Sarmiento Junin x Lanús: Palpite, Onde Assistir - Liga Argentina - 25/07

Sarmiento Junin x Lanús: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Sarmiento tenta aproveitar o fator casa para somar pontos importantes na tabela. Já o Lanús, tradicional clube argentino, chega pressionado por resultados e precisa mostrar reação na competição.

Sarmiento Junin x Lanús Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.65 na Novibet







Palpite 2 - Dupla Chance: Sarmiento ou Empate - odd pagando 1.60 na Novibet







Palpite 3 - Resultado Exato: 1x1 - odd pagando 6.50 na Novibet





Esses palpites se baseiam na característica típica de partidas da Liga Argentina: jogos truncados, com poucos gols e muito equilíbrio, principalmente quando o mandante é um time como o Sarmiento.

Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.65

É comum que os jogos entre equipes de meio de tabela no futebol argentino sejam travados e com poucos espaços. A linha de menos de 2.5 gols costuma ser acertada nessas situações.

Os dois times têm histórico de partidas mais cadenciadas, o que reforça a expectativa de poucos gols.

Dupla Chance: Sarmiento ou Empate - odd pagando 1.60

Jogando em casa, o Sarmiento costuma endurecer os jogos, mesmo diante de adversários mais tradicionais. Apostar com proteção para o empate pode ser um bom caminho.

O Lanús também tem oscilado bastante fora de casa nas últimas temporadas, o que reforça a leitura.

Resultado Exato: 1x1 - odd pagando 6.50

Se a sua ideia for buscar uma odd mais alta, o empate com placar de 1x1 é um dos mais comuns no campeonato. Com dois times que se equilibram bem em campo, essa aposta tem valor.

Claro que é mais arriscada, mas pode valer a pena com uma stake menor.

Sarmiento Junin x Lanús: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming. E passará também através da Disney+.

