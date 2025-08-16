- E
São Paulo x Ferroviária: Palpite, Odds, Onde Assistir - Brasileirão Feminino 16/08
Confira os melhores palpites São Paulo x Ferroviária Feminino com odds altas e palpite placar exato.
O confronto acontece neste sábado, 16 de agosto de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela reta final do Brasileirão Feminino. A partida coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol feminino brasileiro em um duelo que promete equilíbrio, intensidade e gols.
O São Paulo chega motivado pela campanha sólida na competição, enquanto a Ferroviária busca confirmar sua força contra adversários diretos. Ao longo deste conteúdo, você verá nossas análises, melhores palpites e odds altas para apostar com mais informação.
Informações do Jogo: São Paulo x Ferroviária Feminino
📋 Ficha de Jogo
- ⚽ Confronto: São Paulo x Ferroviária - Brasileirão Feminino
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo
- 📺 Transmissão: TV Brasil
📺 Onde Assistir São Paulo x Ferroviária Feminino
A transmissão oficial será pela TV Brasil. Também é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, basta concluir e verificar a conta para assistir ao vivo.
São Paulo x Ferroviária Feminino Palpite
🎯 Palpite: Vitória do São Paulo (F) no tempo regulamentar odd 1.70
🎯 Palpite: Ambas equipes marcam odd 1.85
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols odd 1.65
O palpite do dia aponta favoritismo para o São Paulo, que vem apresentando alto aproveitamento em casa, mas com tendência de jogo aberto. As Guerreiras Grenás, apesar de oscilarem, têm um ataque que incomoda e costuma balançar as redes mesmo fora de casa. Por isso, a combinação de vitória tricolor com gols para os dois lados se mostra atrativa.
🚀 São Paulo x Ferroviária Palpite com odds altas
🔵 Palpite: Placar exato 3x1 São Paulo odd 13.00
🟢 Palpite: Vitória do São Paulo com ambos marcam odd 3.45
🟡 Palpite: 1º tempo 2x1 São Paulo odd 28.00
Essas opções se apoiam no histórico de confrontos recentes, onde o São Paulo frequentemente abre vantagem cedo, mas também sofre gols, especialmente contra equipes ofensivas como a Ferroviária.
Superpalpite: Placar Exato São Paulo x Ferroviária Feminino
🔥 Placar exato 4x2 São Paulo odd 60.00 - Superbet
Estatisticamente, o São Paulo tem média alta de gols como mandante e a Ferroviária não costuma abdicar do ataque, mesmo em partidas fora de casa. Esse superpalpite é ousado, mas reflete um cenário de jogo movimentado, com defesas vulneráveis e talento ofensivo de ambos os lados.
💰 Palpites de Odds Baixas São Paulo x Ferroviária Feminino
🔵 Mais de 0.5 gols odd 1.06
🟢 Chance dupla: São Paulo ou empate odd 1.20
🟡 Menos de 6.5 gols odd 1.01
Esses mercados são indicados para apostas mais conservadoras, buscando segurança com odds mais modestas.
Como São Paulo e Ferroviária Chegam Para o Confronto
O São Paulo chega em alta no Brasileirão Feminino, com boa sequência de vitórias e desempenho consistente no Morumbi. A equipe aposta na força ofensiva de Giovanna Crivelari e Dudinha Rodrigues, que têm sido decisivas, além de um meio-campo criativo que cria muitas chances. Não há registros de suspensões importantes, mas a comissão técnica ainda monitora possíveis desfalques por desgaste físico.
A Ferroviária, por sua vez, mantém a tradição de ser uma das equipes mais competitivas do futebol feminino. Apesar de alguns tropeços recentes, as Guerreiras Grenás contam com atacantes rápidas como Mylena Carioca e Millene Karine para tentar surpreender. O time deve entrar com postura ofensiva, mesmo jogando fora, buscando manter viva a disputa por uma vaga no mata-mata.
São Paulo W x Ferroviaria W: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
São Paulo W x Ferroviaria W: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
São Paulo W x Ferroviaria W: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Aposte com consciência: encare as apostas como entretenimento, não como fonte de renda. Estabeleça limites e não ultrapasse seu orçamento. Respeite sempre o Jogo Responsável e mantenha o controle sobre seu comportamento de aposta.
Vamos aproveitar o emocionante jogo entre São Paulo Feminino e Ferroviária Feminina com responsabilidade.
