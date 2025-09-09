- V
Sérvia x Inglaterra, Palpite, Odds +6 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa do Mundo
Confira os melhores palpites para Sérvia x Inglaterra, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Sérvia e Inglaterra se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Rajko Mitic Stadium.
Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. Ambas as equipes têm defesas sólidas, mas o ataque da Inglaterra tem se mostrado mais efetivo. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de alto nível.
Palpite de Sérvia x Inglaterra
- ⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.55 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.72 na Novibet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake
Como Sérvia e Inglaterra Chegam Para o Confronto
A Sérvia chega para esta partida com uma média de 1.3 gols marcados e 0.0 gols sofridos. A equipe registrou 5.3 chutes no gol e 6.7 chutes fora do gol, além de 7.0 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em casa, a Sérvia buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.
A Inglaterra, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 2.0 gols marcados e 7.8 chutes no gol. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A equipe registrou uma média de 8.5 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. A Inglaterra buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.
Palpites Alternativos Sérvia x Inglaterra
- ⚽ Total de Chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 2.07 na Superbet
- ⚽ Total de Cartões Amarelos - Menos de 3.5 - Odd de 1.72 na Novibet
- ⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.96 na Stake
Palpites de Odds Altas Sérvia x Inglaterra
- ⚽ Total de Chutes na Trave - Sérvia - Mais de 0.5 - Odd de 4.30 na Superbet
- ⚽ Placar Exato: 1x1 - Odd de 6.25 na Stake
- ⚽ Intervalo/Final - Inglaterra/Empate - Odd de 13.00 na Novibet
Sérvia x Inglaterra: Onde Assistir
Sérvia x Inglaterra terá transmissão da ESPN (tv por assinatura) e Disney+ (streaming).
Informações Completas da Partida
- Confronto: Sérvia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 09/09/2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Rajko Mitic Stadium, Belgrado (Sérvia)
- Transmissão: ESPN e Disney+
Serbia x England: Palpite do Dia
Serbia x England: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Serbia x England: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.