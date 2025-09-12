Sevilla x Elche Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, La Liga (12/09)

Buscando palpite para o jogo da La Liga Espanha Sevilla x Elche? O confronto acontece na sexta-feira, 12 de setembro, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, pela La Liga. A partida promete muita emoção e pode ser assistida pela ESPN3 e Streaming pela Disney+.

O Sevilla busca manter o bom momento e, jogando em casa, quer garantir os três pontos para subir na tabela. Já o Elche, que está em busca de uma recuperação, precisa mostrar serviço para somar pontos importantes.

Neste artigo, você encontrará os melhores palpites para Sevilla x Elche, odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e histórico dos times. Acompanhe!

Sevilla x Elche Palpite: 3 Melhores Opções

Para te ajudar a apostar, separamos os melhores palpites para Sevilla x Elche pela La Liga:



✅ Vitória do Sevilla - Odd 1.75 (Risco: Baixo)



✅ Ambos times marcam - Odd 1.93 (Risco: Médio)

🔴 Mais de 2.5 gols - Odd 2.40 (Risco: Alto)



*Odds Bet365

💰 Sevilla x Elche Palpites: Odds Baixas





Ambas as Equipes Marcam - Sim (Odd 1.93) : Esta é uma aposta atraente. Embora o Sevilha seja o favorito, o Elche também tem potencial para marcar. As odds próximas de 2.00 oferecem um bom retorno para um cenário provável, já que ambos os times buscam o gol.







Total de Gols - Mais de 2.5 (Odd 2.12) : Com o Sevilha buscando a vitória em casa, é provável que a partida tenha mais de dois gols. A odd um pouco acima de 2.00 torna esta opção ainda mais interessante, já que um jogo com gols é bastante comum.







Resultado no 2º Tempo - Sevilha (Odd 2.35): O Sevilha é o favorito e, historicamente, muitos gols e decisões de jogos acontecem na segunda metade da partida. Apostar na vitória do Sevilha apenas no 2º tempo é uma forma de capturar odds mais altas e um cenário realista, especialmente se o jogo estiver empatado no intervalo.





*Odds Esportes da Sorte

⚖️ Palpites de Odds Médias Sevilla x Elche





Resultado Exato - Sevilha 1x0, 2x0 ou 3x0 (Odd 2.99) : Se você confia na vitória do Sevilha e acredita que o Elche não marcará, esta aposta múltipla é uma excelente escolha. Ela cobre os três resultados mais prováveis de uma vitória do Sevilha sem sofrer gols, oferecendo um bom retorno.







Intervalo/Final do Jogo - Empate/Sevilha (Odd 4.93) : Esta é uma aposta de risco moderado com alto potencial de retorno. Ela sugere que o jogo estará empatado no intervalo, mas o Sevilha conseguirá a vitória no segundo tempo. Considerando que o Sevilha pode ter dificuldades no início, mas tem qualidade para dominar a partida, este é um cenário plausível.







Resultado e Ambas as Equipes Marcam - Sevilha e Sim (Odd 4.58): Esta aposta combina a vitória do Sevilha com a probabilidade de ambas as equipes marcarem. A odd é bem elevada, refletindo o risco, mas se você acredita que o Elche pode marcar um gol de honra em uma derrota para o Sevilha, esta é a aposta certa.





🚀 Palpites de Odds Altas Sevilla x Elche





Resultado Exato - 2x1 (Odd 8.08) : Esta aposta exige um palpite muito preciso, mas oferece um retorno considerável. Um 2x1 a favor do Sevilha é um placar realista, indicando que o time da casa venceu, mas também sofreu um gol.







1º Gol e Resultado - Fora & Fora (Elche & Elche) (Odd 4.08) : A odd indica que a vitória do Elche é um resultado pouco esperado, mas se você tem uma intuição de que o time visitante pode surpreender, esta aposta oferece um retorno excelente.







Resultado e Menos de 1.5 Gols - Empate e Menos de 1.5 (Odd 8.78): Esta aposta é para quem prevê um jogo muito truncado e com poucas chances de gol para ambos os lados. Um 0x0 ou 1x1 é o resultado mais provável. É um palpite arriscado, mas a odd compensa se o cenário se confirmar.





Sevilla x Elche: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Sevilla x Elche

Competição: La Liga

Data: 12 de setembro de 2025

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha

Onde Assistir: ESPN3 e Disney+



Como Sevilla e Elche Chegam Para o Confronto

O Sevilla chega para a partida em busca de uma vitória em casa. O time tem apresentado um desempenho um pouco irregular nas últimas rodadas e precisa se recuperar para se manter na parte de cima da tabela.

Já o Elche, apesar de jogar fora de casa, busca surpreender e somar pontos importantes. A equipe tem mostrado um bom futebol em alguns jogos e espera conseguir um resultado positivo.

Últimos Jogos do Sevilla

O Sevilla tem alternado entre vitórias e derrotas nos últimos jogos. A equipe precisa encontrar uma sequência de bons resultados para subir na tabela e se firmar na La Liga.



✅ Sevilla 2 x 1 Girona - La Liga



❌ Sevilla 0 x 2 Getafe - La Liga



❌ Athletic Club 2 x 1 Sevilla - La Liga



✅ Sevilla 3 x 1 Toulouse - Amistoso



✅ Sevilla 2 x 0 Al Qadsia - Amistoso



Últimos Jogos do Elche

O Elche tem apresentado resultados mistos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe busca se manter consistente para alcançar seus objetivos na competição.



✅ Elche 2 x 1 Levante - La Liga



🟡 Atlético de Madrid 1 x 1 Elche - La Liga



❌ Elche 1 x 2 Real Betis - La Liga



✅ Elche 2 x 1 Hércules - Amistoso



🟡 Almeria 1 x 1 Elche - Amistoso



Nossa Opinião para Sevilla x Elche

Acreditamos em um jogo disputado, com o Sevilla buscando a vitória em casa e o Elche tentando surpreender. As odds oferecem boas oportunidades para diversos mercados, então é importante analisar as estatísticas e o momento de cada equipe antes de apostar.

📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.