Brasileiro Women - Brazil
MorumBIS
Ferroviaria W
  • E
  • D
  • E
  • D
  • V
São Paulo x Ferroviária: Palpite, Odds, Onde Assistir - Brasileirão Feminino 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites São Paulo x Ferroviária Feminino com odds altas e palpite placar exato.



O confronto acontece neste sábado, 16 de agosto de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela reta final do Brasileirão Feminino. A partida coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol feminino brasileiro em um duelo que promete equilíbrio, intensidade e gols.


O São Paulo chega motivado pela campanha sólida na competição, enquanto a Ferroviária busca confirmar sua força contra adversários diretos. Ao longo deste conteúdo, você verá nossas análises, melhores palpites e odds altas para apostar com mais informação.


Informações do Jogo: São Paulo x Ferroviária Feminino


📋 Ficha de Jogo



  • ⚽ Confronto: São Paulo x Ferroviária - Brasileirão Feminino

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo

  • 📺 Transmissão: TV Brasil


📺 Onde Assistir São Paulo x Ferroviária Feminino


A transmissão oficial será pela TV Brasil. Também é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, basta concluir e verificar a conta para assistir ao vivo.


São Paulo x Ferroviária Feminino Palpite


🎯 Palpite: Vitória do São Paulo (F) no tempo regulamentar odd 1.70
🎯 Palpite: Ambas equipes marcam odd 1.85
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols odd 1.65


O palpite do dia aponta favoritismo para o São Paulo, que vem apresentando alto aproveitamento em casa, mas com tendência de jogo aberto. As Guerreiras Grenás, apesar de oscilarem, têm um ataque que incomoda e costuma balançar as redes mesmo fora de casa. Por isso, a combinação de vitória tricolor com gols para os dois lados se mostra atrativa.


🚀 São Paulo x Ferroviária Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Placar exato 3x1 São Paulo  odd 13.00
🟢 Palpite: Vitória do São Paulo com ambos marcam  odd 3.45
🟡 Palpite: 1º tempo 2x1 São Paulo  odd 28.00


Essas opções se apoiam no histórico de confrontos recentes, onde o São Paulo frequentemente abre vantagem cedo, mas também sofre gols, especialmente contra equipes ofensivas como a Ferroviária.


Superpalpite: Placar Exato São Paulo x Ferroviária Feminino


🔥 Placar exato 4x2 São Paulo odd 60.00 - Superbet 


Estatisticamente, o São Paulo tem média alta de gols como mandante e a Ferroviária não costuma abdicar do ataque, mesmo em partidas fora de casa. Esse superpalpite é ousado, mas reflete um cenário de jogo movimentado, com defesas vulneráveis e talento ofensivo de ambos os lados.


💰 Palpites de Odds Baixas São Paulo x Ferroviária Feminino


🔵 Mais de 0.5 gols odd 1.06
🟢 Chance dupla: São Paulo ou empate odd 1.20
🟡 Menos de 6.5 gols odd 1.01


Esses mercados são indicados para apostas mais conservadoras, buscando segurança com odds mais modestas.


Como São Paulo e Ferroviária Chegam Para o Confronto


O São Paulo chega em alta no Brasileirão Feminino, com boa sequência de vitórias e desempenho consistente no Morumbi. A equipe aposta na força ofensiva de Giovanna Crivelari e Dudinha Rodrigues, que têm sido decisivas, além de um meio-campo criativo que cria muitas chances. Não há registros de suspensões importantes, mas a comissão técnica ainda monitora possíveis desfalques por desgaste físico.


A Ferroviária, por sua vez, mantém a tradição de ser uma das equipes mais competitivas do futebol feminino. Apesar de alguns tropeços recentes, as Guerreiras Grenás contam com atacantes rápidas como Mylena Carioca e Millene Karine para tentar surpreender. O time deve entrar com postura ofensiva, mesmo jogando fora, buscando manter viva a disputa por uma vaga no mata-mata.


 


 

São Paulo W x Ferroviaria W: Palpite do Dia

São Paulo W Vence
Superbet logo
1.66
São Paulo W x Ferroviaria W: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

São Paulo W x Ferroviaria W: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Brasileiro Women
Ferroviaria W
0 - 0
São Paulo W
2025 Brasileiro Women
Ferroviaria W
1 - 0
São Paulo W
2024 Brasileiro Women
Ferroviaria W
1 - 0
São Paulo W
2024 Brasileiro Women
São Paulo W
2 - 1
Ferroviaria W
2024 Brasileiro Women
São Paulo W
1 - 1
Ferroviaria W

