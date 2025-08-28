Assine UOL
Shamrock Rovers
UEFA Europa Conference League - World Wide
Tallaght Stadium
Santa Clara
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 08:30

Shamrock Rovers x Santa Clara: Palpite, Odds, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Shamrock Rovers x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Shamrock Rovers e Santa Clara se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Tallaght, em Tallaght, Rep. Irlanda, em jogo da volta de acesso à Liga Conferência.


O time britânico está na frente da eliminatória após a vitória em São Miguel, na ilha dos Açores, por 1 a 2.


Assim, um empate chega ao Shamrock Rovers para continuar na competição da UEFA. Já o time português terá de se superar para manter o sonho europeu.


Shamrock Rovers x Santa Clara Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 0-1 para Santa Clara


Um cenário plausível de vitória mínima do Santa Clara. Odd alta de 7.46 com bom potencial e que pode acontecer. O time português já mostrou que pode surpreender nesta temporada no cenário europeu.


Shamrock Rovers x Santa Clara: Palpites Alternativos



  • ⚡Palpite 1. Vitória Santa Clara, odd 2.27 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.67 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 3. Menos 2.5 gols, odd: 1.51 na Esportes da Sorte


1. Santa Clara para vencer (Fora)


O Santa Clara é ligeiramente favorito, com uma equipa mais experiente e de um campeonato superior (Liga Portugal). A odd de 2.27 oferece bom valor. Apesar da derrota caseira, em território britânico, o time português pode levar a melhor.


2. Ambas as equipas marcam - NÃO


Jogo potencialmente tenso, com ambas as equipas cautelosas. A odd de 1.67 é sólida para um cenário de menos de 2 golos no total.


3. Menos de 2.5 gols no jogo


Expectativa de um jogo equilibrado e defensivo, típico de eliminatórias europeias. A odd de 1.51 tem boa probabilidade.


Shamrock Rovers x Santa Clara: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Shamrock Rovers x Santa Clara - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Tallaght, Tallaght, Rep. Irlanda

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Shamrock Rovers x Santa Clara: Escalações prováveis


Shamrock Rovers: Ed McGinty; Dan Cleary, Roberto Lopes, Lee Grace, Danny Grant; Darragh Nugent, Matt Healy, Dylan Watts, Josh Honohan; Daniel Mandroiu, Rory Gaffney.


Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, MT, Diogo Calila; Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor, Vinícius Lopes; João Costa, Gabriel Silva.


Shamrock Rovers x Santa Clara: Como chegam os times


Shamrock Rovers



  • ⚽️ 5 Jogos

  • 3 Vitórias (60%)

  • 🤝 1 Empate (20%)

  • 1 Derrota (20%)

  • 🥅 10 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)


Santa Clara



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 2 Vitórias (29%)

  • 🤝 1 Empate (14%)

  • 4 Derrotas (57%)

  • 🥅 7 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (1,14 G/J)


Shamrock Rovers x Santa Clara: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Shamrock Rovers.



  • Santa Clara 1-2 Shamrock Rovers UEFA Liga Conferência (Qual.) 2025/26

Shamrock Rovers x Santa Clara: Palpite do Dia

Santa Clara Vence
2
Shamrock Rovers x Santa Clara: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Shamrock Rovers x Santa Clara: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Santa Clara
1 - 2
Shamrock Rovers

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Shamrock Rovers
Empate
Santa Clara

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

