Sarmiento Junin
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Eva Perón de Junín
Rosario Central
  • V
  • V
  • E
  • E
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
4.1
x
3.1
2
2.01
1
4.2
x
2.95
2
2.12
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 14:56

Sarmiento x Rosario: Palpite, Onde Assistir, Liga Profesional Argentina (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Sarmiento e Rosario se enfrentam neste sábado, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela 7ª rodada da 2ª fase da Liga Profesional Argentina. A bola rola a partir das 19h15 (horário de Brasília) no Estádio Eva Perón, em Junín. O confronto terá transmissão do serviço de streaming Star+.


O Sarmiento busca uma vitória em casa para afastar o fantasma do rebaixamento, enquanto o Rosario Central quer manter sua boa fase e se aproximar da zona de classificação para competições continentais. O momento de ambos os times pede atenção nas apostas.


Confira nossos palpites de Sarmiento x Rosario, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Sarmiento x Rosario Central: Nossas 3 Melhores Dicas


Observando os dados recentes, o Rosario tem apresentado uma defesa mais sólida e um ataque mais efetivo em jogos recentes, o que pode pesar a favor deles neste confronto. No entanto, o Sarmiento costuma ser um adversário complicado quando joga em casa, impulsionado pela necessidade de pontos.



  • 🎯 Vitória do Rosario Central - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.40


Palpites Alternativos Sarmiento x Rosario


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de analisar as nuances de uma partida e encontrar valor onde a maioria não vê. O duelo promete ser equilibrado, mas com potencial para surpresas.



  • 🎯 Placar Exato: 1x2 - odd 8.50

  • 🎯 Rosario Central marca no 2º Tempo - odd 2.75

  • 🎯 Menos de 10.5 Escanteios - odd 2.15


Super Palpite Sarmiento x Rosario



  • 🚀 Vitória do Rosario Central com Ambos Marcam Sim - odd 4.50


💰 Palpites de Odds Baixas Sarmiento x Rosario 



  • 🔵 Vitória do Rosario - odd 2.20

  • 🟢 Dupla Chance Rosario ou Empate - odd 1.30

  • 🟡 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.45


⚖️ Palpites de Odds Médias Sarmiento x Rosario 



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🟢 Sarmiento marca no 2º Tempo - odd 2.40

  • 🟡 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.40


🚀 Palpites de Odds Altas Sarmiento x Rosario 



  • 🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 8.50

  • 🟢 Rosario vence sem sofrer gols - odd 4.20

  • 🟡 Mais de 10.5 Escanteios - odd 3.10


Sarmiento x Rosario: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Sarmiento x Rosario - Liga Profesional Argentina 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 19:15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Eva Perón, Junín

  • 📺 Transmissão: Star+


Como Sarmiento e Rosario Chegam Para o Confronto


O Sarmiento chega pressionado para este confronto, buscando pontos cruciais para se afastar da zona de perigo na tabela do campeonato nacional. A equipe precisa impor seu jogo em casa.


Já o Rosario vive um momento de ascensão, com resultados positivos que o aproximam de objetivos maiores na temporada. A equipe busca manter essa invencibilidade para consolidar sua posição.


Nossa Opinião para Sarmiento x Rosario 


A análise do confronto entre Sarmiento e Rosario aponta para um jogo onde o Rosario Central leva um leve favoritismo, baseado na sua atual forma e consistência.


A necessidade de vitória do Sarmiento em casa pode tornar o jogo mais aberto, com chances para ambos os lados. A expectativa é de um confronto tático, onde os detalhes podem definir o vencedor.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Sarmiento Junin x Rosario Central: Palpite do Dia

Rosario Central Vence
2.12
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Sarmiento Junin x Rosario Central: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sarmiento Junin x Rosario Central: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Rosario Central
1 - 0
Sarmiento Junin
2024 Liga Profesional Argentina
Rosario Central
4 - 2
Sarmiento Junin
2023 Liga Profesional Argentina
Sarmiento Junin
4 - 1
Rosario Central
2022 Liga Profesional Argentina
Rosario Central
1 - 0
Sarmiento Junin
2021 Liga Profesional Argentina
Sarmiento Junin
1 - 0
Rosario Central

Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

