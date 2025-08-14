Shakhtar Donetsk x Panathinaikos: Palpite com Odds +4.00, Onde Assistir, 14/08

Shakhtar Donetsk x Panathinaikos: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Shakhtar Donetsk revela poder no ataque e solidez na zaga, sobretudo em jogos no palco da UEFA. Este time também mostra consistência para encarar os desafios que se colocam na frente.

Do outro lado, o Panathinaikos chega ao encontro em um momento difícil. O time tem dificuldades para finalizar e converter chances em gol tem sido uma dor de cabeça para o comandante do time grego.

Shakhtar Donetsk x Panathinaikos: Super Palpite



⚡ Ambas Marcam - Não: com odd pagando 1.82 na Novibet ⚡



O Super Palpite: Ambas Marcam (não) tem odd pagando 1.82 na Novibet e se justifica porque o Panathinaikos não tem sido um time muito concretizador.

Por exemplo, a equipe grega apenas fez um gol em 3 partidas já realizadas nessa temporada.

Por outro lado, o time ucraniano tem solidez na zaga. O Shakhtar Donetsk não tomou gol em 4 dos 5 jogos realizados nas provas da UEFA nessa temporada.

Estes dados aumentam a probabilidade de que apenas um dos times balance as redes nesse encontro.

Shakhtar Donetsk x Panathinaikos: Como chegam os times

Shakhtar Donetsk: Derrotas nem vê-las

O Shakhtar Donetsk ainda não conheceu o sabor da derrota nessa temporada e sai como favorito para campo.



⚽ 7 jogos disputados

✅ 4 vitórias (57%)

🤝 3 empates (43%)

❌ 0 derrotas (0%)

⚽ 16 golos marcados (média de 2,29 por jogo)

🥅 5 golos sofridos (média de 0,71 por jogo)



Panathinaikos: Time sem vitórias

O desempenho do clube grego não agrada aos torcedores e a pressão aumenta na capital da Grécia.



⚽ 3 jogos disputados

✅ 0 vitórias (0%)

🤝 2 empates (67%)

❌ 1 derrota (33%)

⚽ 1 golo marcado (média de 0,33 por jogo)

🥅 3 golos sofridos (média de 1 por jogo)



Shakhtar Donetsk x Panathinaikos: Palpite Alternativo



Total de gols: Menos 1.5 com odd pagando 3.50 na Bet365



Resultado Final: Shakhtar Donetsk com odd pagando 1.70 na Bet365



Para Ganhar as Duas Metades: Shakhtar Donetsk com odd pagando 4.50 na Bet365



Total de gols Menos 1.5: Essa opção se justifica porque o time grego mostra dificuldades em fazer gols. Por isso, é natural que sinta problemas fora de casa para concretizar.

Resultado Final Shakhtar Donetsk: Essa opção se ajusta porque o time ucraniano já comprovou nos últimos anos que se adapta a qualquer cenário e dificuldade. Por outro lado, o Panathinaikos não vive a sua melhor fase.

Para Ganhar as Duas Metades Shakhtar Donetsk: O clube ucraniano tem o mando e do outro lado está um rival que não vive uma fase de bons resultados. Assim, o time do Shakhtar Donetsk é favorito a vencer as duas metades do encontro.

Shakhtar Donetsk x Panathinaikos: Onde Assistir

O jogo passa no YouTube (Lance), Star+ e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Shakhtar Donetsk x Panathinaikos pela Liga Europa (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Reymana Stadium, Cracóvia, Polônia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming), Star+ e YouTube (Lance).



Shakhtar Donetsk x Panathinaikos: Escalações prováveis

Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk; Yukhym Konoplia, Alaa Ghram, Valeriy Bondar, Irakli Azarovi; Marlon Gomes, Pedrinho, Georgiy Sudakov, Artem Bondarenko; Newerton, Kauã Elias.

Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski; Ahmed Touba, Erik Palmer-Brown, Giannis Kotsiras, Nemanja Maksimovic; Pedro Chirivella, Giorgos Kyriakopoulos, Filip Djuricic, Facundo Pellistri; Tetê, Karol Swiderski.

Shakhtar Donetsk x Panathinaikos: Veja o Retrospecto

O retrospecto entre Shakhtar Donetsk e Panathinaikos apenas conta com um jogo oficial entre os dois times.

Apesar de serem dois clubes com tradição nos palcos da UEFA, nunca se cruzaram antes até esta eliminatória da Liga Europa.