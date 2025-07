SC Braga x Levski Sofia: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Liga Europa 31/07

SC Braga x Levski Sofia: Confira os palpites odds altas para o jogo de hoje! Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Este confronto da segunda fase qualificatória da Liga Europa traz o SC Braga jogando em casa após um empate sem gols no primeiro duelo.

As equipes chegaram com estilos distintos: Braga com defesa sólida, Levski Sofia tentando impor jogo ofensivo.

Você encontrará aqui o palpite para SC Braga x Levski Sofia, análises estatísticas dos times, odds altas e baixas, mercados alternativos e informações sobre onde acompanhar a partida.

🚀 Palpites de Odds Altas SC Braga x Levski Sofia



🔵 Braga vence sem sofrer gols odd ~5.00 a 6.00



🟢 Empate e ambos não marcam odd ~8.74



🟡 Levski Sofia ou empate com BTTS não odd ~3.45



Esses mercados refletem o cenário estatístico: Braga ainda não sofreu gols nos primeiros duelos, enquanto Levski tem média alta de gols na Bulgária, mas sofreu poucas derrotas.

Superpalpite: Odds Altas para hoje SC Braga x Levski Sofia



🔥 Braga para vencer sem sofrer gols odd ~6.58



🔥 Empate e ambos não marcam odd ~8.74



🔥 Levski Sofia marca primeiro e perde odd +7.50 (combinado)



Essas odds acima de 6.50 têm justificativa: o primeiro jogo terminou 0‑0 com poucas chances claras, Braga se destacou defensivamente e Levski ainda busca fluidez ofensiva fora de casa.

Palpites de SC Braga x Levski Sofia: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas recentes, apresenta‑se o palpite do dia para este duelo:



🎯 SC Braga vence (Resultado Final) odd 1.23



🎯 Não (Ambos Marcam) odd 1.61



🎯 Mais de 1.5 gols odd 1.59



Esses mercados refletem a confiança em Braga como favorito em casa, sua consistência defensiva e a previsão de poucos gols na partida.

💰 Palpites de Odds Baixas SC Braga x Levski Sofia

• 🔵 SC Braga vence ou empata (Dupla chance) odd 1.05

• 🟢 Mais de 1.5 gols odd 1.59

• 🟡 Não (Ambos marcam) odd 1.61

⚖️ Palpites de Odds Médias SC Braga x Levski Sofia

• 🔵 Braga (-0.5) Handicap Asiático – odd 1.22

• 🟢 Total mais de 2 gols – odd 1.95

• 🟡 Levski Sofia marca, mas perde (Resultado Final & BTTS “não”) – odd 3.04

Informações do Jogo: SC Braga x Levski Sofia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: SC Braga x Levski Sofia – Liga Europa

• 📅 Data: 31/07/2025

• ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estádio Municipal de Braga, Braga, Portugal

• 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada

Como SC Braga e Levski Sofia Chegam Para o Confronto

SC Braga vem embalado por sua solidez defensiva e forma recente: venceu 4 dos últimos 5 jogos, com o único não‑resultado sendo o 0‑0 no primeiro jogo contra Levski Sofia.

Na temporada 2024‑25 terminou em 4.º na Primeira Liga.

Na Europa, eliminou o Maccabi Petah Tikva e Servette antes de se classificar para a fase de grupos, reforçando seu padrão competitivo.

Levski Sofia chegou forte à temporada com o técnico espanhol Julio Velázquez revitalizando o clube: classificação antecipada para competições europeias com campanha de 7 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota em 14 jogos.

Na Bulgária liderou a A Grupa com 6 pontos em dois jogos, média de 1.70 de gols por partida e boa pressão ofensiva fora de casa. Mas ainda não conseguiu render gols longe de seus domínios.

SC Braga x Levski Sofia: Onde Assistir

O jogo SC Braga x Levski Sofia pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.