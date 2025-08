Senegal x Nigéria: Onde Assistir, Palpite, Odds Altas, 05/08

Senegal e Nigéria se enfrentam hoje, 5 de agosto de 2025, às 14:00 (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D do Campeonato das Nações Africanas (CHAN). A partida acontece no Estádio Aman, em Zanzibar, na Tanzânia.

O Senegal, atual campeão do torneio, entra em campo para defender seu título. Este jogo marca a estreia de ambas as seleções na competição.

Senegal x Nigéria: Palpite do Dia

Menos de 2.5 gols - Odd pagando 1.40 na Esportes da Sorte

As odds sugerem que o jogo será bastante disputado e com poucos gols. Tanto Senegal quanto Nigéria são seleções com defesas sólidas, e é provável que o placar não seja elástico. Essa é a aposta mais segura e com uma odd interessante.

Senegal x Nigéria: Palpites Alternativos



Senegal para marcar mais de 0.5 gols - Odd pagando 1.45 na Esportes da Sorte: É bastante provável que o Senegal marque pelo menos um gol na partida

Nigéria para marcar mais de 0.5 gols - Odd pagando 1.54 na Esportes da Sorte: Da mesma forma, as odds sugerem que a Nigéria também tem uma boa probabilidade de marcar pelo menos um gol

Mais de 0.5 gols no primeiro tempo - Odd pagando 1.63 na Esportes da Sorte: As odds de 1.63 para que haja pelo menos um gol no primeiro tempo também são atraentes e representam uma possibilidade real



Senegal x Nigéria: Palpites com Odds Altas



Resultado Exato - Empate 1x1 - Odd pagando 5.19 na Esportes da Sorte: O empate é um resultado bem cotado, e o placar de 1x1 é a opção mais provável dentro dos empates

Intervalo/Final do Jogo - Empate/Senegal - Odd pagando 5.46 na Esportes da Sorte: Essa aposta sugere que o jogo começa empatado e o Senegal decide a partida no segundo tempo. É um resultado arriscado, mas com odds altíssimas

Qual equipe vai marcar - Apenas Senegal - Odd pagando 3.57 na Esportes da Sorte: Se você acredita que o Senegal vai dominar o jogo e manter a defesa sólida, essa aposta pode valer o risco



Senegal x Nigéria: Onde Assistir

O jogo pode ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.

Ficha Técnica