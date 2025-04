São Paulo x Cruzeiro: Palpite, Onde Assistir e Escalações | Brasileirão 2025

Neste domingo (13), São Paulo e Cruzeiro se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida está marcada para às 17h30 no Estádio MorumBIS, em São Paulo. A seguir, veja os melhores palpites para São Paulo x Cruzeiro, as escalações da partida e onde assistir ao vivo

Palpites para São Paulo x Cruzeiro

🎯 Vitória do São Paulo com ambos os times marcando - Odd 5.50 na Bet365

O São Paulo tem um histórico favorável contra o Cruzeiro e jogará em casa, o que aumenta suas chances de vitória. No entanto, o Cruzeiro possui um ataque eficiente, tornando provável que ambas as equipes marquem.

🎯 Marcos Antonio com mais de 0.5 Interceptações - Odd 1.44 na Superbet

O meio campista Marcos Antônio tem uma grande capacidade de marcação e, para conseguirmos o green, precisamos apenas de uma interceptação dele no jogo.