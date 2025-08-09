- D
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- E
São Paulo x Vitória: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Brasileirão (09/08)
São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 18:30 no MorumBIS, em São Paulo.
O confronto direto terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). O São Paulo busca manter sequência positiva sob o comando de Crespo e brigar por posições mais altas na tabela.
O Vitória chega em situação delicada na classificação e precisa somar pontos urgentemente. A equipe baiana enfrenta dificuldades para marcar gols e vive sequência sem vitórias que preocupa.
Confira nossos palpites de São Paulo x Vitória, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de São Paulo x Vitória: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 São Paulo vence - odd 1.62
- 🎯 Ambos os times não marcam - odd 1.47
- 🎯 São Paulo marca mais de 1,5 gols - odd 2.06
Para os palpites de São Paulo x Vitória analisamos as estatísticas das equipes na temporada 2025. O momento atual dos times sugere um cenário favorável ao mandante, que chega em melhor fase.
Como você verá a seguir, o São Paulo tem vantagem técnica evidente e joga em casa. O Vitória enfrenta sérias dificuldades ofensivas e não consegue vencer há três jogos no campeonato.
Palpites Alternativos São Paulo x Vitória
Para apostadores mais experientes, separamos opções específicas que oferecem boas oportunidades. Essas apostas consideram o momento ofensivo do São Paulo e as dificuldades do Vitória.
Os mercados alternativos podem render retornos atrativos para quem conhece bem o futebol brasileiro. Confira nossas sugestões baseadas no histórico recente dos confrontos.
- 🎯 São Paulo handicap -1 - odd 2.13
- 🎯 São Paulo marca no primeiro tempo - odd 2.26
- 🎯 Resultado exato 2-0 São Paulo - odd 5.40
Super Palpites São Paulo x Vitória
- 🚀 André Silva marca a qualquer momento + São Paulo vence + Menos de 3,5 gols - odd 8.50
💰 Palpites de Odds Baixas São Paulo x Vitória
- 🔵 São Paulo dupla chance (1X) - odd 1.13
- 🟢 Menos de 2,5 gols - odd 1.47
- 🟡 São Paulo vence - odd 1.62
⚖️ Palpites de Odds Médias São Paulo x Vitória
- 🔵 São Paulo marca mais de 1,5 gols - odd 2.06
- 🟢 Ambos os times marcam - odd 2.55
- 🟡 Empate - odd 3.60
🚀 Palpites de Odds Altas São Paulo x Vitória
- 🔵 Resultado exato 2-0 São Paulo - odd 5.40
- 🟢 Vitória vence - odd 6.20
- 🟡 André Silva marca a qualquer momento - odd 2.60
São Paulo x Vitória: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: São Paulo x Vitória - Brasileirão Série A 2025
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: MorumBIS, São Paulo
- 📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
Sao Paulo x Vitoria: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sao Paulo x Vitoria: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sao Paulo x Vitoria: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como São Paulo e Vitória Chegam Para o Confronto
Os times apresentam momentos completamente opostos nesta reta decisiva do Brasileirão 2025. Enquanto um vive fase ascendente, o outro luta contra o tempo para sair da situação incômoda na classificação.
O fator casa será fundamental para o São Paulo, que precisa aproveitar o apoio da torcida. O Vitória, por sua vez, precisa urgentemente quebrar a sequência negativa para não se complicar ainda mais na tabela.
Últimos Jogos do São Paulo
O São Paulo vive excelente momento sob o comando do argentino Crespo, que assumiu em junho. A equipe não perde há quatro jogos no Brasileirão e mostra evolução tática consistente no MorumBIS.
Nos últimos confrontos, o Tricolor apresenta números ofensivos superiores com média de 1,4 gols por partida. A equipe conseguiu três vitórias seguidas em casa e busca manter a sequência positiva.
- ❌ Athletico-PR 1x0 São Paulo - Copa do Brasil (pênaltis 3x0)
- ✅ Internacional 1x2 São Paulo - Brasileirão Série A
- ✅ São Paulo 2x1 Athletico-PR - Copa do Brasil
- ✅ São Paulo 3x1 Fluminense - Brasileirão Série A
- ✅ Juventude 0x1 São Paulo - Brasileirão Série A
Últimos Jogos do Vitória
O Vitória atravessa momento delicado e não consegue engrenar no campeonato nacional. A equipe baiana não vence há três jogos e tem apenas uma vitória nos últimos 10 confrontos disputados.
O time apresenta sérias deficiências ofensivas com média de apenas 0,6 gols por partida nos últimos jogos. A equipe não marca como visitante há duas rodadas e precisa melhorar urgentemente o setor de criação.
- 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras - Brasileirão Série A
- 🟡 Mirassol 1x1 Vitória - Brasileirão Série A
- 🟡 Vitória 2x2 Sport - Brasileirão Série A
- ✅ Vitória 1x0 RB Bragantino - Brasileirão Série A
- 🟡 Botafogo 0x0 Vitória - Brasileirão Série A
A diferença de momento entre as equipes fica evidente nos números recentes. O São Paulo soma 75% de aproveitamento em casa, enquanto o Vitória não vence fora há seis jogos no campeonato.
O histórico recente também favorece o time paulista, que venceu o último confronto por 2x1 em agosto de 2024. A superioridade técnica e o fator casa colocam o São Paulo como favorito para confirmar os três pontos.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- V
Istanbul Basaksehir Vence
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- D
Independiente Vence
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- V
- D
- V
Empate
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- E
Portland Timbers Vence
- E
- V
- V
- E
- E
- E
- D
- E
- V
- V
America-RN Vence