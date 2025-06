Seattle Sounders x PSG: Estatísticas para apostas - Mundial de Clubes FIFA - 23/06

Seattle Sounders x PSG: veja as estatísticas nates do jogo desta segunda-feira, 23 de junho, às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes FIFA 2025. A partida acontece no Lumen Field, em Seattle, e define o futuro das equipes no torneio.

O PSG precisa de uma vitória para garantir a vaga nas quartas, enquanto os norte-americanos já estão eliminados. Mesmo assim, o jogo deve movimentar os mercados de apostas com boas oportunidades. A seguir, confira os dados mais relevantes para montar seus palpites.