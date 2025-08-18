- V
Sarmiento x Tucuman: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Argetino (18/08)
Sarmiento x Tucuman: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estadio Eva Perón, com transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo Disney+.
O Sarmiento vem de uma vitória importante fora de casa e tenta embalar diante de sua torcida. Já o Tucuman chega pressionado após uma derrota em casa e precisa somar pontos para não se complicar na tabela, especialmente fora de casa, onde tem um retrospecto ruim.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Sarmiento x Tucuman Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 2.85 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61 na Betnacional
Para as apostas em Sarmiento x Tucuman, indicamos esses três palpites com base no perfil extremamente defensivo e de poucos gols de ambas as equipes.
🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43
Esta é a aposta com maior embasamento estatístico para a partida. Os jogos do Sarmiento terminaram com menos de 2,5 gols em 90% das vezes nos últimos 10 embates.
O Tucuman reforça essa tendência, com 70% de seus últimos 10 jogos também ficando abaixo dessa linha. É um confronto com forte característica de poucos gols.
⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 2.85
As odds para o jogo são extremamente equilibradas (2.75, 2.85, 2.90), indicando não haver um favorito claro.
Em um duelo entre duas equipes de nível técnico semelhante, com dificuldades ofensivas e que não podem se dar ao luxo de perder, o empate se torna um resultado altamente provável.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61
Este palpite se alinha com a tendência de um jogo de poucos gols. O Sarmiento não conseguiu marcar em 40% de seus jogos em casa.
O número do Tucuman fora de casa é ainda mais expressivo: a equipe passou em branco em 75% de suas partidas como visitante. A chance de pelo menos um dos times não balançar as redes é muito alta.
Sarmiento x Tucuman: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Sarmiento x Tucuman ao vivo na ESPN 2 e no Disney+. O jogo começa às 19h00, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Sarmiento x Tucuman - Campeonato Argentino
- 📅 Data: 18/08/2025
- ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estadio Eva Perón, Junín
- 📺 Onde vai passar: ESPN 2 e Disney+
Sarmiento x Tucuman: Últimos 5 jogos entre os times
- 13/02/2025 - Tucuman 5-0 Sarmiento
- 04/11/2024 - Tucuman 1-0 Sarmiento
- 25/06/2023 - Sarmiento 4-1 Tucuman
- 19/07/2022 - Tucuman 1-0 Sarmiento
- 10/02/2022 - Sarmiento 1-0 Tucuman
Sarmiento x Tucuman: Quem Ganha? Melhores Odds
As odds mostram um equilíbrio raramente visto, com as três possibilidades (vitória do Sarmiento, empate e vitória do Tucuman) tendo chances muito parecidas. O Sarmiento tem um leve favoritismo com 36,4%, contra 35,1% do empate e 34,5% do Tucuman.
- 🏆 Sarmiento vence, odd 2.75 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 2.85 na Superbet
- 👀 Tucuman vence, odd 2.90 na F12.bet
Sarmiento Junin x Atletico Tucuman: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sarmiento Junin x Atletico Tucuman: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sarmiento Junin x Atletico Tucuman: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
