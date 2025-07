Seattle Sounders x San Jose Earthquakes: Palpite, Onde Assistir - MLS - 19/07

Veja os melhores palpites Seattle Sounders x San Jose Earthquakes, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Seattle Sounders x San Jose Earthquakes pela Major League Soccer



📅 Data: 19 de julho de 2025



🕒 Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Lumen Field



Seattle Sounders e San Jose Earthquakes se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília) pela temporada regular da MLS 2025.

O duelo será disputado no Lumen Field, casa do Seattle, e coloca frente a frente duas equipes da Conferência Oeste com aspirações distintas: os Sounders ocupam o 5º lugar com 34 pontos, tentando se consolidar entre os classificados diretos para os playoffs, enquanto os Earthquakes, em 9º com 29 pontos, buscam se manter na zona de repescagem da pós-temporada.

Apesar de ter um ataque menos produtivo, o Seattle tem sido mais consistente defensivamente. Já o San Jose aposta na força ofensiva com 44 gols marcados.

O equilíbrio no confronto direto recente promete um duelo movimentado, com boas oportunidades de aposta.

Seattle Sounders x San Jose Palpite - Major League Soccer



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Vitória Seattle Sounders



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Mais de 9 Escanteios no Jogo



🔄 Handicap Asiático: Seattle Sounders -0.5



🎯 Mais de 3.5 Cartões no Jogo



Seattle Sounders x San Jose: Onde Assistir

Para quem deseja acompanhar a partida ao vivo, a transmissão estará disponível em plataformas de streaming de casas de apostas como a Bet365 e a Superbet, desde que o usuário esteja com saldo positivo na conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Esses sites oferecem uma cobertura ampla da Major League Soccer, permitindo que os apostadores assistam aos jogos em tempo real enquanto realizam suas apostas ao vivo.