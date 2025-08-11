Assine UOL
Senegal
African Nations Championship - World Wide
Congo
  • D
  • E
  • E
  • E
  • E
Melhores Odds 1X2
1
1.8
x
3.4
2
4.1
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.15
2
4.25
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.84
x
3.2
2
4.4
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3.25
2
4.3
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 15:30

Senegal x Congo: Palpite com Odds Altas Pelo Campeonato das Nações Africanas 12/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Senegal x Congo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


No dia 12 de agosto de 2025, a partir das 9h (horário de Brasília), Senegal e República do Congo entram em campo para a 2ª rodada do Campeonato das Nações Africanas.


A seleção senegalesa chega embalada pela vitória por 1 a 0 sobre a Nigéria na estreia, liderando o grupo com 3 pontos e um histórico recente impecável: está invicta há seis jogos, com quatro vitórias e apenas dois empates, além de uma sólida defesa que sofreu apenas dois gols nesse período.


Do outro lado, a República do Congo empatou por 1 a 1 com o Sudão no primeiro jogo e soma apenas um ponto. A equipe congolesa vive fase complicada, sem vitórias nos últimos seis compromissos e com média de mais de dois gols sofridos por partida.


O retrospecto direto entre as seleções também pesa a favor do Senegal, que venceu dois dos últimos três confrontos, marcando cinco gols e sofrendo apenas um.


Considerando a forma atual, os números defensivos e o histórico do duelo, o favoritismo é claro para o Senegal, que busca consolidar a liderança e dar mais um passo rumo à próxima fase.


Confira nossos palpites e também prognósticos para jogos de hoje.


Senegal x Congo: Palpite para o Jogo



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Não

  • 🎯 Resultado Final: Senegal 3-0 Congo

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔄 Handicap Asiático: Senegal -0.5


Senegal x Congo: Onde Assistir


O jogo Senegal x Congo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Senegal x Congo pelo Campeonato das Nações Africanas

  • 📅 Data: 12 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 09h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Amaan Stadium, Tanzânia

Senegal x Congo: Palpite do Dia

Senegal Vence

Senegal Vence
1.85
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

+18. Aposte com responsabilidade.

Senegal x Congo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Senegal x Congo: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2022 World Cup - Qualification Africa
Senegal
2 - 0
Congo
2022 World Cup - Qualification Africa
Congo
1 - 3
Senegal
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Congo
0 - 0
Senegal
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Senegal
2 - 0
Congo
2017 Friendlies
Congo
0 - 2
Senegal

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Senegal
Empate
Congo

O confronto desta terça-feira, 12 de agosto, pelo Campeonato das Nações Africanas promete emoção, mas é importante lembrar que, quando o assunto é aposta, a responsabilidade vem em primeiro lugar.


O favoritismo do Senegal não garante vitória, e no futebol africano as surpresas fazem parte do espetáculo.


Estabeleça um limite para o valor que pretende investir, nunca aposte mais do que pode perder e encare as apostas como uma forma de entretenimento, não como fonte de rendimento.


Analise as estatísticas, mas não se deixe levar apenas pelo impulso do momento. E, se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda e faça uma pausa.


Jogue com responsabilidade.

UOL - Admin

Palpites