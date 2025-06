Seattle Sounders x PSG: Palpites com Odds 5+ - Mundial de Clubes FIFA 2025

Seattle Sounders x PSG: Palpites com odds 5+

1. Empate – Odd 7.50

Apesar do favoritismo francês, o PSG já tropeçou contra o Botafogo, e o Sounders joga em casa. Um empate pode ocorrer em caso de rotação no elenco parisiense ou jogo travado no meio-campo.

Grande variedade de mercados de apostas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

2. Total de gols no 1º tempo: Mais de 2.5 – Odd 6.20

As duas equipes têm média alta de gols no 1º tempo. PSG costuma acelerar nos minutos iniciais, e o Sounders sofre bastante gols nos primeiros 45 minutos.

Combinada Turbinada! Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

3. Primeiro time a marcar 2 gols: Seattle Sounders – Odd 8.50

Palpite ousado, mas com valor em uma eventual surpresa. O PSG já foi vazado pelo Botafogo recentemente e vimos que os franceses não são invencíveis. Se os americanos encaixarem um contra-ataque, esse cenário pode acontecer.