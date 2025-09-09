Assine UOL
Serbia
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Stadion Rajko Mitić
England
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Sérvia x Inglaterra, Palpite, Odds +6 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa do Mundo

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira os melhores palpites para Sérvia x Inglaterra, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Sérvia e Inglaterra se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Rajko Mitic Stadium.  


Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. Ambas as equipes têm defesas sólidas, mas o ataque da Inglaterra tem se mostrado mais efetivo. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de alto nível.


Palpite de Sérvia x Inglaterra



  • ⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.55 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.72 na Novibet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake


Como Sérvia e Inglaterra Chegam Para o Confronto


A Sérvia chega para esta partida com uma média de 1.3 gols marcados e 0.0 gols sofridos. A equipe registrou 5.3 chutes no gol e 6.7 chutes fora do gol, além de 7.0 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em casa, a Sérvia buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.


A Inglaterra, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 2.0 gols marcados e 7.8 chutes no gol. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A equipe registrou uma média de 8.5 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. A Inglaterra buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.


Palpites Alternativos Sérvia x Inglaterra



  • ⚽ Total de Chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 2.07 na Superbet

  • ⚽ Total de Cartões Amarelos - Menos de 3.5 - Odd de 1.72 na Novibet

  • ⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.96 na Stake


Palpites de Odds Altas Sérvia x Inglaterra



  • ⚽ Total de Chutes na Trave - Sérvia - Mais de 0.5 - Odd de 4.30 na Superbet

  • ⚽ Placar Exato: 1x1 - Odd de 6.25 na Stake

  • ⚽ Intervalo/Final - Inglaterra/Empate - Odd de 13.00 na Novibet


Sérvia x Inglaterra: Onde Assistir 


Sérvia x Inglaterra terá transmissão da ESPN (tv por assinatura) e Disney+ (streaming).


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Sérvia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Data: 09/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: Rajko Mitic Stadium, Belgrado (Sérvia)

  • Transmissão: ESPN e Disney+

Serbia x England: Palpite do Dia

Serbia x England: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Serbia x England: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
England
0 - 0
Serbia
2024 Euro Championship
Serbia
0 - 1
England

