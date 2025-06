Seattle Sounders x PSG: onde assistir e palpite no Mundial de Clubes - 23/06

Justificativa: O PSG é amplo favorito, com odd de 1.125, mas enfrenta um time do Seattle que marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos e teve média de 3.3 gols somados (feitos + sofridos). Os franceses, por sua vez, vêm com média de 2.4 gols marcados por jogo e costumam oferecer um ritmo ofensivo alto.

A aposta em mais de 3.5 gols tem valor, dado o histórico ofensivo das equipes e a necessidade do PSG vencer com autoridade para garantir a classificação. O mercado de PSG vence e ambas marcam também aparece como oportunidade, considerando que os norte-americanos marcaram contra Atlético e Botafogo.

Entre os destaques individuais, Ousmane Dembélé é a principal arma ofensiva do PSG. Em boa fase e decisivo nos últimos compromissos da temporada europeia, a aposta no gol do atacante tem ótima relação risco-retorno.

Combinada Turbinada! Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Ficha técnica do jogo