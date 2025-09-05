Assine UOL
Senegal
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Sudan
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.2
x
5.75
2
19
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.2
x
4.95
2
16.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.18
x
4.8
2
16
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.21
x
5.3
2
16
Apostar agora
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 21:30

Senegal x Sudão: Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Alex Alves
Autor
Publicado
05.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Senegal x Sudão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Senegal e Sudão se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Me Abdoulaye Wade, Diamniadio, Senegal. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.


O confronto entre Senegal e Sudão coloca frente a frente duas seleções que fazem campanhas muito semelhantes.


O Senegal aparece atualmente na 2ª posição do grupo, enquanto o Sudão ocupa a 3ª colocação.


Ambas as equipes somam 12 pontos em 6 jogos, com um registo idêntico: 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota.


No ataque, os dois times também apresentam equilíbrio, com 8 gols marcados cada e uma média de 1,33 gol por partida.


A diferença está na defesa: o Senegal sofreu apenas 1 gol, mostrando solidez defensiva, enquanto o Sudão sofreu 2, ainda assim mantendo números consistentes.


Tudo indica um duelo direto e equilibrado, que pode ser decisivo para a luta pela liderança do grupo.


Palpites de Senegal x Sudão: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Senegal (1.37)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.01)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.47)


Palpites Alternativos Senegal x Sudão



  • 🎯 Senegal para vencer sem sofrer gol: Sim (1.92)

  • 🎯 Alcance de Gols: 2-3 (1.95)

  • 🎯 Resultado Exato: 2-0 (4.81)


Super Palpite Senegal x Sudão



  • 🚀 Senegal para vencer por 2 gols de diferença: 3.94


💰 Palpites de Odds Baixas Senegal x Sudão



  • Vitória do Senegal: 1.37

  • Total de Gols - Mais de 1.5: 1.33

  • Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.47


⚖️ Palpites de Odds Médias Senegal x Sudão



  • Total de Gols - Mais de 2.5: 2.01

  • Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.39

  • Senegal para vencer por 1 gol de diferença: 3.26


🚀 Palpites de Odds Altas Senegal x Sudão



  • Vitória do Sudão: 8.48

  • Resultado Exato: 1-1: 7.81

  • Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Sudão: 16.75


Senegal x Sudão: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Senegal x Sudão - Eliminatórias da Copa Mundo

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Me Abdoulaye Wade, Diamniadio, Senegal

  • 📺 Transmissão: FIFA+ e Novibet


Senegal x Sudão: Escalações prováveis


Senegal: Marc Diouf; Layousse Diallo, Baye Ciss, Mbaye Ndiaye, Daouda Ba; Mbaye Yaya Ly, Vieux Cissé, Ousseynou Seck, Bonaventure Fonseca; Oumar Ba, Libasse Guèye.


Sudão: Mohamed Abooja; Hussein Mohamed, Faris Mamoun, Mohamed Saeed Ahmed, Eltayeb Abaker; Walieldin Khidir, Abdelzarig Yagoub, Yaser Boshara, Mazen Al-Bahli; Musa Ali, Muhamed Asad.


Senegal x Sudão: Como chegam os times


Senegal



  • ⚽️ 13 Jogos

  • 9 Vitórias (69%)

  • 🤝 4 Empates (31%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 22 Gols marcados (Média de 1,69 por jogo)

  • 🛡️ 3 Gols sofridos (Média de 0,23 por jogo)


Sudão



  • ⚽️ 12 Jogos

  • 6 Vitórias (50%)

  • 🤝 4 Empates (33%)

  • 2 Derrotas (17%)

  • 🥅 15 Gols marcados (Média de 1,25 por jogo)

  • 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 0,5 por jogo)

Ver mais Ver menos

Senegal x Sudan: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Australia - New Zealand
1
1.57
Switzerland - Kosovo
1
1.45
Nigeria - Rwanda
1
1.41
Múltipla
3.21
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.20
Apostar agora

Senegal x Sudan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Senegal x Sudan: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2024 African Nations Championship
Sudan
1 - 1
Senegal
2024 African Nations Championship
Sudan
0 - 0
Senegal
2023 World Cup - Qualification Africa
Sudan
0 - 0
Senegal
2019 Africa Cup of Nations
Sudan
0 - 1
Senegal
2019 Africa Cup of Nations
Senegal
3 - 0
Sudan

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Senegal
Empate
Sudan

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Lithuania
  • E
  • D
  • E
  • E
  • D
-
Netherlands
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Netherlands Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mauritania
  • V
  • V
  • D
  • E
  • E
-
Togo
  • D
  • E
  • E
  • E
  • V

Mauritania Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ivory Coast
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Burundi
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D

Ivory Coast Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte