Assine UOL
Seychelles
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Gabon
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
29
x
11
2
1.07
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
25
x
8
2
1.06
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
23
x
9.8
2
1.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
18
x
11
2
1.08
Apostar agora
Odds atualizadas a 03.09.2025 às 08:12

Seychelles x Gabão: Palpite e Odds, Eliminatórias Copa do Mundo, 03/09

Alex Alves
Autor
Publicado
03.09.2025
Atualizado em
03.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Seychelles e Gabão se encontram nesta quarta-feira, 03/09, em um duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África de 2025. A partida está marcada para as 13h00 (horário de Brasília), e promete fortes emoções. A transmissão do jogo não foi divulgada.


O confronto coloca frente a frente duas seleções africanas em busca da vitória. Seychelles tenta se recuperar na competição, enquanto Gabon busca consolidar sua posição e somar pontos importantes.


Confira nossos palpites de Seychelles x Gabon, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje](https://www.uol.com.br/apostas/palpites) em nossa seção especializada.


Seychelles x Gabão: Palpite para Hoje


Para os palpites de Seychelles x Gabão, vamos analisar o desempenho recente das equipes e as estatísticas. O confronto tem tudo para ser disputado, com as duas seleções buscando a vitória para avançar na competição.



  • 🎯 Gabão para vencer - odd 1.55

  • 🎯 Total de gols: mais de 2.5 - odd 2.10

  • 🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.25


Para os palpites de Seychelles x Gabão, as estatísticas mostram um histórico de confrontos com gols. O momento atual das equipes sugere um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados.


Palpites Alternativos Seychelles x Gabão



  • 🎯 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 1.90

  • 🎯 Gabão marca o primeiro gol - odd 1.70

  • 🎯 Resultado correto: 1-2 - odd 8.00


Super Palpites Seychelles x Gabão



  • 🚀 Gabão vence e ambos marcam - odd 4.50


💰 Seychelles x Gabão: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Vencedor da partida: Gabão - odd 1.55

  • 🟢 Total de gols: menos de 3.5 - odd 1.40

  • 🟡 Total de escanteios: mais de 6.5 - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Seychelles x Gabão



  • 🔵 Gabon vence o primeiro tempo - odd 2.10

  • 🟢 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.25

  • 🟡 Total de gols: ímpar - odd 2.40


Os palpites acima são para quem busca um pouco mais de emoção. As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e recompensa.


São mercados que podem trazer ótimos resultados, especialmente para quem acompanha de perto o desempenho das equipes e as estratégias dos técnicos.


🚀 Palpites de Odds Altas Seychelles x Gabão



  • 🔵 Resultado exato: 1-3 - odd 11.00

  • 🟢 Marcar nos dois tempos: Gabão - odd 6.50

  • 🟡 Artilheiro a qualquer momento - odd 7.00


Para os apostadores mais ousados, separamos algumas opções com odds elevadas, que podem render ótimos prêmios. São mercados com maior risco, mas com potencial de retorno significativo. Vale a pena ficar de olho!


Seychelles x Gabão: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Seychelles x Gabão - Eliminatórias Copa do Mundo África 2025

  • 📅 Data: 03/09/2025

  • Horário: 10h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: National Sports Complex

  • 📺 Transmissão: Confira casas de apostas com streaming


Como Seychelles e Gabão Chegam Para o Confronto


Seychelles entra em campo precisando da vitória para tentar subir na tabela, buscando apresentar um bom futebol para sua torcida. A equipe sabe que precisa melhorar seu desempenho para se manter na competição.


Gabão, por outro lado, quer aproveitar o confronto para somar mais três pontos e se consolidar na liderança. A equipe chega motivada após os últimos resultados, buscando manter o bom momento e garantir a classificação.


Últimos Jogos do Seychelles


A seleção de Seychelles tem um histórico recente com resultados mistos. A equipe busca melhorar seu desempenho, focando em aprimorar suas estratégias e táticas, para conquistar a vitória e mostrar sua força.


Nos últimos jogos, a equipe apresentou algumas dificuldades, mas também mostrou potencial. O técnico está trabalhando para ajustar os pontos fracos e fortalecer o time para os próximos desafios.



  • ❌ Seychelles 0x3 Burundi - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Gabão 3x0 Seychelles - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 Lesoto 1x1 Seychelles - Amistoso

  • ❌ Angola 2x0 Seychelles - Amistoso

  • ❌ Namíbia 1x0 Seychelles - Amistoso


Últimos Jogos do Gabão


Gabão chega para o confronto com bons resultados, demonstrando consistência e organização em campo. A equipe tem mostrado um bom desempenho, tanto no ataque quanto na defesa, buscando a vitória.


Nos últimos jogos, a equipe conseguiu manter um bom ritmo de jogo, apresentando um futebol envolvente. O técnico busca manter o foco e a intensidade para seguir somando pontos na competição.



  • ✅ Gabon 2x1 Quiné-Bissau - Eliminatórias Copa do Mundo

  • 🟡 Gabão 2x2 Libéria - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Níger 2x1 Gabão - Amistoso

  • ✅ Quênia 2x3 Gabão - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ✅ Gabão 3x0 Seychelles - Eliminatórias Copa do Mundo


Seychelles x Gabão: Nosso Prognóstico


Com base nas análises e estatísticas, a partida entre Seychelles e Gabão promete ser bastante disputada, com os dois times buscando a vitória. Acreditamos em um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados. A estratégia e o desempenho das equipes serão cruciais.


Nossa expectativa é de um jogo com boas oportunidades de apostas, com odds interessantes para diversos mercados. É importante analisar as odds e escolher as melhores opções, buscando sempre a responsabilidade e o controle nas apostas.

Ver mais Ver menos

Seychelles x Gabon: Palpite do Dia

Gabon Vence
Superbet logo
1.08
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Brazil - Chile
1
1.23
Múltipla
1.23
x
Aposta
20
=
Ganhos
24.60
Apostar agora

Seychelles x Gabon: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Seychelles x Gabon: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Gabon
3 - 0
Seychelles

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Seychelles
Empate
Gabon

Jogo Responsável


Apostas são atividades sérias e devem ser encaradas como uma forma de diversão, e não como uma fonte de renda extra. É fundamental apostar com responsabilidade, nunca comprometendo dinheiro destinado a contas pessoais ou familiares. Conheça as dicas de Jogo Responsável.


Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Seychelles
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
-
Gabon
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V

Gabon Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Luxembourg
  • E
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Northern Ireland
  • V
  • D
  • D
  • E
  • E

Northern Ireland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte