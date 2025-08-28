Shamrock Rovers x Santa Clara: Palpite, Odds, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Shamrock Rovers x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Shamrock Rovers e Santa Clara se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Tallaght, em Tallaght, Rep. Irlanda, em jogo da volta de acesso à Liga Conferência.

O time britânico está na frente da eliminatória após a vitória em São Miguel, na ilha dos Açores, por 1 a 2.

Assim, um empate chega ao Shamrock Rovers para continuar na competição da UEFA. Já o time português terá de se superar para manter o sonho europeu.

Shamrock Rovers x Santa Clara Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: 0-1 para Santa Clara

Um cenário plausível de vitória mínima do Santa Clara. Odd alta de 7.46 com bom potencial e que pode acontecer. O time português já mostrou que pode surpreender nesta temporada no cenário europeu.

Shamrock Rovers x Santa Clara: Palpites Alternativos



⚡Palpite 1. Vitória Santa Clara, odd 2.27 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 1.67 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 3. Menos 2.5 gols, odd: 1.51 na Esportes da Sorte



1. Santa Clara para vencer (Fora)

O Santa Clara é ligeiramente favorito, com uma equipa mais experiente e de um campeonato superior (Liga Portugal). A odd de 2.27 oferece bom valor. Apesar da derrota caseira, em território britânico, o time português pode levar a melhor.

2. Ambas as equipas marcam - NÃO

Jogo potencialmente tenso, com ambas as equipas cautelosas. A odd de 1.67 é sólida para um cenário de menos de 2 golos no total.

3. Menos de 2.5 gols no jogo

Expectativa de um jogo equilibrado e defensivo, típico de eliminatórias europeias. A odd de 1.51 tem boa probabilidade.

Shamrock Rovers x Santa Clara: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Shamrock Rovers x Santa Clara - Liga Conferência



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Tallaght, Tallaght, Rep. Irlanda



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Shamrock Rovers x Santa Clara: Escalações prováveis

Shamrock Rovers: Ed McGinty; Dan Cleary, Roberto Lopes, Lee Grace, Danny Grant; Darragh Nugent, Matt Healy, Dylan Watts, Josh Honohan; Daniel Mandroiu, Rory Gaffney.

Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, MT, Diogo Calila; Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor, Vinícius Lopes; João Costa, Gabriel Silva.

Shamrock Rovers x Santa Clara: Como chegam os times

Shamrock Rovers



⚽️ 5 Jogos



✅ 3 Vitórias (60%)

(60%)

🤝 1 Empate (20%)

(20%)

❌ 1 Derrota (20%)

(20%)

🥅 10 Gols marcados (2 G/J)

(2 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)



Santa Clara



⚽️ 7 Jogos



✅ 2 Vitórias (29%)

(29%)

🤝 1 Empate (14%)

(14%)

❌ 4 Derrotas (57%)

(57%)

🥅 7 Gols marcados (1 G/J)

(1 G/J)

🛡️ 8 Gols sofridos (1,14 G/J)



Shamrock Rovers x Santa Clara: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Shamrock Rovers.