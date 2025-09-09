Sérvia x Inglaterra, Palpite, Odds +6 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa do Mundo

Confira os melhores palpites para Sérvia x Inglaterra, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Sérvia e Inglaterra se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Rajko Mitic Stadium.

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. Ambas as equipes têm defesas sólidas, mas o ataque da Inglaterra tem se mostrado mais efetivo. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de alto nível.

Palpite de Sérvia x Inglaterra



⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.55 na Superbet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.72 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake



Como Sérvia e Inglaterra Chegam Para o Confronto

A Sérvia chega para esta partida com uma média de 1.3 gols marcados e 0.0 gols sofridos. A equipe registrou 5.3 chutes no gol e 6.7 chutes fora do gol, além de 7.0 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em casa, a Sérvia buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.

A Inglaterra, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 2.0 gols marcados e 7.8 chutes no gol. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A equipe registrou uma média de 8.5 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. A Inglaterra buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.

Palpites Alternativos Sérvia x Inglaterra



⚽ Total de Chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 2.07 na Superbet



⚽ Total de Cartões Amarelos - Menos de 3.5 - Odd de 1.72 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.96 na Stake



Palpites de Odds Altas Sérvia x Inglaterra



⚽ Total de Chutes na Trave - Sérvia - Mais de 0.5 - Odd de 4.30 na Superbet



⚽ Placar Exato: 1x1 - Odd de 6.25 na Stake



⚽ Intervalo/Final - Inglaterra/Empate - Odd de 13.00 na Novibet



Sérvia x Inglaterra: Onde Assistir

Sérvia x Inglaterra terá transmissão da ESPN (tv por assinatura) e Disney+ (streaming).

Informações Completas da Partida