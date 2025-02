Sevilla x Barcelona: Palpite: Escalações; Onde Assistir, Hora (09/02)

Provável escalação do Barcelona

A equipe culé deve ter os principais jogadores em campo contra o Sevilla. A dúvida está no meio campo, Gavi sofreu pancada na cabeça e precisa estar 100% para jogar, podendo ter Dani Olmo voltando a equipe titular.

⚽️ Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; Casadó, Pedri e Gav (Dani Olmo)i; Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Histórico entre Sevilla x Barcelona

O jogo deste domingo reúne equipes tradicionais da Espanha e isso é visto no histórico do confronto entre Sevilla e Barcelona. Em todas as competições oficiais foram 201 jogos disputados, com 117 vitórias do Barcelona, 39 empates e 45 triunfos do Sevilla. Mostrando o motivo do amplo favoritismo da equipe visitante.

Isso fica mais claro quando vemos os últimos 10 jogos entre Sevilla x Barcelona. A equipe da Andaluzia venceu apenas 1 confronto, mas pela Copa do Rei na temporada 2020/21. Pelo Campeonato Espanhol a última vitória do Sevilla sobre o Barcelona aconteceu na temporada 2015/2016. Dos últimos 10 jogos, o Barcelona venceu 8, com média de mais de 2 gols por jogo.