Servette FC
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
UEFA Europa League - World Wide
Utrecht
  • V
  • V
  • E
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2
1
4.2
x
3.6
2
1.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.35
x
3.85
2
1.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.15
x
3.8
2
1.77
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 15:55

Servette FC x Utrecht: Palpite e Melhores Odds - Liga Europa - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os Palpites do dia Servette FC x Utrecht - Liga Europa 07/08/2025


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Servette FC x Utrecht pela UEFA Europa League

  • 📅 Data: 07 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15h30 (Brasilia)

  • 🏟️ Local: Estádio de Genebra, Suíça 


Na quinta-feira, 7 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), Servette FC e FC Utrecht protagonizam um confronto direto na Liga Europa, no Estádio de Genebra (Suíça). A partida promete equilíbrio técnico e boas oportunidades para o apostador que se guia por estatísticas e prognósticos bem embasados.


Com odds equilibradas - 2.70 para o Servette, 3.50 para empate e 2.38 para o Utrecht. O Servette, jogando em casa, tenta consolidar sua força ofensiva, mas encara um Utrecht em momento ascendente e com bons números fora de casa. A partida tem alto potencial de gols e o mercado de "ambas marcam" é destaque nas casas.


Servette FC x Utrecht Palpites de Alto Risco



Palpites com alto retorno potencial, mas menor probabilidade de acerto. Ideais para apostas recreativas ou múltiplas arriscadas.




  • 🔥 ⚽ Placar Exato 2x2 Odds: 10.00

  • 🚀 🎯 Utrecht vence por 1 gol de diferença Odds: 4.50

  • 💣 📈 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols Odds: 3.90

  • 💥 🧨 1º gol entre 1-10 minutos Odds: 3.95

  • 🎰 🎲 Resultado Intervalo/Final: empate/Utrecht Odds: 6.20


Com ataques eficientes e defesas vulneráveis, ambos os times mostram tendência de jogos abertos e com placares movimentados. Palpites ousados como 2x2 ou Utrecht por margem mínima são plausíveis.


Servette FC x Utrecht Palpite Odds Baixas



Palpites com maior probabilidade de acerto e mais indicados para entradas simples ou acumuladas com baixo risco.




  • 🔒 Mais de 1.5 gols na partida Odds: 1.17

  • 🧠 📊 Ambas as equipas marcam (BTTS - Sim) Odds: 1.50

  • 💼 📉 Dupla Chance: Utrecht ou Empate Odds: 1.41

  • ⏱️ 🕐 Total de gols no 2º tempo: mais de 0.5 Odds: 1.62

  • 📦 💡 Multi-gols 2-4 na partida Odds: 1.66


São palpites sustentados por estatísticas recentes dos clubes, que mostram média de gols superior a 2,5 por jogo, além de forte probabilidade de ambas as equipas marcarem.


Servette FC x Utrecht Palpite Odds Médias



Palpites equilibrados entre retorno e risco. Ótimos para quem busca valor sem tanta exposição.




  • ⚖️ ⚔️ Mais de 2.5 gols no jogo Odds: 1.57

  • 🎯 🎯 Utrecht vence e ambas marcam (BTTS - Sim) Odds: 3.70

  • 🛡️ 🛡️ Empate anula aposta: FC Utrecht Odds: 1.74

  • 🧭 🔀 Resultado exato 1x2 no intervalo: 1x1 Odds: 6.80

  • 📈 Servette marca nos dois tempos: Sim Odds: 3.20


O Utrecht apresenta melhor momento recente e tem sido eficiente mesmo fora de casa. Já o Servette mostra força ofensiva quando atua em Genebra. Jogo para gols, mas com riscos moderados.



🔝 Super Palpite Servette FC x Utrecht



🧨 Utrecht vence e mais de 2.5 gols – Odds: 5.20


O Utrecht vem com maior consistência, especialmente no segundo tempo, onde aproveita melhor os espaços. O Servette sofre muitos gols após o intervalo. Se os holandeses impuserem ritmo, podem vencer em jogo com boa quantidade de gols.


💬 Dica de Especialista: Leandro Barros 🎙️



"Essa partida tem todos os ingredientes para gols dos dois lados. O Utrecht chega mais sólido, mas o Servette tem qualidade para equilibrar. Para quem busca valor, o mercado 'Ambas Marcam + Mais de 2.5 Gols' está em ótima cotação."
– Leandro Barros, especialista em mercados combinados e over/under


Ver mais Ver menos

Servette FC x Utrecht: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Aberdeen - Celtic
2
1.44
Barra - Cascavel
1
1.95
AZ Alkmaar - Groningen
1
1.55
Múltipla
4.35
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.05
Apostar agora

Servette FC x Utrecht: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Servette FC x Utrecht: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Utrecht
0 - 0
Servette FC
2022 Friendlies Clubs
Servette FC
1 - 0
Utrecht

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Servette FC
Empate
Utrecht

🎯 Jogo Responsável


Ao apostar no confronto entre Servette FC x Utrecht, é fundamental lembrar-se de que as apostas devem ser uma forma de entretenimento, e nunca uma obrigação.


📌 Dicas de Jogo Responsável:



  • Estabeleça um limite financeiro fixo antes de apostar.

  • Nunca aposte com dinheiro reservado para contas ou despesas essenciais.

  • Evite apostar em sequência para “recuperar perdas”.

  • Use recursos de autoexclusão ou pausas se notar perda de controle.

  • Não aposte sob influência de álcool ou emoções intensas.


📢 Se decidir apostar neste jogo, siga estas práticas de Jogo Responsável e aproveite de forma consciente.

Ver mais Ver menos

