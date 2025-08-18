Sarmiento x Tucuman: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Argetino (18/08)

Sarmiento x Tucuman: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estadio Eva Perón, com transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo Disney+.

O Sarmiento vem de uma vitória importante fora de casa e tenta embalar diante de sua torcida. Já o Tucuman chega pressionado após uma derrota em casa e precisa somar pontos para não se complicar na tabela, especialmente fora de casa, onde tem um retrospecto ruim.

Sarmiento x Tucuman Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43 na Superbet



⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 2.85 na Bet365



💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61 na Betnacional



Para as apostas em Sarmiento x Tucuman, indicamos esses três palpites com base no perfil extremamente defensivo e de poucos gols de ambas as equipes.

🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43

Esta é a aposta com maior embasamento estatístico para a partida. Os jogos do Sarmiento terminaram com menos de 2,5 gols em 90% das vezes nos últimos 10 embates.

O Tucuman reforça essa tendência, com 70% de seus últimos 10 jogos também ficando abaixo dessa linha. É um confronto com forte característica de poucos gols.

⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 2.85

As odds para o jogo são extremamente equilibradas (2.75, 2.85, 2.90), indicando não haver um favorito claro.

Em um duelo entre duas equipes de nível técnico semelhante, com dificuldades ofensivas e que não podem se dar ao luxo de perder, o empate se torna um resultado altamente provável.

💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61

Este palpite se alinha com a tendência de um jogo de poucos gols. O Sarmiento não conseguiu marcar em 40% de seus jogos em casa.

O número do Tucuman fora de casa é ainda mais expressivo: a equipe passou em branco em 75% de suas partidas como visitante. A chance de pelo menos um dos times não balançar as redes é muito alta.

Sarmiento x Tucuman: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Sarmiento x Tucuman ao vivo na ESPN 2 e no Disney+. O jogo começa às 19h00, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Sarmiento x Tucuman - Campeonato Argentino

📅 Data: 18/08/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estadio Eva Perón, Junín

📺 Onde vai passar: ESPN 2 e Disney+



Sarmiento x Tucuman: Últimos 5 jogos entre os times



13/02/2025 - Tucuman 5-0 Sarmiento



04/11/2024 - Tucuman 1-0 Sarmiento



25/06/2023 - Sarmiento 4-1 Tucuman



19/07/2022 - Tucuman 1-0 Sarmiento



10/02/2022 - Sarmiento 1-0 Tucuman



Sarmiento x Tucuman: Quem Ganha? Melhores Odds

As odds mostram um equilíbrio raramente visto, com as três possibilidades (vitória do Sarmiento, empate e vitória do Tucuman) tendo chances muito parecidas. O Sarmiento tem um leve favoritismo com 36,4%, contra 35,1% do empate e 34,5% do Tucuman.