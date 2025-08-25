Assine UOL
Sevilla
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
La Liga - Spain
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Getafe
  • V
  • D
  • E
  • E
  • D
Sevilla x Getafe: Palpite Odds Altas +5, +7

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Sevilla x Getafe: veja o palpite com odds altas +5, +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira (25/08), às 16h30, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 2ª rodada da La Liga. O Sevilla busca recuperação após estreia irregular, enquanto o Getafe tenta surpreender fora de casa.


Sevilla x Getafe: Palpite com odds baixas


🔎 Nesta faixa, reunimos mercados de maior probabilidade, interessantes para quem busca apostas seguras.



  • ⚽ Palpite: Dupla hipótese Sevilla ou empate – odd 1.28

  • 🔥 Palpite: Mais de 0.5 gol na partida – odd 1.11

  • 🎯 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.16

  • 🛡️ Palpite: Empate anula aposta para Sevilla – odd 1.52

  • 📊 Palpite: Getafe não vence (Sevilla ou empate) – odd 1.28


🔎 O Sevilla, mesmo em momento irregular, é forte no Pizjuán e dificilmente perde em casa. Já o Getafe é um time pragmático e de poucos gols, reforçando o valor em mercados under e de proteção ao mandante.


Sevilla x Getafe: Palpite com odds médias


🔎 Aqui estão opções que equilibram risco e retorno, apostando em cenários realistas.



  • ⚽ Palpite: Vitória do Sevilla – odd 2.28

  • 🔥 Palpite: Empate no intervalo – odd 1.92

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam – Sim – odd 2.16

  • 🛡️ Palpite: Resultado exato 1x1 – odd 5.21

  • 📊 Palpite: Lukebakio marca a qualquer momento – odd 3.17


🔎 O jogo tende a ser equilibrado, com o Sevilla buscando a posse e o Getafe apostando em contra-ataques. O empate parcial no intervalo é recorrente em confrontos diretos. Já Lukebakio, destaque ofensivo do Sevilla, aparece como aposta de valor no mercado de artilheiros.


Sevilla x Getafe: Palpite com odds altas


🔎 As opções mais ousadas, ideais para quem busca retornos grandes em cenários menos prováveis.



  • ⚽ Palpite: Sevilla vence e ambas marcam – odd 5.85

  • 🔥 Palpite: Placar exato 2x1 Sevilla – odd 8.96

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final Empate → Sevilla – odd 5.07

  • 🛡️ Palpite: Getafe vence sem sofrer gols – odd 4.93

  • 📊 Palpite: Borja Mayoral marca 2+ gols – odd 13.44


🔎 O Sevilla tem dificuldade em manter a consistência defensiva, abrindo espaço para um jogo com gols dos dois lados. O 2x1 é placar factível em jogos equilibrados no Pizjuán. Já Mayoral é o grande nome do Getafe e costuma aproveitar vacilos defensivos para surpreender.


🔥 Super Palpite Sevilla x Getafe


⭐ Palpite: Sevilla vence + Menos de 3.5 gols – odd 3.10


🔎 Explicação: O Sevilla tende a ter controle territorial e pode vencer em casa, mas dificilmente em goleada. A combinação de vitória sevillista com menos de 4 gols no jogo reflete o histórico do confronto e traz boa odd.


🏟️ Ficha do Jogo



  • Jogo: Sevilla x Getafe

  • Data: Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

  • Horário: 16h30 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha (Espanha)

  • 🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada


📺 Onde Assistir Sevilla x Getafe


A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo streaming Star+ no Brasil. Casas de apostas também podem oferecer transmissão ao vivo.

Sevilla x Getafe: Palpite do Dia

Sevilla Vence

Sevilla Vence
Superbet logo
2.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Sevilla x Getafe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sevilla x Getafe: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 La Liga
Getafe
0 - 0
Sevilla
2024 La Liga
Sevilla
1 - 0
Getafe
2023 La Liga
Getafe
0 - 1
Sevilla
2023 Copa del Rey
Getafe
1 - 3
Sevilla
2023 La Liga
Sevilla
0 - 3
Getafe

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não comprometam suas finanças.

  • 📉 Não caia na tentação de recuperar perdas no impulso.

  • ⏱️ Estabeleça limites de tempo e dinheiro por sessão de apostas.

  • 🧠 Evite jogar sob estresse ou forte emoção.

  • 👥 Busque apoio caso perceba dificuldade em manter o controle.

  • ➡️ Lembre-se: apostas devem ser lazer, não fonte de renda.


Leia mais sobre Jogo Responsável.

