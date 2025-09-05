Senegal x Sudão: Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Senegal x Sudão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Senegal e Sudão se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Me Abdoulaye Wade, Diamniadio, Senegal. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.

O confronto entre Senegal e Sudão coloca frente a frente duas seleções que fazem campanhas muito semelhantes.

O Senegal aparece atualmente na 2ª posição do grupo, enquanto o Sudão ocupa a 3ª colocação.

Ambas as equipes somam 12 pontos em 6 jogos, com um registo idêntico: 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota.

No ataque, os dois times também apresentam equilíbrio, com 8 gols marcados cada e uma média de 1,33 gol por partida.

A diferença está na defesa: o Senegal sofreu apenas 1 gol, mostrando solidez defensiva, enquanto o Sudão sofreu 2, ainda assim mantendo números consistentes.

Tudo indica um duelo direto e equilibrado, que pode ser decisivo para a luta pela liderança do grupo.

Palpites de Senegal x Sudão: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Senegal (1.37)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.01)

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.47)



Palpites Alternativos Senegal x Sudão



🎯 Senegal para vencer sem sofrer gol: Sim (1.92)

🎯 Alcance de Gols: 2-3 (1.95)

🎯 Resultado Exato: 2-0 (4.81)



Super Palpite Senegal x Sudão



🚀 Senegal para vencer por 2 gols de diferença: 3.94



💰 Palpites de Odds Baixas Senegal x Sudão



⚡ Vitória do Senegal: 1.37

⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.33

⚡ Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.47



⚖️ Palpites de Odds Médias Senegal x Sudão



⚡ Total de Gols - Mais de 2.5: 2.01

⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.39

⚡Senegal para vencer por 1 gol de diferença: 3.26



🚀 Palpites de Odds Altas Senegal x Sudão



⚡ Vitória do Sudão: 8.48

⚡ Resultado Exato: 1-1: 7.81

⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Sudão: 16.75



Senegal x Sudão: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Senegal x Sudão - Eliminatórias da Copa Mundo

📅 Data: 05/09/2025

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Me Abdoulaye Wade, Diamniadio, Senegal

📺 Transmissão: FIFA+ e Novibet



Senegal x Sudão: Escalações prováveis

Senegal: Marc Diouf; Layousse Diallo, Baye Ciss, Mbaye Ndiaye, Daouda Ba; Mbaye Yaya Ly, Vieux Cissé, Ousseynou Seck, Bonaventure Fonseca; Oumar Ba, Libasse Guèye.

Sudão: Mohamed Abooja; Hussein Mohamed, Faris Mamoun, Mohamed Saeed Ahmed, Eltayeb Abaker; Walieldin Khidir, Abdelzarig Yagoub, Yaser Boshara, Mazen Al-Bahli; Musa Ali, Muhamed Asad.

Senegal x Sudão: Como chegam os times

Senegal



⚽️ 13 Jogos



✅ 9 Vitórias (69%)

🤝 4 Empates (31%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 22 Gols marcados (Média de 1,69 por jogo)

🛡️ 3 Gols sofridos (Média de 0,23 por jogo)



Sudão