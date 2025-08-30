Sarmiento x Rosario: Palpite, Onde Assistir, Liga Profesional Argentina (30/08)

Sarmiento e Rosario se enfrentam neste sábado, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela 7ª rodada da 2ª fase da Liga Profesional Argentina. A bola rola a partir das 19h15 (horário de Brasília) no Estádio Eva Perón, em Junín. O confronto terá transmissão do serviço de streaming Star+.

O Sarmiento busca uma vitória em casa para afastar o fantasma do rebaixamento, enquanto o Rosario Central quer manter sua boa fase e se aproximar da zona de classificação para competições continentais. O momento de ambos os times pede atenção nas apostas.

Confira nossos palpites de Sarmiento x Rosario, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Sarmiento x Rosario Central: Nossas 3 Melhores Dicas

Observando os dados recentes, o Rosario tem apresentado uma defesa mais sólida e um ataque mais efetivo em jogos recentes, o que pode pesar a favor deles neste confronto. No entanto, o Sarmiento costuma ser um adversário complicado quando joga em casa, impulsionado pela necessidade de pontos.



🎯 Vitória do Rosario Central - odd 2.20

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.40



Palpites Alternativos Sarmiento x Rosario

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de analisar as nuances de uma partida e encontrar valor onde a maioria não vê. O duelo promete ser equilibrado, mas com potencial para surpresas.



🎯 Placar Exato: 1x2 - odd 8.50

🎯 Rosario Central marca no 2º Tempo - odd 2.75

🎯 Menos de 10.5 Escanteios - odd 2.15



Super Palpite Sarmiento x Rosario



🚀 Vitória do Rosario Central com Ambos Marcam Sim - odd 4.50



💰 Palpites de Odds Baixas Sarmiento x Rosario



🔵 Vitória do Rosario - odd 2.20

🟢 Dupla Chance Rosario ou Empate - odd 1.30

🟡 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.45



⚖️ Palpites de Odds Médias Sarmiento x Rosario



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

🟢 Sarmiento marca no 2º Tempo - odd 2.40

🟡 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.40



🚀 Palpites de Odds Altas Sarmiento x Rosario



🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 8.50

🟢 Rosario vence sem sofrer gols - odd 4.20

🟡 Mais de 10.5 Escanteios - odd 3.10



Sarmiento x Rosario: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Sarmiento x Rosario - Liga Profesional Argentina 2025

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 19:15 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Eva Perón, Junín

📺 Transmissão: Star+



Como Sarmiento e Rosario Chegam Para o Confronto

O Sarmiento chega pressionado para este confronto, buscando pontos cruciais para se afastar da zona de perigo na tabela do campeonato nacional. A equipe precisa impor seu jogo em casa.

Já o Rosario vive um momento de ascensão, com resultados positivos que o aproximam de objetivos maiores na temporada. A equipe busca manter essa invencibilidade para consolidar sua posição.

Nossa Opinião para Sarmiento x Rosario

A análise do confronto entre Sarmiento e Rosario aponta para um jogo onde o Rosario Central leva um leve favoritismo, baseado na sua atual forma e consistência.

A necessidade de vitória do Sarmiento em casa pode tornar o jogo mais aberto, com chances para ambos os lados. A expectativa é de um confronto tático, onde os detalhes podem definir o vencedor.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.