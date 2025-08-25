- D
Sevilla x Getafe: Palpite Odds Altas +5, +7
Sevilla x Getafe: veja o palpite com odds altas +5, +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira (25/08), às 16h30, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 2ª rodada da La Liga. O Sevilla busca recuperação após estreia irregular, enquanto o Getafe tenta surpreender fora de casa.
Sevilla x Getafe: Palpite com odds baixas
🔎 Nesta faixa, reunimos mercados de maior probabilidade, interessantes para quem busca apostas seguras.
- ⚽ Palpite: Dupla hipótese Sevilla ou empate – odd 1.28
- 🔥 Palpite: Mais de 0.5 gol na partida – odd 1.11
- 🎯 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.16
- 🛡️ Palpite: Empate anula aposta para Sevilla – odd 1.52
- 📊 Palpite: Getafe não vence (Sevilla ou empate) – odd 1.28
🔎 O Sevilla, mesmo em momento irregular, é forte no Pizjuán e dificilmente perde em casa. Já o Getafe é um time pragmático e de poucos gols, reforçando o valor em mercados under e de proteção ao mandante.
Sevilla x Getafe: Palpite com odds médias
🔎 Aqui estão opções que equilibram risco e retorno, apostando em cenários realistas.
- ⚽ Palpite: Vitória do Sevilla – odd 2.28
- 🔥 Palpite: Empate no intervalo – odd 1.92
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam – Sim – odd 2.16
- 🛡️ Palpite: Resultado exato 1x1 – odd 5.21
- 📊 Palpite: Lukebakio marca a qualquer momento – odd 3.17
🔎 O jogo tende a ser equilibrado, com o Sevilla buscando a posse e o Getafe apostando em contra-ataques. O empate parcial no intervalo é recorrente em confrontos diretos. Já Lukebakio, destaque ofensivo do Sevilla, aparece como aposta de valor no mercado de artilheiros.
Sevilla x Getafe: Palpite com odds altas
🔎 As opções mais ousadas, ideais para quem busca retornos grandes em cenários menos prováveis.
- ⚽ Palpite: Sevilla vence e ambas marcam – odd 5.85
- 🔥 Palpite: Placar exato 2x1 Sevilla – odd 8.96
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final Empate → Sevilla – odd 5.07
- 🛡️ Palpite: Getafe vence sem sofrer gols – odd 4.93
- 📊 Palpite: Borja Mayoral marca 2+ gols – odd 13.44
🔎 O Sevilla tem dificuldade em manter a consistência defensiva, abrindo espaço para um jogo com gols dos dois lados. O 2x1 é placar factível em jogos equilibrados no Pizjuán. Já Mayoral é o grande nome do Getafe e costuma aproveitar vacilos defensivos para surpreender.
🔥 Super Palpite Sevilla x Getafe
⭐ Palpite: Sevilla vence + Menos de 3.5 gols – odd 3.10
🔎 Explicação: O Sevilla tende a ter controle territorial e pode vencer em casa, mas dificilmente em goleada. A combinação de vitória sevillista com menos de 4 gols no jogo reflete o histórico do confronto e traz boa odd.
🏟️ Ficha do Jogo
- Jogo: Sevilla x Getafe
- Data: Segunda-feira, 25 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha (Espanha)
- 🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada
📺 Onde Assistir Sevilla x Getafe
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo streaming Star+ no Brasil. Casas de apostas também podem oferecer transmissão ao vivo.
Sevilla x Getafe: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sevilla x Getafe: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sevilla x Getafe: Confrontos Diretos
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não comprometam suas finanças.
- 📉 Não caia na tentação de recuperar perdas no impulso.
- ⏱️ Estabeleça limites de tempo e dinheiro por sessão de apostas.
- 🧠 Evite jogar sob estresse ou forte emoção.
- 👥 Busque apoio caso perceba dificuldade em manter o controle.
- ➡️ Lembre-se: apostas devem ser lazer, não fonte de renda.
