Sarmiento Junin
  • E
  • D
  • V
  • V
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Eva Perón de Junín
Aldosivi
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
2.82
2
3.75
1
2.32
x
2.9
2
3.6
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 19:27

Sarmiento Junin x Aldosivi Palpite; Odds 2+, 9+; Onde Assistir, Campeonato Argentino

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Sarmiento Junin x Aldosivi? Então veio ao lugar certo! O confronto acontece no sábado, 13 de setembro, às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina. O jogo promete fortes emoções, com as equipes buscando uma vitória importante na competição.


O Sarmiento Junin precisa vencer para subir na tabela e dar uma alegria aos seus torcedores. Já o Aldosivi busca a vitória fora de casa para somar pontos e subir na tabela do campeonato. A partida é válida pela Liga Profissional Argentina.


Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas para Sarmiento Junin x Aldosivi, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e histórico dos times. Acompanhe e confira os palpites!


Sarmiento Junin x Aldosivi Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar, separamos as melhores dicas e palpites para este jogo. Analisamos o momento de cada time, as estatísticas e as odds para te dar as melhores opções. Veja:



  • 🎯 Empate no Jogo - Odd 3.20

  • 🎯 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.10

  • 🎯 Total de Gols – Mais de 2.5 - Odd 2.75


Com as nossas dicas, você tem as melhores opções para apostar e aumentar suas chances de ganhar. Analisamos os dados e as estatísticas para te dar as melhores dicas para Sarmiento Junin x Aldosivi. Acreditamos em um jogo com muitos gols e emoção.


💰 Palpites de Odds Baixas Sarmiento Junin x Aldosivi


Se você busca segurança nas apostas, as odds baixas são ideais. Elas representam maior probabilidade de acerto, mesmo que o retorno financeiro seja menor. Veja:



  • 🟢 Empate Anula a Aposta - Sarmiento Junin - Odd 1.50 Risco: Baixo Justificativa: O Sarmiento Junin tem se mostrado forte em casa, mas o Aldosivi costuma dificultar os jogos fora.


⚖️ Palpites de Odds Médias Sarmiento Junin x Aldosivi


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com potencial de lucro interessante, ideais para quem busca um pouco mais de emoção. Confira:



  • 🟡 Ambos Marcam - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm ataques eficientes e podem balançar as redes.


🚀 Palpites de Odds Altas Sarmiento Junin x Aldosivi


Para os apostadores que gostam de arriscar em busca de grandes prêmios, as odds altas são a melhor opção. Apesar do risco maior, o retorno pode ser significativamente maior. Veja:



  • 🔴 Resultado Correto: 2x1 para o Sarmiento Junin - Odd 9.00 Risco: Alto Justificativa: O Sarmiento Junin joga em casa e tem um bom histórico recente, o que pode levar à vitória.


Sarmiento Junin x Aldosivi: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Aqui você encontra todas as informações sobre onde assistir e os detalhes da partida. Fique por dentro de tudo e não perca nenhum lance.


📋 Informações Completas da Partida



  • Competição: Campeonato Argentino

  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 21h15 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Eva Perón, Junín, Argentina

  Onde Assistir: Sem transmissão oficial confirmada, mas pode assistir pelo streaming de casas de apostas como a Superbet


Como Sarmiento Junin e Aldosivi Chegam Para o Confronto


O Sarmiento Junin busca consolidar sua posição em casa, aproveitando o apoio da torcida para começar a temporada com uma vitória. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Aldosivi, embora jogue fora de casa, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Sarmiento Junin


O Sarmiento Junin teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



  • ✅ Sarmiento Junin 2x1 Al Wahda - Pro League

  • ✅ Al-Ahli 1x3 Sarmiento Junin - Pro League

  • 🟡 Sarmiento Junin 0x0 Damac - Pro League

  • ❌ Al Kholood 1x0 Sarmiento Junin - Pro League

  • ✅  Sarmiento Junin 2x1 Al Hkaleej - Pro League


Últimos Jogos do Aldosivi


O Aldosivi vem de uma sequência negativa em seus últimos jogos, com derrotas que demonstram a dificuldade da equipe em manter um bom ritmo. O time tem se mostrado com dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.



  • ❌ Aldosivi 1x2 Boca Juniors - Pro League

  • ❌ Estudiantes L.P. 2x1 Aldosivi - Pro League

  • 🟡 Aldosivi 0x0 Belgrano Cordoba - Pro League

  • ❌ Barracas Central 1x0 Aldosivi - Pro League

  • ❌ Aldosivi 0x1 Argentinos JRS - Pro League


Nossa Opinião para Sarmiento Junin x Aldosivi


A partida entre Sarmiento Junin e Aldosivi promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. O Sarmiento Junin tem um leve favoritismo por jogar em casa, mas o Aldosivi pode surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e com chances para ambos os lados.


```

Sarmiento Junin x Aldosivi: Palpite do Dia

Sarmiento Junin x Aldosivi: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sarmiento Junin x Aldosivi: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Aldosivi
2 - 2
Sarmiento Junin
2022 Liga Profesional Argentina
Aldosivi
1 - 2
Sarmiento Junin
2021 Liga Profesional Argentina
Sarmiento Junin
3 - 0
Aldosivi
2017 Primera Nacional
Sarmiento Junin
1 - 0
Aldosivi
2016 Liga Profesional Argentina
Sarmiento Junin
0 - 2
Aldosivi

