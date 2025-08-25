Assine UOL
Servette FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
UEFA Europa Conference League - World Wide
Shakhtar Donetsk
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
Servette x Shakhtar Donetsk: Palpite, Odds +7 e Onde Assistir Liga Conferência 28/08

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira os melhores palpites para Servette x Shakhtar Donetsk, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Servette e Shakhtar Donetsk se enfrentam pelos playoffs da Liga Conferência quinta-feira, dia 28 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Genebra. No primeiro jogo, empate em 1x1. O jogo não tem transmissão ao vivo confirmada para o Brasil. 


Palpites de Servette x Shakhtar Donetsk: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Servette e Shakhtar Donetsk para trazer as melhores dicas de apostas. O empate em 1x1 na primeira partida deixou a disputa em aberto.


O Shakhtar, com um xG de 2.2 contra 0.4 do Servette, demonstra uma superioridade ofensiva, o que o torna favorito para se classificar. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de volta.



  • ⚽ Se classificar - Shakhtar Donetsk - Odd de 1.33 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.58 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.57 na Stake


Palpites Alternativos Servette x Shakhtar Donetsk



  • ⚽ Alcance de gols - 2-3 - Odd de 2.09 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Total de cartões amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 2.04 na Novibet

  • ⚽ Total de Escanteios  - Mais de 10.5 - Odd de 2.20 na Stake


Palpites de Odds Médias Servette x Shakhtar Donetsk



  • ⚽ Shakhtar Donetsk vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.95 na Stake

  • ⚽ Shakhtar Donetsk - Nº exato de Gols - 1 - Odd de 3.32 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Total de chutes na Trave -Servette- Mais de 0.5 - Odd de 3.45 na Superbet


Palpites de Odds Altas Servette x Shakhtar Donetsk



  • ⚽ Intervalo/Resultado Final - Empate/Shakhtar Donetsk - Odd de 4.90 na Stake

  • ⚽ Resultado correto - 1x2 - Odd de 7.66 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Resultado da Partida - Até 15 minutos - Casa - Odd de 7.70 na Superbet


Informações do Jogo: Servette x Shakhtar Donetsk: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Servette x Shakhtar Donetsk - Liga Conferência (pré-eliminatória)

  • Data: 28/07/2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio de Genebra, Genebra (Suíça)

  • Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil


Como Servette e Shakhtar Donetsk Chegam Para o Confronto


O Servette chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de vencer em casa após um empate de 1 a 1 na primeira partida. A equipe suíça tem uma média de 1.0 gol marcado e 1.0 gol sofrido na competição. O time buscará ser mais eficiente na finalização para garantir a sua classificação.


O Shakhtar Donetsk tem um ataque muito forte, com uma média de 1.0 gol marcado e um xG de 2.2. A equipe ucraniana registrou 6.0 chutes no gol e 14.0 escanteios, sugerindo um volume ofensivo impressionante. O time buscará a vitória fora de casa para confirmar a classificação para a próxima fase da Liga Conferência.

Ver mais Ver menos

Servette FC x Shakhtar Donetsk: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Servette FC x Shakhtar Donetsk: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Shakhtar Donetsk
1 - 1
Servette FC

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

