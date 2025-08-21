Shakhtar Donetsk x Servette: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Conferência (21/08)

Confira palpite para Shakhtar Donetsk x Servette, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Shakhtar Donetsk e Servette se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Estadio Henryk Reyman. Shakhtar Donetsk x Servette terá transmissão ao vivo com vídeo e de graça da Novibet.

Palpites de Shakhtar Donetsk x Servette: Nossas 3 Melhores Dicas

Considerando o histórico de ambas as equipes em competições europeias e a superioridade técnica do Shakhtar Donetsk, este duelo de ida promete ser de alta intensidade. O time ucraniano, mesmo jogando em campo neutro, é o favorito. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



⚽ Resultado Final: Shakhtar Donetsk - Odd de 1.42 na Stake



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.53 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.99 na Betnacional



Palpites Alternativos Shakhtar Donetsk x Servette

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do Shakhtar. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Handicap Asiático: Shakhtar Donetsk -1.5 - Odd de 2.40 na Superbet



⚽ Resultado Final/Ambos marcam - Shakhtar Donetsk e Não - Odd de 2.41 na Betnacional



⚽ Total de Escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 2.23 na Stake



Palpites de Odds Baixas Shakhtar Donetsk x Servette



⚽ Dupla Chance: Shakhtar Donetsk ou Empate - Odd de 1.15 na Superbet



⚽ 1º Gol - Shakhtar Donetsk - Odd de 1.38 na Betnacional



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.16 na Novibet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao Shakhtar Donetsk e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.

Palpites de Odds Médias Shakhtar Donetsk x Servette



⚽ Múltiplo resultado correto - 1x0, 2x0, 3x0 - Odd de 3.15 na Novibet



⚽ Gols Exatos - 3 - Odd de 4.15 na Betnacional



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 4.70 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Shakhtar Donetsk x Servette



⚽ Resultado Exato - 3x0 - Odd de 8.48 na Esportes da Sorte



⚽ Quando o 1º Gol será marcado - 21-30 - Odd de 5.55 na Superbet



Total de Gols e Ambos os times marcam - Mais de 2.5 e Não - Odd de 5.13 na Betnacional



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time ucraniano com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Servette.

Informações do Jogo: Shakhtar Donetsk x Servette: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Shakhtar Donetsk x Servette - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Shakhtar Donetsk x Servette - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 21/08/2025

21/08/2025

Horário: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Henryk Reyman, Cracóvia (Polônia)

Estádio Henryk Reyman, Cracóvia (Polônia)

Transmissão: Bet365 e Novibet



Como assistir Shakhtar Donetsk x Servette

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Shakhtar Donetsk e Servette Chegam Para o Confronto

O Shakhtar Donetsk, jogando em campo neutro, busca fazer valer a superioridade técnica para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe ucraniana é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Servette, por sua vez, enfrenta um adversário mais forte. A equipe suíça deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Shakhtar Donetsk. Um bom resultado para o Servette seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.