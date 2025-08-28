- E
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- E
- D
- V
Shamrock Rovers x Santa Clara: Palpite, Odds, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08
Shamrock Rovers x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Shamrock Rovers e Santa Clara se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Tallaght, em Tallaght, Rep. Irlanda, em jogo da volta de acesso à Liga Conferência.
O time britânico está na frente da eliminatória após a vitória em São Miguel, na ilha dos Açores, por 1 a 2.
Assim, um empate chega ao Shamrock Rovers para continuar na competição da UEFA. Já o time português terá de se superar para manter o sonho europeu.
Shamrock Rovers x Santa Clara Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 0-1 para Santa Clara
Um cenário plausível de vitória mínima do Santa Clara. Odd alta de 7.46 com bom potencial e que pode acontecer. O time português já mostrou que pode surpreender nesta temporada no cenário europeu.
Shamrock Rovers x Santa Clara: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória Santa Clara, odd 2.27 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.67 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Menos 2.5 gols, odd: 1.51 na Esportes da Sorte
1. Santa Clara para vencer (Fora)
O Santa Clara é ligeiramente favorito, com uma equipa mais experiente e de um campeonato superior (Liga Portugal). A odd de 2.27 oferece bom valor. Apesar da derrota caseira, em território britânico, o time português pode levar a melhor.
2. Ambas as equipas marcam - NÃO
Jogo potencialmente tenso, com ambas as equipas cautelosas. A odd de 1.67 é sólida para um cenário de menos de 2 golos no total.
3. Menos de 2.5 gols no jogo
Expectativa de um jogo equilibrado e defensivo, típico de eliminatórias europeias. A odd de 1.51 tem boa probabilidade.
Shamrock Rovers x Santa Clara: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Shamrock Rovers x Santa Clara - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Tallaght, Tallaght, Rep. Irlanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Shamrock Rovers x Santa Clara: Escalações prováveis
Shamrock Rovers: Ed McGinty; Dan Cleary, Roberto Lopes, Lee Grace, Danny Grant; Darragh Nugent, Matt Healy, Dylan Watts, Josh Honohan; Daniel Mandroiu, Rory Gaffney.
Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, MT, Diogo Calila; Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor, Vinícius Lopes; João Costa, Gabriel Silva.
Shamrock Rovers x Santa Clara: Como chegam os times
Shamrock Rovers
- ⚽️ 5 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (60%)
- 🤝 1 Empate (20%)
- ❌ 1 Derrota (20%)
- 🥅 10 Gols marcados (2 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)
Santa Clara
- ⚽️ 7 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (29%)
- 🤝 1 Empate (14%)
- ❌ 4 Derrotas (57%)
- 🥅 7 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 8 Gols sofridos (1,14 G/J)
Shamrock Rovers x Santa Clara: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Shamrock Rovers.
- Santa Clara 1-2 Shamrock Rovers UEFA Liga Conferência (Qual.) 2025/26
Shamrock Rovers x Santa Clara: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Shamrock Rovers x Santa Clara: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Shamrock Rovers x Santa Clara: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- E
- E
- V
Antalyaspor Vence
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- D
- D
- D
Sporting Gijon Vence
- D
- V
- E
- D
- V
- E
- D
- V
- D
- V
Atletico Madrid Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- E
- D
- V
- D
- D
FCSB Vence
- D
- D
- D
- V
- E
- D
- E
- E
- V
- E
Kocaelispor Vence
- V
- D
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- V
VfB Stuttgart Vence