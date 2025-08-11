- V
- D
- E
- D
- E
- D
- E
- E
- E
- E
Senegal x Congo: Palpite com Odds Altas Pelo Campeonato das Nações Africanas 12/08
Senegal x Congo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
No dia 12 de agosto de 2025, a partir das 9h (horário de Brasília), Senegal e República do Congo entram em campo para a 2ª rodada do Campeonato das Nações Africanas.
A seleção senegalesa chega embalada pela vitória por 1 a 0 sobre a Nigéria na estreia, liderando o grupo com 3 pontos e um histórico recente impecável: está invicta há seis jogos, com quatro vitórias e apenas dois empates, além de uma sólida defesa que sofreu apenas dois gols nesse período.
Do outro lado, a República do Congo empatou por 1 a 1 com o Sudão no primeiro jogo e soma apenas um ponto. A equipe congolesa vive fase complicada, sem vitórias nos últimos seis compromissos e com média de mais de dois gols sofridos por partida.
O retrospecto direto entre as seleções também pesa a favor do Senegal, que venceu dois dos últimos três confrontos, marcando cinco gols e sofrendo apenas um.
Considerando a forma atual, os números defensivos e o histórico do duelo, o favoritismo é claro para o Senegal, que busca consolidar a liderança e dar mais um passo rumo à próxima fase.
Confira nossos palpites e também prognósticos para jogos de hoje.
Senegal x Congo: Palpite para o Jogo
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Não
- 🎯 Resultado Final: Senegal 3-0 Congo
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔄 Handicap Asiático: Senegal -0.5
Senegal x Congo: Onde Assistir
O jogo Senegal x Congo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Senegal x Congo pelo Campeonato das Nações Africanas
- 📅 Data: 12 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 09h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Amaan Stadium, Tanzânia
Senegal x Congo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Senegal x Congo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Senegal x Congo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O confronto desta terça-feira, 12 de agosto, pelo Campeonato das Nações Africanas promete emoção, mas é importante lembrar que, quando o assunto é aposta, a responsabilidade vem em primeiro lugar.
O favoritismo do Senegal não garante vitória, e no futebol africano as surpresas fazem parte do espetáculo.
Estabeleça um limite para o valor que pretende investir, nunca aposte mais do que pode perder e encare as apostas como uma forma de entretenimento, não como fonte de rendimento.
Analise as estatísticas, mas não se deixe levar apenas pelo impulso do momento. E, se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda e faça uma pausa.
Jogos do Dia
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- V
- V
- V
Ferencvarosi TC Vence
- V
- D
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- E
- V
Empate
- E
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- D
Cerro Porteno Vence
- D
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- V
Toluca Vence
- D
- V
- D
- E
- E
- E
- D
- E
- D
- V
Oxford United Vence
- D
- D
- V
- E
- V
- E
- D
- D
- D
- V
Blackpool Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
Tranmere Vence