Schalke 04 x Sevilla: Palpite e Odds para o Amistoso - 26/07

Schalke 04 x Sevilla: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 12h (horário de Brasília), na Veltins-Arena em partida amistosa entre as equipes.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Schalke 04 x Sevilla



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 12h (Horário de Brasília)



🏟️ Local: Veltins-Arena



Schalke 04 x Sevilla Palpite - Amistoso



Palpite 1: Dupla Chance - Empate ou Fora - Odd de 1.32 na Esportes da Sorte

- Odd de 1.32 na Esportes da Sorte

Palpite 2: Schalke 04 Total de Gols - Mais de 0.5 - Odd de 1.35 na Betnacional

- Odd de 1.35 na Betnacional

Palpite 3: Sevilla Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 1.87 na Esportes da Sorte

- Odd de 1.87 na Esportes da Sorte

Palpite 4: Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Sevilla e Sim - Odd de 3.78 na Betnacional

- Odd de 3.78 na Betnacional

Palpite 5: Intervalo/Final do Jogo - Sevilla/Sevilla - Odd de 5.42 na Betnacional



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Dupla Chance – Empate ou Fora (Sevilla)

Mesmo fora de casa, o Sevilla entra como favorito técnico diante do Schalke 04, que está atualmente na 2ª divisão alemã. Em amistosos, a diferença de qualidade entre os elencos tende a pesar mais do que o mando de campo, e o empate ou vitória dos espanhóis aparece como cenário provável.

Palpite 2: Schalke 04 Total de Gols – Mais de 0.5

O Schalke, apesar de ser o azarão, joga em casa e deve aproveitar a proposta mais aberta típica dos amistosos. Além disso, o Sevilla tem histórico de sofrer gols mesmo contra adversários tecnicamente inferiores, o que reforça a probabilidade de ao menos um gol do time alemão.

Palpite 3: Sevilla Total de Gols – Mais de 1.5

Com elenco superior e maior volume ofensivo, o Sevilla deve criar várias oportunidades. Diante de uma defesa do Schalke ainda em fase de ajustes, marcar dois gols ou mais é algo perfeitamente possível, especialmente com rotações que mantêm o ritmo ofensivo ao longo do jogo.

Palpite 4: Resultado Final / Ambos Marcam – Sevilla e Sim

Este mercado combina duas tendências: a expectativa de vitória do Sevilla e o padrão de amistosos em que ambas as equipes marcam. O Schalke pode contribuir com um gol, mas a força do Sevilla deve garantir o resultado final. Boa opção para quem busca valor com um risco calculado.

Palpite 5: Intervalo / Final – Sevilla / Sevilla

Se o Sevilla começar com força máxima, tem grande chance de dominar desde o início. Apostar que o time espanhol estará vencendo no intervalo e manterá a vantagem até o final oferece excelente retorno — especialmente considerando a diferença técnica entre os elencos.

Schalke 04 x Sevilla: Onde Assistir

O jogo não tem transmissão confirmada de canais brasileiros, streaming ou pelas casas de apostas.