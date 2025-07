São Paulo x Fluminense: Palpite, Onde Assistir - Brasileirão Série A - 27/07

São Paulo e Fluminense se enfrentam neste domingo, 27 de julho, às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do MorumBIS.

O Tricolor Paulista seguir com a boa recuperação no campeonato, a equipe ocupa atualmente a 12ª colocação, enquanto o Fluminense aparece logo acima, na 8ª posição, tentando voltar ao G6.

Confira nosso palpite para São Paulo x Fluminense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. A partida será transmitida pela TV Globo.

Palpites São Paulo x Fluminense - Brasileirão 2025



Palpite 1 - Ambas Marcam: Sim - Odd @1.85 na Stake

- Ambas Marcam: - Odd @1.85 na Stake

Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd @2.10 na Superbet

- Total de Gols: - Odd @2.10 na Superbet

Palpite 3 - Resultado Final: Empate - Odd @3.10 na bet365



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Ambas Marcam: Sim - Odd @1.85

As duas equipes apresentam instabilidade defensiva nas últimas rodadas. O São Paulo sofreu gols em 7 dos últimos 10 jogos. Já o Fluminense levou gols em 5 dos últimos 6 compromissos.

Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd @2.10

Mesmo em momentos diferentes, os dois times têm capacidade ofensiva. O São Paulo balançou as redes 6 vezes nos últimos 4 jogos. O Fluminense, apesar das derrotas recentes, possui média de 1,2 gol por partida na competição.

Resultado Final: Empate - Odd @3.10

O equilíbrio entre os times nos últimos encontros indica alta chance de empate. Em 5 confrontos diretos desde 2022, foram 2 vitórias para cada lado e 1 empate.

Últimas notícias do São Paulo

Após derrotar o Corinthians e o Juventude, o time de Crespo tenta manter a boa fase. A defesa ainda inspira cuidados, mas o setor ofensivo mostrou reação nas últimas rodadas.

Últimos 5 jogos do São Paulo



✅ - Juventude 0x1 São Paulo



✅ - São Paulo 2x0 Corinthians



⚖️ - RB Bragantino 2x2 São Paulo



❌ - Flamengo 2x0 São Paulo



❌ - São Paulo 1x3 Vasco



Últimas notícias do Fluminense

O Tricolor Carioca vem de três derrotas seguidas: para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. A equipe precisa reencontrar equilíbrio, especialmente na marcação e na transição defensiva.

Últimos 5 jogos do Fluminense



❌ - Fluminense 1 x 2 Palmeiras



❌ - Flamengo 1 x 0 Fluminense



❌ - Fluminense 0 x 2 Cruzeiro



❌ -Fluminense 0 x 2 Chelsea (Mundial de Clubes)



✅ - Fluminense 2 x 1 Hilal (Mundial de Clubes)



Últimos 5 jogos entre São Paulo e Fluminense



01/09/2024: Fluminense 2x0 São Paulo



13/05/2024: São Paulo 2x1 Fluminense



22/11/2023: Fluminense 1x0 São Paulo



01/07/2023: São Paulo 1x0 Fluminense



05/11/2022: Fluminense 3x1 São Paulo



Estatística de São Paulo e Fluminense no Campeonato Brasileiro 2025

Média de gols sofridos:

São Paulo: 1.1

Fluminense: 1.2

Média de chutes no gol:

São Paulo: 3.3

Fluminense: 3.9

Média de chutes fora do gol:

São Paulo: 5.0

Fluminense: 6.3

Média de escanteios:

São Paulo: 4.4

Fluminense: 4.6

Média de cartões totais:

São Paulo: 3.1

Fluminense: 1.6

Média de cartões amarelos:

São Paulo: 3.0

Fluminense: 1.6

Quem ganha? Odds atualizadas



Vitória do São Paulo : Odd @2.37 na Superbet

: Odd @2.37 na Superbet

Empate : Odd @3.10 na Superbet

: Odd @3.10 na Superbet

Vitória do Fluminense: Odd @3.25



O São Paulo chega com leve favoritismo segundo as casas de apostas, mas o equilíbrio é grande, especialmente pelo momento instável de ambos.

Onde assistir São Paulo x Fluminense ao vivo?

A partida será exibida ao vivo na TV Globo, com cobertura completa a partir das 16h (horário de Brasília), direto do Estádio do MorumBIS.

Ficha Técnica:



⚽ Jogo: São Paulo x Fluminense



📅 Data: 27/07/2025



🕡 Horário: 16h (de Brasília)



🏟️ Estádio: MorumBIS



📺 Onde Assistir: TV Globo.



Aposte com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.