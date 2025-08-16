São Paulo x Ferroviária: Palpite, Odds, Onde Assistir - Brasileirão Feminino 16/08

Confira os melhores palpites São Paulo x Ferroviária Feminino com odds altas e palpite placar exato.



O confronto acontece neste sábado, 16 de agosto de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela reta final do Brasileirão Feminino. A partida coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol feminino brasileiro em um duelo que promete equilíbrio, intensidade e gols.

O São Paulo chega motivado pela campanha sólida na competição, enquanto a Ferroviária busca confirmar sua força contra adversários diretos. Ao longo deste conteúdo, você verá nossas análises, melhores palpites e odds altas para apostar com mais informação.

Informações do Jogo: São Paulo x Ferroviária Feminino

📋 Ficha de Jogo



⚽ Confronto: São Paulo x Ferroviária - Brasileirão Feminino



📅 Data: 16/08/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo



📺 Transmissão: TV Brasil



📺 Onde Assistir São Paulo x Ferroviária Feminino

A transmissão oficial será pela TV Brasil. Também é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, basta concluir e verificar a conta para assistir ao vivo.

São Paulo x Ferroviária Feminino Palpite

🎯 Palpite: Vitória do São Paulo (F) no tempo regulamentar odd 1.70

🎯 Palpite: Ambas equipes marcam odd 1.85

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols odd 1.65

O palpite do dia aponta favoritismo para o São Paulo, que vem apresentando alto aproveitamento em casa, mas com tendência de jogo aberto. As Guerreiras Grenás, apesar de oscilarem, têm um ataque que incomoda e costuma balançar as redes mesmo fora de casa. Por isso, a combinação de vitória tricolor com gols para os dois lados se mostra atrativa.

🚀 São Paulo x Ferroviária Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Placar exato 3x1 São Paulo odd 13.00

🟢 Palpite: Vitória do São Paulo com ambos marcam odd 3.45

🟡 Palpite: 1º tempo 2x1 São Paulo odd 28.00

Essas opções se apoiam no histórico de confrontos recentes, onde o São Paulo frequentemente abre vantagem cedo, mas também sofre gols, especialmente contra equipes ofensivas como a Ferroviária.

Superpalpite: Placar Exato São Paulo x Ferroviária Feminino

🔥 Placar exato 4x2 São Paulo odd 60.00 - Superbet

Estatisticamente, o São Paulo tem média alta de gols como mandante e a Ferroviária não costuma abdicar do ataque, mesmo em partidas fora de casa. Esse superpalpite é ousado, mas reflete um cenário de jogo movimentado, com defesas vulneráveis e talento ofensivo de ambos os lados.

💰 Palpites de Odds Baixas São Paulo x Ferroviária Feminino

🔵 Mais de 0.5 gols odd 1.06

🟢 Chance dupla: São Paulo ou empate odd 1.20

🟡 Menos de 6.5 gols odd 1.01

Esses mercados são indicados para apostas mais conservadoras, buscando segurança com odds mais modestas.

Como São Paulo e Ferroviária Chegam Para o Confronto

O São Paulo chega em alta no Brasileirão Feminino, com boa sequência de vitórias e desempenho consistente no Morumbi. A equipe aposta na força ofensiva de Giovanna Crivelari e Dudinha Rodrigues, que têm sido decisivas, além de um meio-campo criativo que cria muitas chances. Não há registros de suspensões importantes, mas a comissão técnica ainda monitora possíveis desfalques por desgaste físico.

A Ferroviária, por sua vez, mantém a tradição de ser uma das equipes mais competitivas do futebol feminino. Apesar de alguns tropeços recentes, as Guerreiras Grenás contam com atacantes rápidas como Mylena Carioca e Millene Karine para tentar surpreender. O time deve entrar com postura ofensiva, mesmo jogando fora, buscando manter viva a disputa por uma vaga no mata-mata.