Assine UOL
Sao Paulo
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Serie A - Brazil
MorumBIS
Vitoria
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
3.8
2
6.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.63
x
3.74
2
6.28
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.62
x
3.7
2
6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.65
x
3.75
2
6.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 16:30

São Paulo x Vitória: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Brasileirão (09/08)

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 18:30 no MorumBIS, em São Paulo.


O confronto direto terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). O São Paulo busca manter sequência positiva sob o comando de Crespo e brigar por posições mais altas na tabela.


O Vitória chega em situação delicada na classificação e precisa somar pontos urgentemente. A equipe baiana enfrenta dificuldades para marcar gols e vive sequência sem vitórias que preocupa.


Confira nossos palpites de São Paulo x Vitória, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de São Paulo x Vitória: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 São Paulo vence - odd 1.62

  • 🎯 Ambos os times não marcam - odd 1.47

  • 🎯 São Paulo marca mais de 1,5 gols - odd 2.06


Para os palpites de São Paulo x Vitória analisamos as estatísticas das equipes na temporada 2025. O momento atual dos times sugere um cenário favorável ao mandante, que chega em melhor fase.


Como você verá a seguir, o São Paulo tem vantagem técnica evidente e joga em casa. O Vitória enfrenta sérias dificuldades ofensivas e não consegue vencer há três jogos no campeonato.


Palpites Alternativos São Paulo x Vitória


Para apostadores mais experientes, separamos opções específicas que oferecem boas oportunidades. Essas apostas consideram o momento ofensivo do São Paulo e as dificuldades do Vitória.


Os mercados alternativos podem render retornos atrativos para quem conhece bem o futebol brasileiro. Confira nossas sugestões baseadas no histórico recente dos confrontos.



  • 🎯 São Paulo handicap -1 - odd 2.13

  • 🎯 São Paulo marca no primeiro tempo - odd 2.26

  • 🎯 Resultado exato 2-0 São Paulo - odd 5.40


Super Palpites São Paulo x Vitória



  • 🚀 André Silva marca a qualquer momento + São Paulo vence + Menos de 3,5 gols - odd 8.50


💰 Palpites de Odds Baixas São Paulo x Vitória



  • 🔵 São Paulo dupla chance (1X) - odd 1.13

  • 🟢 Menos de 2,5 gols - odd 1.47

  • 🟡 São Paulo vence - odd 1.62


⚖️ Palpites de Odds Médias São Paulo x Vitória



  • 🔵 São Paulo marca mais de 1,5 gols - odd 2.06

  • 🟢 Ambos os times marcam - odd 2.55

  • 🟡 Empate - odd 3.60


🚀 Palpites de Odds Altas São Paulo x Vitória



  • 🔵 Resultado exato 2-0 São Paulo - odd 5.40

  • 🟢 Vitória vence - odd 6.20

  • 🟡 André Silva marca a qualquer momento - odd 2.60


São Paulo x Vitória: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: São Paulo x Vitória - Brasileirão Série A 2025

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: MorumBIS, São Paulo

  • 📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Ver mais Ver menos

Sao Paulo x Vitoria: Palpite do Dia

Sao Paulo Vence
Superbet logo
1.65
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Santa Cruz - Sergipe
1
1.47
Hibernian - Kilmarnock
1
1.73
Newport County - Millwall
2
1.41
Múltipla
3.59
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.72
Apostar agora

Sao Paulo x Vitoria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sao Paulo x Vitoria: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie A
Vitoria
0 - 0
Sao Paulo
2024 Serie A
Sao Paulo
2 - 1
Vitoria
2024 Serie A
Vitoria
1 - 3
Sao Paulo
2018 Serie A
Vitoria
0 - 1
Sao Paulo
2018 Serie A
Sao Paulo
3 - 0
Vitoria

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sao Paulo
Empate
Vitoria

Como São Paulo e Vitória Chegam Para o Confronto


Os times apresentam momentos completamente opostos nesta reta decisiva do Brasileirão 2025. Enquanto um vive fase ascendente, o outro luta contra o tempo para sair da situação incômoda na classificação.


O fator casa será fundamental para o São Paulo, que precisa aproveitar o apoio da torcida. O Vitória, por sua vez, precisa urgentemente quebrar a sequência negativa para não se complicar ainda mais na tabela.


Últimos Jogos do São Paulo


O São Paulo vive excelente momento sob o comando do argentino Crespo, que assumiu em junho. A equipe não perde há quatro jogos no Brasileirão e mostra evolução tática consistente no MorumBIS.


Nos últimos confrontos, o Tricolor apresenta números ofensivos superiores com média de 1,4 gols por partida. A equipe conseguiu três vitórias seguidas em casa e busca manter a sequência positiva.



  • ❌ Athletico-PR 1x0 São Paulo - Copa do Brasil (pênaltis 3x0)

  • ✅ Internacional 1x2 São Paulo - Brasileirão Série A

  • ✅ São Paulo 2x1 Athletico-PR - Copa do Brasil

  • ✅ São Paulo 3x1 Fluminense - Brasileirão Série A

  • ✅ Juventude 0x1 São Paulo - Brasileirão Série A


Últimos Jogos do Vitória


O Vitória atravessa momento delicado e não consegue engrenar no campeonato nacional. A equipe baiana não vence há três jogos e tem apenas uma vitória nos últimos 10 confrontos disputados.


O time apresenta sérias deficiências ofensivas com média de apenas 0,6 gols por partida nos últimos jogos. A equipe não marca como visitante há duas rodadas e precisa melhorar urgentemente o setor de criação.



  • 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras - Brasileirão Série A

  • 🟡 Mirassol 1x1 Vitória - Brasileirão Série A

  • 🟡 Vitória 2x2 Sport - Brasileirão Série A

  • ✅ Vitória 1x0 RB Bragantino - Brasileirão Série A

  • 🟡 Botafogo 0x0 Vitória - Brasileirão Série A


A diferença de momento entre as equipes fica evidente nos números recentes. O São Paulo soma 75% de aproveitamento em casa, enquanto o Vitória não vence fora há seis jogos no campeonato.


O histórico recente também favorece o time paulista, que venceu o último confronto por 2x1 em agosto de 2024. A superioridade técnica e o fator casa colocam o São Paulo como favorito para confirmar os três pontos.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Fatih Karagümrük
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Istanbul Basaksehir
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V

Istanbul Basaksehir Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Independiente
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
River Plate
  • V
  • E
  • V
  • V
  • D

Independiente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Boca Juniors
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
-
Racing Club
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Dallas
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Portland Timbers
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E

Portland Timbers Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
America-RN
  • E
  • V
  • V
  • E
  • E
-
Juazeirense
  • E
  • D
  • E
  • V
  • V

America-RN Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites