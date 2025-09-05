- V
Senegal x Sudão: Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Senegal x Sudão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Senegal e Sudão se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Me Abdoulaye Wade, Diamniadio, Senegal. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.
O confronto entre Senegal e Sudão coloca frente a frente duas seleções que fazem campanhas muito semelhantes.
O Senegal aparece atualmente na 2ª posição do grupo, enquanto o Sudão ocupa a 3ª colocação.
Ambas as equipes somam 12 pontos em 6 jogos, com um registo idêntico: 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota.
No ataque, os dois times também apresentam equilíbrio, com 8 gols marcados cada e uma média de 1,33 gol por partida.
A diferença está na defesa: o Senegal sofreu apenas 1 gol, mostrando solidez defensiva, enquanto o Sudão sofreu 2, ainda assim mantendo números consistentes.
Tudo indica um duelo direto e equilibrado, que pode ser decisivo para a luta pela liderança do grupo.
Palpites de Senegal x Sudão: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Senegal (1.37)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.01)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.47)
Palpites Alternativos Senegal x Sudão
- 🎯 Senegal para vencer sem sofrer gol: Sim (1.92)
- 🎯 Alcance de Gols: 2-3 (1.95)
- 🎯 Resultado Exato: 2-0 (4.81)
Super Palpite Senegal x Sudão
- 🚀 Senegal para vencer por 2 gols de diferença: 3.94
💰 Palpites de Odds Baixas Senegal x Sudão
- ⚡ Vitória do Senegal: 1.37
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.33
- ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.47
⚖️ Palpites de Odds Médias Senegal x Sudão
- ⚡Total de Gols - Mais de 2.5: 2.01
- ⚡Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.39
- ⚡Senegal para vencer por 1 gol de diferença: 3.26
🚀 Palpites de Odds Altas Senegal x Sudão
- ⚡Vitória do Sudão: 8.48
- ⚡ Resultado Exato: 1-1: 7.81
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Sudão: 16.75
Senegal x Sudão: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Senegal x Sudão - Eliminatórias da Copa Mundo
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Me Abdoulaye Wade, Diamniadio, Senegal
- 📺 Transmissão: FIFA+ e Novibet
Senegal x Sudão: Escalações prováveis
Senegal: Marc Diouf; Layousse Diallo, Baye Ciss, Mbaye Ndiaye, Daouda Ba; Mbaye Yaya Ly, Vieux Cissé, Ousseynou Seck, Bonaventure Fonseca; Oumar Ba, Libasse Guèye.
Sudão: Mohamed Abooja; Hussein Mohamed, Faris Mamoun, Mohamed Saeed Ahmed, Eltayeb Abaker; Walieldin Khidir, Abdelzarig Yagoub, Yaser Boshara, Mazen Al-Bahli; Musa Ali, Muhamed Asad.
Senegal x Sudão: Como chegam os times
Senegal
- ⚽️ 13 Jogos
- ✅ 9 Vitórias (69%)
- 🤝 4 Empates (31%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 22 Gols marcados (Média de 1,69 por jogo)
- 🛡️ 3 Gols sofridos (Média de 0,23 por jogo)
Sudão
- ⚽️ 12 Jogos
- ✅ 6 Vitórias (50%)
- 🤝 4 Empates (33%)
- ❌ 2 Derrotas (17%)
- 🥅 15 Gols marcados (Média de 1,25 por jogo)
- 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 0,5 por jogo)
Senegal x Sudan: Palpite do Dia
Senegal x Sudan: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Senegal x Sudan: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
