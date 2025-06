Seattle Sounders x Austin: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir Seattle Sounders x Austin, válido pela MLS, que se joga dia 28/06/2025 pelas 23:30 no Estádio Lumen Field, em Seattle, Washington.

Seattle Sounders e Austin se enfrentam em um confronto direto entre equipes que buscam se firmar na zona de classificação.

Ambos com 26 pontos, o Seattle leva vantagem no saldo de gols e tem um jogo a menos, ocupando a 7ª colocação.

Já o Austin, com o pior ataque da conferência (15 gols marcados), tenta surpreender fora de casa e subir na tabela. A disputa promete equilíbrio, com as duas equipes de olho em se distanciar dos concorrentes diretos.

Seattle Sounders x Austin - Palpites de Hoje - MLS

1. 🎯 Vitória do Seattle Sounders





Odd: 1.59







Favorito em casa, histórico sólido e Austin FC inconsistente fora.







Aposta segura, mas com retorno moderado.





2. ⚽ Ambas as equipes marcam (SIM)





Odd: 1.91







Seattle ataca bem em casa, e Austin FC tem falhas defensivas.







Boa relação risco/retorno.





3. 📈 Mais de 2.5 gols no jogo





Odd: 1.90







Jogos do Seattle em casa costumam ter gols, e Austin pode contribuir.







Expectativa de um jogo movimentado.





Seattle Sounders x Austin - Onde Assistir

O jogo poderá ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.