Serra Leoa x Etiópia Palpite, Odds 4+, 15+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa (09/09)

Buscando palpite para Serra Leoa x Etiópia? O confronto, que acontece em 09 de setembro de 2025, às 10h00 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas seleções africanas em busca de uma vaga na Copa do Mundo. A partida promete muita emoção!

De um lado, a Serra Leoa quer aproveitar o fator casa para somar pontos importantes. Do outro, a Etiópia busca surpreender e conquistar um bom resultado fora de casa.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Serra Leoa x Etiópia, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e histórico entre os times.

Palpites de Serra Leoa x Etiópia: 3 Dicas de Hoje

Para este duelo, separamos três dicas que podem te ajudar a fazer suas apostas. Analisamos o momento de cada seleção, seus pontos fortes e fracos, além de considerar o histórico de confrontos.



🎯 Vitória da Serra Leoa - Odd 2.10

🎯 Ambos os times marcam - Odd 2.50

🎯 Total de gols acima de 2.5 - Odd 3.00



Nossos palpites são baseados em análise e nas estatísticas das equipes. Avaliamos o desempenho recente e o histórico de confrontos para te dar as melhores dicas.

Palpites Alternativos Serra Leoa x Etiópia

Se você busca outras opções de apostas, confira algumas sugestões:



🎯 Empate no primeiro tempo - Odd 2.00

🎯 Serra Leoa marca o primeiro gol - Odd 1.80

🎯 Etiópia vence por um gol de diferença - Odd 4.50



Analisamos outros mercados para te oferecer diferentes possibilidades de apostas, explorando diversos cenários possíveis para o jogo.

Super Palpites Serra Leoa x Etiópia

Para os apostadores mais ousados, selecionamos algumas apostas com odds elevadas:



🎯 Etiópia vence - Odd 4.00

🎯 Resultado exato: 2x1 para Serra Leoa - Odd 9.00

🎯 Hat-trick de um jogador - Odd 15.00



Estas apostas oferecem um maior retorno, mas exigem um pouco mais de risco. Avalie bem antes de apostar nestes mercados.

💰 Palpites de Odds Baixas Serra Leoa x Etiópia

Para quem busca apostas mais seguras, com menor risco, as odds baixas são uma boa opção:



🟢 Vitória ou empate da Serra Leoa - Odd 1.40 - Risco: Baixo - Justificativa: Jogando em casa, a Serra Leoa tem mais chances de vitória ou empate.

🟢 Menos de 3.5 gols no total - Odd 1.35 - Risco: Baixo - Justificativa: Em confrontos entre as equipes, geralmente não há muitos gols.



As odds baixas são ideais para quem busca uma aposta mais conservadora e com maior probabilidade de acerto.

⚖️ Palpites de Odds Médias Serra Leoa x Etiópia

As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno:



🟡 Ambos os times marcam - Odd 2.50 - Risco: Médio - Justificativa: As duas seleções possuem potencial ofensivo e podem balançar as redes.

- Odd 2.50 - Médio - As duas seleções possuem potencial ofensivo e podem balançar as redes.

🟡 Total de gols acima de 2.5 - Odd 3.00 - Risco: Médio - Justificativa: As partidas entre as equipes costumam ter um bom número de gols.



Com as odds médias, você tem a chance de obter um bom lucro, sem correr tanto risco.

🚀 Palpites de Odds Altas Serra Leoa x Etiópia

Para os apostadores que buscam grandes emoções e retornos, as odds altas são a escolha certa:



🔴 Etiópia vence - Odd 4.00 - Risco: Alto - Justificativa: Mesmo fora de casa, a Etiópia pode surpreender e conquistar a vitória.

- Odd 4.00 - Alto - Mesmo fora de casa, a Etiópia pode surpreender e conquistar a vitória.

🔴 Resultado exato: 1x2 para Etiópia - Odd 10.00 - Risco: Alto - Justificativa: Um placar improvável, mas que pode render um bom dinheiro.



As odds altas são para quem não tem medo de arriscar e busca grandes prêmios.

Serra Leoa x Etiópia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



Data: 9 de setembro de 2025

Horário: 10h00 (horário de Brasília)

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo da África

Local: Samuel Kanyon Doe Sports Complex, Libéria

Onde assistir: Transmissão pela FIFA+



Como Serra Leoa e Etiópia Chegam Para o Confronto

A Serra Leoa busca consolidar sua posição em casa e começar bem a competição. A equipe tem como objetivo mostrar sua força e garantir os primeiros pontos.

Já a Etiópia, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem se preparando para este confronto e espera fazer um bom jogo.

Últimos Jogos da Serra Leoa

A Serra Leoa teve um desempenho misto em seus últimos jogos. A equipe tem se mostrado consistente em alguns momentos, mas precisa melhorar sua defesa para evitar gols.



✅ Serra Leoa 1 x 0 Guiné-Bissau - 04/09/2025



❌ Egito 2 x 1 Serra Leoa - 25/03/2025



✅ Serra Leoa 2 x 1 Guiné-Bissau - 20/03/2025



❌ Serra Leoa 0 x 2 Zâmbia - 19/11/2024



🟡 Chade 0 x 0 Serra Leoa - 13/11/2024



Últimos Jogos da Etiópia

A Etiópia tem apresentado resultados variados em seus últimos jogos. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência para conseguir bons resultados.



❌ Egito 2 x 1 Etiópia - 05/09/2025



✅ Etiópia 1 x 0 Djibuti - 24/03/2025



❌ Etiópia 1 x 2 Egito - 21/03/2025



❌ Sudão 0 x 0 Etiópia - 25/12/2024



❌ Etiópia 0 x 0 Sudão - 22/12/2024



Os jogos recentes mostram que ambas as seleções precisam melhorar para se manterem competitivas.

Nossa Opinião para Serra Leoa x Etiópia

Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances de gols para ambos os lados. A Serra Leoa, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas a Etiópia tem condições de surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e, quem sabe, uma vitória da Serra Leoa.

Aposte com responsabilidade e divirta-se com o futebol.

📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.