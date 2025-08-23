Sassuolo x Napoli: Palpite, Odds+5 e Onde Assistir Campeonato Italiano (23/08)

Confira palpite para Sassuolo x Napoli, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Sassuolo e Napoli se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, Série A, neste sábado, dia 23 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Città del Tricolore. Sassuolo x Napoli terá transmissão com vídeo ao vivo de graça pela Novibet, e pelo canal ESPN e streaming Disney+.

Palpites de Sassuolo x Napoli: Nossas 3 Melhores Dicas

Para a primeira rodada do Campeonato Italiano, a expectativa é de um jogo de muita energia e com ambas as equipes buscando um bom início de temporada. Acreditamos que o Napoli tem o favoritismo do jogo, mas a defesa do Sassuolo pode dificultar o ataque adversário. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de estreia.



⚽ Resultado Final: Napoli - Odd de 1.59 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.95 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.95 na Novibet



Palpites Alternativos Sassuolo x Napoli

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time visitante. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ 1º tempo - Resultado - Napoli - Odd de 2.07 na Esportes da Sorte



⚽ Napoli - Faixa de Gols - 2-3 - Odd de 2.15 na Superbet



⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 2.35 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Sassuolo x Napoli



⚽ Dupla Chance: Napoli ou Empate - Odd de 1.25 na Novibet



⚽ Empate Anula Aposta - Napoli - Odd de 1.18 na Stake



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.28 na Esportes da Sorte



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time visitante e com gols, o que é comum em confrontos de estreia de temporada.

Palpites de Odds Médias Sassuolo x Napoli



⚽ Marcar a qualquer momento - David Neres - odd de 3.25 na Superbet



⚽ Napoli vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 3.40 na Stake



⚽ Múltiplo resultado correto - 1x2, 1x3, 1x4 - Odd de 4.75 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Sassuolo x Napoli



⚽ Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 5.60 na Novibet



⚽ Total de chutes a gol - Kevin de Bruyne - Mais de 1.5 - Odd de 5.00 na Stake



⚽ Resultado Exato - 1x3 - Odd de 12.05 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time visitante com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Sassuolo.

Informações do Jogo: Sassuolo x Napoli: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Sassuolo x Napoli - Campeonato Italiano (Série A)

Transmissão: Novibet, ESPN e Disney+



Como assistir Sassuolo x Napoli

Como Sassuolo e Napoli Chegam Para o Confronto

O Sassuolo, jogando em casa, busca fazer valer o fator mando de campo para iniciar a temporada com um resultado positivo. Por ser a primeira rodada, a equipe ainda pode estar em fase de entrosamento, mas a torcida e o desejo de começar bem a competição devem ser grandes motivações. O time deve buscar o ataque para abrir o placar e tentar controlar o jogo.

O Napoli, por sua vez, é um time de ponta na Série A e um dos favoritos ao título. A equipe deve adotar uma postura mais ofensiva, impondo seu ritmo de jogo e buscando a vitória para somar os primeiros pontos na competição. O Napoli tem um ataque forte e tentará usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.