e a má fase pesam contra.

Acreditamos que o Grimsby, jogando sem responsabilidade e embalado pelo feito histórico, tem todas as condições de conseguir mais uma classificação. A defesa frágil do time da casa será um fator decisivo para o ataque visitante.