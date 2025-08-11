Senegal x Congo: Palpite com Odds Altas Pelo Campeonato das Nações Africanas 12/08

Senegal x Congo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

No dia 12 de agosto de 2025, a partir das 9h (horário de Brasília), Senegal e República do Congo entram em campo para a 2ª rodada do Campeonato das Nações Africanas.

A seleção senegalesa chega embalada pela vitória por 1 a 0 sobre a Nigéria na estreia, liderando o grupo com 3 pontos e um histórico recente impecável: está invicta há seis jogos, com quatro vitórias e apenas dois empates, além de uma sólida defesa que sofreu apenas dois gols nesse período.

Do outro lado, a República do Congo empatou por 1 a 1 com o Sudão no primeiro jogo e soma apenas um ponto. A equipe congolesa vive fase complicada, sem vitórias nos últimos seis compromissos e com média de mais de dois gols sofridos por partida.

O retrospecto direto entre as seleções também pesa a favor do Senegal, que venceu dois dos últimos três confrontos, marcando cinco gols e sofrendo apenas um.

Considerando a forma atual, os números defensivos e o histórico do duelo, o favoritismo é claro para o Senegal, que busca consolidar a liderança e dar mais um passo rumo à próxima fase.

Confira nossos palpites e também prognósticos para jogos de hoje.

Senegal x Congo: Palpite para o Jogo



⚽ Ambas as equipes marcam: Não



🎯 Resultado Final: Senegal 3-0 Congo



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔄 Handicap Asiático: Senegal -0.5



Senegal x Congo: Onde Assistir

O jogo Senegal x Congo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

