Sarmiento Junin
  • V
  • D
  • E
  • V
  • E
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Eva Perón de Junín
Atletico Tucuman
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2
1
2.76
x
2.83
2
2.91
1
2.85
x
2.72
2
3
Odds atualizadas a 18.08.2025 às 17:30

Sarmiento x Tucuman: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Argetino (18/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Sarmiento x Tucuman: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estadio Eva Perón, com transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo Disney+.


O Sarmiento vem de uma vitória importante fora de casa e tenta embalar diante de sua torcida. Já o Tucuman chega pressionado após uma derrota em casa e precisa somar pontos para não se complicar na tabela, especialmente fora de casa, onde tem um retrospecto ruim.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Sarmiento x Tucuman Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43 na Superbet

  • Palpite 2. Empate, odd pagando 2.85 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61 na Betnacional


Para as apostas em Sarmiento x Tucuman, indicamos esses três palpites com base no perfil extremamente defensivo e de poucos gols de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.43


Esta é a aposta com maior embasamento estatístico para a partida. Os jogos do Sarmiento terminaram com menos de 2,5 gols em 90% das vezes nos últimos 10 embates. 


O Tucuman reforça essa tendência, com 70% de seus últimos 10 jogos também ficando abaixo dessa linha. É um confronto com forte característica de poucos gols.


⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 2.85


As odds para o jogo são extremamente equilibradas (2.75, 2.85, 2.90), indicando não haver um favorito claro.


Em um duelo entre duas equipes de nível técnico semelhante, com dificuldades ofensivas e que não podem se dar ao luxo de perder, o empate se torna um resultado altamente provável.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.61


Este palpite se alinha com a tendência de um jogo de poucos gols. O Sarmiento não conseguiu marcar em 40% de seus jogos em casa.


O número do Tucuman fora de casa é ainda mais expressivo: a equipe passou em branco em 75% de suas partidas como visitante. A chance de pelo menos um dos times não balançar as redes é muito alta.


Sarmiento x Tucuman: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Sarmiento x Tucuman ao vivo na ESPN 2 e no Disney+. O jogo começa às 19h00, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Sarmiento x Tucuman - Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 18/08/2025

  • Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio Eva Perón, Junín

  • 📺 Onde vai passar: ESPN 2 e Disney+


Sarmiento x Tucuman: Últimos 5 jogos entre os times



  • 13/02/2025 - Tucuman 5-0 Sarmiento

  • 04/11/2024 - Tucuman 1-0 Sarmiento

  • 25/06/2023 - Sarmiento 4-1 Tucuman

  • 19/07/2022 - Tucuman 1-0 Sarmiento

  • 10/02/2022 - Sarmiento 1-0 Tucuman


Sarmiento x Tucuman: Quem Ganha? Melhores Odds


As odds mostram um equilíbrio raramente visto, com as três possibilidades (vitória do Sarmiento, empate e vitória do Tucuman) tendo chances muito parecidas. O Sarmiento tem um leve favoritismo com 36,4%, contra 35,1% do empate e 34,5% do Tucuman.



  • 🏆 Sarmiento vence, odd 2.75 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 2.85 na Superbet

  • 👀 Tucuman vence, odd 2.90 na F12.bet

Sarmiento Junin x Atletico Tucuman: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Atletico Tucuman
5 - 0
Sarmiento Junin
2024 Liga Profesional Argentina
Atletico Tucuman
1 - 0
Sarmiento Junin
2023 Liga Profesional Argentina
Sarmiento Junin
4 - 1
Atletico Tucuman
2022 Liga Profesional Argentina
Atletico Tucuman
1 - 0
Sarmiento Junin
2022 Liga Profesional Argentina
Sarmiento Junin
1 - 0
Atletico Tucuman

UOL - Admin

Palpites