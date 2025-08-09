São Paulo x Vitória: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Brasileirão (09/08)

São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 18:30 no MorumBIS, em São Paulo.

O confronto direto terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). O São Paulo busca manter sequência positiva sob o comando de Crespo e brigar por posições mais altas na tabela.

O Vitória chega em situação delicada na classificação e precisa somar pontos urgentemente. A equipe baiana enfrenta dificuldades para marcar gols e vive sequência sem vitórias que preocupa.

Confira nossos palpites de São Paulo x Vitória, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de São Paulo x Vitória: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 São Paulo vence - odd 1.62

🎯 Ambos os times não marcam - odd 1.47

🎯 São Paulo marca mais de 1,5 gols - odd 2.06



Para os palpites de São Paulo x Vitória analisamos as estatísticas das equipes na temporada 2025. O momento atual dos times sugere um cenário favorável ao mandante, que chega em melhor fase.

Como você verá a seguir, o São Paulo tem vantagem técnica evidente e joga em casa. O Vitória enfrenta sérias dificuldades ofensivas e não consegue vencer há três jogos no campeonato.

Palpites Alternativos São Paulo x Vitória

Para apostadores mais experientes, separamos opções específicas que oferecem boas oportunidades. Essas apostas consideram o momento ofensivo do São Paulo e as dificuldades do Vitória.

Os mercados alternativos podem render retornos atrativos para quem conhece bem o futebol brasileiro. Confira nossas sugestões baseadas no histórico recente dos confrontos.



🎯 São Paulo handicap -1 - odd 2.13

🎯 São Paulo marca no primeiro tempo - odd 2.26

🎯 Resultado exato 2-0 São Paulo - odd 5.40



Super Palpites São Paulo x Vitória



🚀 André Silva marca a qualquer momento + São Paulo vence + Menos de 3,5 gols - odd 8.50



💰 Palpites de Odds Baixas São Paulo x Vitória



🔵 São Paulo dupla chance (1X) - odd 1.13

🟢 Menos de 2,5 gols - odd 1.47

🟡 São Paulo vence - odd 1.62



⚖️ Palpites de Odds Médias São Paulo x Vitória



🔵 São Paulo marca mais de 1,5 gols - odd 2.06

🟢 Ambos os times marcam - odd 2.55

🟡 Empate - odd 3.60



🚀 Palpites de Odds Altas São Paulo x Vitória



🔵 Resultado exato 2-0 São Paulo - odd 5.40

🟢 Vitória vence - odd 6.20

🟡 André Silva marca a qualquer momento - odd 2.60



São Paulo x Vitória: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida