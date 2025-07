Shakhtar Donetsk x Besiktas: Palpite, Odds e Onde Assistir - Liga Europa

O confronto entre Shakhtar Donetsk e Besiktas, válido pela segunda pré‑eliminatória da Liga Europa, acontece em 31/07 às 15h00 (horário de Brasília), no Stadionul Ilie Oană, com transmissão pelo canal Lance! no YouTube.

No primeiro jogo, o Shakhtar venceu por 4 a 2, deixando o Besiktas com a missão de buscar ao menos 3 gols na partida de volta.

Neste palpite, trazemos análise completa do cenário, incluindo estatísticas recentes, nossos palpites principais e alternativas, além de informações sobre como assistir ao duelo.

Palpites de Shakhtar Donetsk x Besiktas: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base na necessidade do Besiktas e na consistência ofensiva do Shakhtar, indicamos três mercados sólidos para este duelo:



🎯 Resultado Final: Besiktas vence (dupla chance empate ou vitória) - odd 2.40



🎯 Ambas Marcam: Sim - odd 1.85



🎯 Total de Gols: Mais de 2,5 - odd 1.90



Palpites Alternativos Shakhtar Donetsk x Besiktas

Para quem busca opções menos convencionais e mais estratégicas, aqui vão três sugestões com lógica:



🎯 Handicap Asiático +1.5 Besiktas - odd 2.80



🎯 Total de Escanteios: Mais de 8,5 - odd 3.20



🎯 Qual Time Marca Primeiro: Besiktas - odd 3.00



💰 Palpites de Odds Baixas Shakhtar Donetsk x Besiktas



🔵 Ambas Marcam: Sim - odd 1.85



🟢 Total de Gols: Mais de 2,5 - odd 1.90



🟡 Resultado Final: Empate - odd 1.95



⚖️ Palpites de Odds Médias Shakhtar Donetsk x Besiktas



🔵 Resultado Final: Besiktas vence (dupla chance X2) - odd 2.40



🟢 Handicap Asiático +1.5 Besiktas - odd 2.80



🟡 Ambas Marcam + Total de Gols > 2,5 - odd combinada estimada 3.40



🚀 Palpites de Odds Altas Shakhtar Donetsk x Besiktas



🔵 Qual Time Marca Primeiro: Besiktas - odd 3.00



🟢 Total de Escanteios: Mais de 8,5 - odd 3.20



🟡 Resultado Correto: Besiktas vence por 3‑1 - odd 8.00



Informações do Jogo: Shakhtar Donetsk x Besiktas: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Shakhtar Donetsk x Besiktas – Liga Europa (segunda pré‑eliminatória)

📅 Data: 31/07/25

⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadionul Ilie Oană, Ploiești, Romênia

📺 Transmissão: Canal do Lance! no YouTube



Como Shakhtar Donetsk e Besiktas Chegam Para o Confronto

Shakhtar Donetsk

O Shakhtar vem com muita confiança depois da vitória por 4 a 2 no primeiro jogo. Nas últimas dez partidas, marcou ao menos um gol em 70% dos jogos e tem média de 3,33 gols por partida, com sólida consistência ofensiva (média de 4 gols total por jogo) e aproveitamento alto em jogos com mais de 2,5 gols. Na defesa, sofreu em média apenas 0,67 gols por jogo.

Beşiktaş

O Besiktas chega pressionado. Precisa de três gols para avançar e ainda tomar cuidado com o potencial ofensivo do adversário. Nos últimos jogos verificados, marcou média de 2 gols por partida, mas sofreu média de 4 gols, mostrando deficiência defensiva. O histórico recente contra o Shakhtar é desfavorável, com duas derrotas seguidas (2‑4 em 24/25 e 0‑1 em 2024).

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.