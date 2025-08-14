Shamrock Rovers x Ballkani: Palpite, Odds +5 e +10, Liga Conferência (14/08)

Confira os melhores palpite para Shamrock Rovers x Ballkani, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Shamrock Rovers e Ballkani se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Tallaght, na Irlanda. No primeiro jogo, vitória 1x0 do Ballkani. A partida não tem transmissão para o Brasil, mas você pode acompanhar outros jogos da Liga Conferência Ao Vivo e de graça.

Palpites de Shamrock Rovers x Ballkani: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Shamrock Rovers e Ballkani para trazer as melhores dicas de apostas. Com a vantagem de 1x0 do Ballkani, o Shamrock Rovers precisa de uma vitória em casa para reverter o placar.

O jogo promete ser tenso, com a defesa do Shamrock Rovers tentando anular o ataque adversário, enquanto o Ballkani tentará se defender para garantir a classificação.



⚽ Resultado Final: Shamrock Rovers - Odd de 1.84 na Novibet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.55 na Superbet



⚽ Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.64 na Betnacional



Palpites Alternativos Shamrock Rovers x Ballkani

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Shamrock Rovers x Ballkani. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a solidez defensiva do Shamrock Rovers e a necessidade de ataque de ambas as equipes, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Qualificar-se - Shamrock Rovers - Odd de 2.25 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.12 na Stake



⚽ Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 2.67 na Superbet



Palpites de Odds Baixas Shamrock Rovers x Ballkani



⚽ Dupla Chance: Shamrock Rovers ou Empate - Odd de 1.19 na Superbet



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 0-5 - Odd de 1.45 na Esportes da Sorte



⚽ 1º Gol - Shamrock Rover - Odd de 1.62 na Betnacional



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga Conferência para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Shamrock Rovers x Ballkani



⚽ Resultado Final/Ambos Marcam - Shamrock Rovers/Não - Odd de 2.59 na Betnacional



⚽ Intervalo/Final - 1/1 - Odd de 2.88 na Novibet



⚽ 2º Tempo . Gols Exatos - 0 - Odd de 3.16 na Esportes da Sorte



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Shamrock Rovers x Ballkani



⚽ Resultado Exato: 1x0 - Odd de 5.41 na Betnacional



⚽ Jogo decidido nos Pênatltis - Sim - Odd de 5.25 na Novibet



⚽ Método de qualificação - Shamrock Rovers nos pênaltis - Odd de 10.00 na Superbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Shamrock Rovers x Ballkani: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Shamrock Rovers x Ballkani - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 14/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Tallaght, Dublin (Irlanda)

Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil



Como Shamrock Rovers e Ballkani Chegam Para o Confronto

O Shamrock Rovers chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de reverter a derrota por 1 a 0 na primeira partida. A equipe tem uma defesa muito sólida, com uma média de 0.3 gols sofridos na competição.

Ofensivamente, o time registrou uma média de 1.3 gols marcados e 4.0 escanteios, o que indica que precisa de mais efetividade. Jogando em casa, o Shamrock Rovers buscará a vitória para garantir a sua classificação.

O Ballkani, por sua vez, tem a vantagem de 1 a 0 e buscará um bom resultado para confirmar a classificação. A equipe tem uma média de 2.0 gols marcados e 1.0 gol sofrido por jogo, o que aponta para um ataque mais forte, mas uma defesa mais vulnerável que a do adversário.

A média de 4.3 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. O Ballkani tentará manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques para marcar o gol que selaria a classificação.