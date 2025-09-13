Assine UOL
Seattle Sounders
Major League Soccer - United States
Lumen Field
Los Angeles Galaxy
Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy Palpite e Odds, Onde Assistir, MLS 13/09

13.09.2025
13.09.2025
5 min

Em busca de um palpite para Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy? A partida, que acontece no sábado, 14 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Lumen Field, promete fortes emoções pela temporada da MLS.


O Seattle Sounders busca se firmar em casa e subir na tabela, enquanto o Los Angeles Galaxy quer mostrar sua força fora de casa, mirando uma vitória para subir na tabela.


Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico dos times. Acompanhe!


Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te dar aquela mão, selecionei as melhores apostas para você analisar e quem sabe, faturar uma grana. Veja as dicas:



  🎯 Vitória do Seattle Sounders - Odd 2.10 

  🎯 Ambos marcam - Odd 1.90 

  🎯 Mais de 2,5 gols - Odd 2.05


Com base nas análises das equipes e o histórico recente, as apostas têm boas chances de serem certeiras. Analise com atenção e decida a melhor opção.


💰 Palpites de Odds Baixas Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy


Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança nas apostas. São aqueles palpites mais "conservadores", mas que podem te dar um bom retorno. Veja:



  🟢 Vitória ou empate do Seattle Sounders - Odd 1.35 - Risco: Baixo - Justificativa: Jogando em casa, o Seattle Sounders tem um bom desempenho, enquanto o Los Angeles Galaxy tem oscilado fora de casa.


⚖️ Palpites de Odds Médias Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, ideais para quem busca um pouco mais de emoção sem arriscar tanto. Confira:



  🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.90 - Risco: Médio - Justificativa: Ambos os times têm histórico de marcar gols em suas partidas, o que aumenta a probabilidade de ambos balançarem as redes.


🚀 Palpites de Odds Altas Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy


Se você gosta de adrenalina e busca grandes retornos, as odds altas são a sua praia. Mas lembre-se, o risco é maior. Dê uma olhada:



  🔴 Vitória do Los Angeles Galaxy - Odd 4.00 - Risco: Alto - Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Los Angeles Galaxy tem potencial para surpreender e buscar a vitória.


Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saber onde assistir e ter as informações completas da partida é muito importante. Veja:


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy

  • Data: sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • Local: Lumen Field, Seattle, Washington

  • Competição: MLS

  • Onde assistir: Apple TV - MLS Pass


Como Seattle Sounders e Los Angeles Galaxy Chegam Para o Confronto


O Seattle Sounders chega para o confronto buscando se consolidar em casa e somar pontos importantes na MLS. A equipe tem mostrado um bom desempenho e conta com o apoio da torcida para conquistar a vitória.


O Los Angeles Galaxy, por outro lado, quer mostrar sua força fora de casa e surpreender o adversário. A equipe tem se preparado para este jogo, buscando manter um bom ritmo e somar pontos na competição.


Últimos Jogos do Seattle Sounders


O Seattle Sounders vem mostrando um bom desempenho nos seus últimos jogos, com vitórias importantes e um ataque consistente. A equipe tem se mostrado forte, especialmente em casa, o que aumenta suas chances de conquistar um bom resultado.



  • ✅ Seattle Sounders 2 x 1 Inter Miami - MLS

  • ✅ Los Angeles Galaxy 0 x 2 Seattle Sounders - Leagues Cup

  • ✅ Seattle Sounders 2 x 1 Sporting Kansas City - MLS

  • ✅ Seattle Sounders 3 x 0 Puebla - Leagues Cup

  • ❌ Minnesota United FC 2 x 1 Seattle Sounders - MLS


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Últimos Jogos do Los Angeles Galaxy


O Los Angeles Galaxy tem apresentado resultados variados em seus últimos jogos, com algumas vitórias importantes e derrotas que acendem um sinal de alerta. A equipe precisa melhorar seu desempenho para subir na tabela e se manter competitiva na MLS.



  • ❌ Houston Dynamo 2 x 1 Los Angeles Galaxy - MLS

  • ✅ Los Angeles Galaxy 3 x 2 Orlando City SC - MLS

  • ❌ Los Angeles Galaxy 0 x 2 Seattle Sounders - Leagues Cup

  • ✅ Los Angeles Galaxy 2 x 1 Colorado Rapids - MLS

  • ✅ Los Angeles Galaxy 3 x 2 Pachuca - Leagues Cup


Legenda: ✅ Vitória | 🟡 Empate | ❌ Derrota


Nossa Opinião para Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy


A partida entre Seattle Sounders e Los Angeles Galaxy promete ser um jogo disputado, com ambas as equipes buscando a vitória. O Seattle Sounders, jogando em casa, tem uma ligeira vantagem, mas o Los Angeles Galaxy pode surpreender.


Nossa dica é ficar de olho nas odds e analisar as estatísticas antes de fazer suas apostas. As dicas aqui apresentadas são apenas sugestões, a decisão final é sempre sua.


 

Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy: Palpite do Dia

Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Leagues Cup
Los Angeles Galaxy
0 - 2
Seattle Sounders
2025 Major League Soccer
Los Angeles Galaxy
0 - 4
Seattle Sounders
2024 Major League Soccer
Los Angeles Galaxy
1 - 0
Seattle Sounders
2024 Leagues Cup
Seattle Sounders
3 - 1
Los Angeles Galaxy
2024 Major League Soccer
Seattle Sounders
0 - 0
Los Angeles Galaxy

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Seattle Sounders
Empate
Los Angeles Galaxy

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

