Sergipe x Santa Cruz: Palpite, Odds e Onde Assistir, Série D 2025

O Sergipe e o Santa Cruz se enfrentam neste sábado, 02 de agosto, às 17h00, no estádio Batistão, em Aracaju, pela ida da Segunda Fase da Série D 2025. O jogo terá transmissão ao vivo no YouTube do Metrópoles e no site da TV Brasil.

O Sergipe garantiu vaga na próxima fase após terminar em terceiro no Grupo D com 14 pontos. Já o Santa Cruz foi vice-líder do Grupo C com os mesmos 14 pontos, mas com melhor saldo.

Confira neste palpite de Sergipe x Santa Cruz nossas melhores dicas de apostas para o confronto, além das odds e onde assistir à partida.

Palpites de Sergipe x Santa Cruz: Nossas 3 Melhores Dicas

As duas equipes chegam para o mata-mata com campanhas equilibradas. O Santa Cruz tem ataque mais eficiente, enquanto o Sergipe se mostra mais sólido na defesa. Por isso, o equilíbrio do duelo deve se refletir nas odds e nos mercados abaixo:



🎯 Dupla Chance: Santa Cruz ou Empate - odd 1.57

🎯 Ambas Marcam: Não - odd 1.85

🎯 Menos de 2.5 Gols - odd 1.65



Palpites Alternativos Sergipe x Santa Cruz

Para quem já tem mais confiança e busca apostas fora do óbvio, esses mercados alternativos apresentam valor com base nas estatísticas de gols e desempenho defensivo das duas equipes.



🎯 Total de Gols do Sergipe: Menos de 1.5 - odd 1.61

🎯 Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 1.90

🎯 Resultado Correto no Intervalo: 0-0 - odd 2.20



💰 Palpites de Odds Baixas Sergipe x Santa Cruz

Aqui estão sugestões de palpites seguros, com odds abaixo de 2.50:



🔵 Empate Anula: Santa Cruz - odd 2.30

🟢 Total de Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd 1.35

🟡 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.40



⚖️ Palpites de Odds Médias Sergipe x Santa Cruz

Para quem procura um risco um pouco maior, mas ainda com boas chances de acerto:



🔵 Vitória do Santa Cruz - odd 2.85

🟢 Ambas Marcam: Sim - odd 2.10

🟡 Placar Exato: 1-1 - odd 3.90



🚀 Palpites de Odds Altas Sergipe x Santa Cruz

Agora, três palpites com retorno alto, para quem está disposto a arriscar mais:



🔵 Vitória do Sergipe por 1-0 - odd 6.50

🟢 Primeiro a Marcar: Santa Cruz - odd 5.00

🟡 Gol nos acréscimos do 2º tempo - odd 7.25



Informações do Jogo: Sergipe x Santa Cruz: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Sergipe x Santa Cruz - Série D 2025

📅 Data: 02/08/2025

⏰ Horário: 17:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Batistão, Aracaju

📺 Transmissão: YouTube do Metrópoles e site da TV Brasil



Como Sergipe e Santa Cruz Chegam Para o Confronto

O Sergipe fez uma campanha de altos e baixos, mas se destacou pela defesa sólida. Foram apenas 0,63 gols sofridos por partida, com 40% dos jogos sem sofrer gols. No ataque, a média é de 1 gol por jogo e destaque para os jogos com menos de 2,5 gols, que ocorreram em 30% das vezes.

O Santa Cruz, por outro lado, teve um desempenho mais ofensivo em casa, mas seu rendimento fora de casa caiu. A média geral é de 1,25 gols marcados por jogo, com uma defesa também eficiente (0,63 sofridos). A equipe abriu o placar em 57% dos jogos como visitante e costuma ter controle no primeiro tempo.