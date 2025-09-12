Assine UOL
Sevilla
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
La Liga - Spain
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Elche
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 13:30

Sevilla x Elche Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, La Liga (12/09)

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para o jogo da La Liga Espanha Sevilla x Elche? O confronto acontece na sexta-feira, 12 de setembro, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, pela La Liga. A partida promete muita emoção e pode ser assistida pela ESPN3 e Streaming pela Disney+. 


O Sevilla busca manter o bom momento e, jogando em casa, quer garantir os três pontos para subir na tabela. Já o Elche, que está em busca de uma recuperação, precisa mostrar serviço para somar pontos importantes.


Neste artigo, você encontrará os melhores palpites para Sevilla x Elche, odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e histórico dos times. Acompanhe!


Sevilla x Elche Palpite: 3 Melhores Opções 


Para te ajudar a apostar, separamos os melhores palpites para Sevilla x Elche pela La Liga:



  • ✅ Vitória do Sevilla - Odd 1.75 (Risco: Baixo)

  • Ambos times marcam - Odd 1.93 (Risco: Médio)

  • 🔴 Mais de 2.5 gols - Odd 2.40 (Risco: Alto)


*Odds Bet365 


💰 Sevilla x Elche Palpites: Odds Baixas




  • Ambas as Equipes Marcam - Sim (Odd 1.93): Esta é uma aposta atraente. Embora o Sevilha seja o favorito, o Elche também tem potencial para marcar. As odds próximas de 2.00 oferecem um bom retorno para um cenário provável, já que ambos os times buscam o gol.




  • Total de Gols - Mais de 2.5 (Odd 2.12): Com o Sevilha buscando a vitória em casa, é provável que a partida tenha mais de dois gols. A odd um pouco acima de 2.00 torna esta opção ainda mais interessante, já que um jogo com gols é bastante comum.




  • Resultado no 2º Tempo - Sevilha (Odd 2.35): O Sevilha é o favorito e, historicamente, muitos gols e decisões de jogos acontecem na segunda metade da partida. Apostar na vitória do Sevilha apenas no 2º tempo é uma forma de capturar odds mais altas e um cenário realista, especialmente se o jogo estiver empatado no intervalo.




*Odds Esportes da Sorte 


⚖️ Palpites de Odds Médias Sevilla x Elche




  • Resultado Exato - Sevilha 1x0, 2x0 ou 3x0 (Odd 2.99): Se você confia na vitória do Sevilha e acredita que o Elche não marcará, esta aposta múltipla é uma excelente escolha. Ela cobre os três resultados mais prováveis de uma vitória do Sevilha sem sofrer gols, oferecendo um bom retorno.




  • Intervalo/Final do Jogo - Empate/Sevilha (Odd 4.93): Esta é uma aposta de risco moderado com alto potencial de retorno. Ela sugere que o jogo estará empatado no intervalo, mas o Sevilha conseguirá a vitória no segundo tempo. Considerando que o Sevilha pode ter dificuldades no início, mas tem qualidade para dominar a partida, este é um cenário plausível.




  • Resultado e Ambas as Equipes Marcam - Sevilha e Sim (Odd 4.58): Esta aposta combina a vitória do Sevilha com a probabilidade de ambas as equipes marcarem. A odd é bem elevada, refletindo o risco, mas se você acredita que o Elche pode marcar um gol de honra em uma derrota para o Sevilha, esta é a aposta certa.




🚀 Palpites de Odds Altas Sevilla x Elche




  • Resultado Exato - 2x1 (Odd 8.08): Esta aposta exige um palpite muito preciso, mas oferece um retorno considerável. Um 2x1 a favor do Sevilha é um placar realista, indicando que o time da casa venceu, mas também sofreu um gol.




  • 1º Gol e Resultado - Fora & Fora (Elche & Elche) (Odd 4.08): A odd indica que a vitória do Elche é um resultado pouco esperado, mas se você tem uma intuição de que o time visitante pode surpreender, esta aposta oferece um retorno excelente.




  • Resultado e Menos de 1.5 Gols - Empate e Menos de 1.5 (Odd 8.78): Esta aposta é para quem prevê um jogo muito truncado e com poucas chances de gol para ambos os lados. Um 0x0 ou 1x1 é o resultado mais provável. É um palpite arriscado, mas a odd compensa se o cenário se confirmar.




Sevilla x Elche: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Sevilla x Elche

  • Competição: La Liga

  • Data: 12 de setembro de 2025

  • Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha

  • Onde Assistir: ESPN3 e Disney+


Como Sevilla e Elche Chegam Para o Confronto


O Sevilla chega para a partida em busca de uma vitória em casa. O time tem apresentado um desempenho um pouco irregular nas últimas rodadas e precisa se recuperar para se manter na parte de cima da tabela.


Já o Elche, apesar de jogar fora de casa, busca surpreender e somar pontos importantes. A equipe tem mostrado um bom futebol em alguns jogos e espera conseguir um resultado positivo.


Últimos Jogos do Sevilla


O Sevilla tem alternado entre vitórias e derrotas nos últimos jogos. A equipe precisa encontrar uma sequência de bons resultados para subir na tabela e se firmar na La Liga.



  • ✅ Sevilla 2 x 1 Girona - La Liga

  • ❌ Sevilla 0 x 2 Getafe - La Liga

  • ❌ Athletic Club 2 x 1 Sevilla - La Liga

  • ✅ Sevilla 3 x 1 Toulouse - Amistoso

  • ✅ Sevilla 2 x 0 Al Qadsia - Amistoso


Últimos Jogos do Elche


O Elche tem apresentado resultados mistos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe busca se manter consistente para alcançar seus objetivos na competição.



  • ✅ Elche 2 x 1 Levante - La Liga

  • 🟡 Atlético de Madrid 1 x 1 Elche - La Liga

  • ❌ Elche 1 x 2 Real Betis - La Liga

  • ✅ Elche 2 x 1 Hércules - Amistoso

  • 🟡 Almeria 1 x 1 Elche - Amistoso


Nossa Opinião para Sevilla x Elche


Acreditamos em um jogo disputado, com o Sevilla buscando a vitória em casa e o Elche tentando surpreender. As odds oferecem boas oportunidades para diversos mercados, então é importante analisar as estatísticas e o momento de cada equipe antes de apostar.


 


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta. 

Sevilla x Elche: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Getafe - Oviedo
1
1.95
Las Palmas - Real Sociedad II
1
1.62
Nice - Nantes
1
1.71
Múltipla
5.40
x
Aposta
20
=
Ganhos
108.04
Sevilla x Elche: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sevilla x Elche: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2022 La Liga
Elche
1 - 1
Sevilla
2022 La Liga
Sevilla
3 - 0
Elche
2021 La Liga
Sevilla
2 - 0
Elche
2021 La Liga
Elche
1 - 1
Sevilla
2020 La Liga
Sevilla
2 - 0
Elche

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sevilla
Empate
Elche

Jogo Responsável


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos. Apostas são atividades que devem ser encaradas como uma forma de diversão e lazer. É crucial lembrar que apostar envolve riscos e, portanto, nunca se deve comprometer o dinheiro destinado a contas pessoais ou da casa. Aposte com moderação e responsabilidade.

