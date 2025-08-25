- V
Servette x Shakhtar Donetsk: Palpite, Odds +7 e Onde Assistir Liga Conferência 28/08
Confira os melhores palpites para Servette x Shakhtar Donetsk, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Servette e Shakhtar Donetsk se enfrentam pelos playoffs da Liga Conferência quinta-feira, dia 28 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Genebra. No primeiro jogo, empate em 1x1. O jogo não tem transmissão ao vivo confirmada para o Brasil.
Palpites de Servette x Shakhtar Donetsk: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Servette e Shakhtar Donetsk para trazer as melhores dicas de apostas. O empate em 1x1 na primeira partida deixou a disputa em aberto.
O Shakhtar, com um xG de 2.2 contra 0.4 do Servette, demonstra uma superioridade ofensiva, o que o torna favorito para se classificar. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de volta.
- ⚽ Se classificar - Shakhtar Donetsk - Odd de 1.33 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.58 na Esportes da Sorte
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.57 na Stake
Palpites Alternativos Servette x Shakhtar Donetsk
- ⚽ Alcance de gols - 2-3 - Odd de 2.09 na Esportes da Sorte
- ⚽ Total de cartões amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 2.04 na Novibet
- ⚽ Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.20 na Stake
Palpites de Odds Médias Servette x Shakhtar Donetsk
- ⚽ Shakhtar Donetsk vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.95 na Stake
- ⚽ Shakhtar Donetsk - Nº exato de Gols - 1 - Odd de 3.32 na Esportes da Sorte
- ⚽ Total de chutes na Trave -Servette- Mais de 0.5 - Odd de 3.45 na Superbet
Palpites de Odds Altas Servette x Shakhtar Donetsk
- ⚽ Intervalo/Resultado Final - Empate/Shakhtar Donetsk - Odd de 4.90 na Stake
- ⚽ Resultado correto - 1x2 - Odd de 7.66 na Esportes da Sorte
- ⚽ Resultado da Partida - Até 15 minutos - Casa - Odd de 7.70 na Superbet
Informações do Jogo: Servette x Shakhtar Donetsk: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Servette x Shakhtar Donetsk - Liga Conferência (pré-eliminatória)
- Data: 28/07/2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Estádio de Genebra, Genebra (Suíça)
- Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Como Servette e Shakhtar Donetsk Chegam Para o Confronto
O Servette chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de vencer em casa após um empate de 1 a 1 na primeira partida. A equipe suíça tem uma média de 1.0 gol marcado e 1.0 gol sofrido na competição. O time buscará ser mais eficiente na finalização para garantir a sua classificação.
O Shakhtar Donetsk tem um ataque muito forte, com uma média de 1.0 gol marcado e um xG de 2.2. A equipe ucraniana registrou 6.0 chutes no gol e 14.0 escanteios, sugerindo um volume ofensivo impressionante. O time buscará a vitória fora de casa para confirmar a classificação para a próxima fase da Liga Conferência.
Servette FC x Shakhtar Donetsk: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Servette FC x Shakhtar Donetsk: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
