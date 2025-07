São Paulo x Corinthians: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão 2025 (19/07

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado, 19/07, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 21h no Morumbis, São Paulo, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse clássico paulista, que terá transmissão do Premiere e SporTV.

O São Paulo vai a campo precisando de uma vitória para sair da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação com 13 pontos. Já o Corinthians também luta por melhores posições, na 9ª colocação com 19 pontos, buscando se aproximar do G6.

Confira nosso palpite de São Paulo x Corinthians, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações deste confronto histórico entre velhos rivais paulistas.

São Paulo x Corinthians Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Corinthians marca primeiro gol - odd pagando 2.80 na Bet365

na Bet365

Palpite 2 - São Paulo mais de 5.5 escanteios - odd pagando 1.95 na Superbet

na Superbet

Palpite 3 - Jogo termina 1x0 ou 0x1 - odd pagando 4.20 na Esportes da Sorte



Para as apostas em São Paulo x Corinthians sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos no Brasileirão.

Corinthians marca primeiro gol - odd pagando 2.80

O Corinthians abriu o marcador em 50% dos seus jogos como visitante nos últimos 10 confrontos. A equipe tem mostrado eficiência em aproveitar as primeiras oportunidades, especialmente através de Talles Magno que marcou o gol da vitória contra o Ceará.

Por outro lado, o São Paulo sofreu o primeiro gol em 80% dos jogos em casa nos últimos cinco confrontos no Morumbis. A equipe tem dificuldades para se impor desde o início das partidas, o que pode favorecer um Corinthians mais organizado taticamente.

São Paulo mais de 5.5 escanteios - odd pagando 1.95

O São Paulo tem média de 6.2 escanteios por jogo em casa no Brasileirão, chegando a 8 escanteios no empate contra o RB Bragantino. A equipe busca volume ofensivo através de cruzamentos e jogadas pelas laterais.

Com Luciano assumindo protagonismo e André Silva movimentando bem a área, o time tricolor deve pressionar bastante o sistema defensivo corintiano. A tendência é que essa pressão gere muitas cobranças de escanteio ao longo da partida.

Jogo termina 1x0 ou 0x1 - odd pagando 4.20

As estatísticas defensivas de ambos os times favorecem um placar magro. O Corinthians manteve a meta limpa em 60% dos últimos 10 jogos, enquanto o São Paulo tem sofrido poucos gols quando joga no Morumbis.

Considerando que 40% dos confrontos diretos entre as equipes nos últimos anos terminaram com placares de 1x0 ou 0x1, existe valor nesta aposta. A pressão do clássico e a necessidade de não perder podem resultar em jogo cauteloso de ambos os lados.

São Paulo x Corinthians - Últimos 5 jogos Entre Os Times



26/01/2025 - São Paulo 3x1 Corinthians (Paulistão 2025)



29/09/2024 - São Paulo 3x1 Corinthians (Brasileirão 2024)



16/06/2024 - Corinthians 2x2 São Paulo (Brasileirão 2024)



30/01/2024 - Corinthians 1x2 São Paulo (Paulistão 2024)



30/09/2023 - São Paulo 2x1 Corinthians (Brasileirão 2023)



Últimas Notícias do São Paulo

O São Paulo vive momento de instabilidade na temporada, ocupando a 16ª posição do Brasileirão com 13 pontos. A equipe de Hernán Crespo voltou a pontuar no último jogo ao empatar em 2x2 com o RB Bragantino, interrompendo sequência de três derrotas no Brasileirão.

O time mostrou melhora na postura em Bragança Paulista, apresentando maior intensidade e pressão na primeira etapa. André Silva foi o destaque ao marcar dois gols, enquanto Luciano assumiu protagonismo na criação de jogadas ofensivas.

A principal preocupação é a ausência de Lucas Moura por lesão e o baixo rendimento de Oscar na temporada. O São Paulo precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e dar tranquilidade para a sequência da competição.

São Paulo - Últimos 5 jogos no Brasileirão



✅ RB Bragantino 2x2 São Paulo



❌ Flamengo 2x0 São Paulo



❌ São Paulo 1x3 Vasco



❌ Bahia 2x1 São Paulo



❌ São Paulo 0x2 Mirassol



Últimas Notícias do Corinthians

O Corinthians conquistou vitória importante por 1x0 sobre o Ceará fora de casa, amenizando a pressão sobre o técnico Dorival Júnior. A equipe ocupa a 9ª posição com 19 pontos, mas ainda busca maior consistência para brigar por vagas na Libertadores.

O time enfrentou muitos desfalques no ataque, jogando sem Memphis Depay, Yuri Alberto e Romero. Talles Magno e o jovem Gui Negão formaram o setor ofensivo, com o primeiro marcando o gol da vitória após assistência de Carrillo.

A defesa tem sido o ponto forte da equipe, que manteve a meta limpa em 60% dos últimos 10 jogos. André Ramalho e Cacá formam dupla sólida, enquanto Garro busca retomar o bom futebol para ajudar na criação.

Corinthians - Últimos 5 jogos no Brasileirão



✅ Ceará 0x1 Corinthians



❌ Corinthians 1x2 RB Bragantino



🟡 Grêmio 1x1 Corinthians



🟡 Corinthians 0x0 Vitória



✅ Corinthians 1x0 Santos



São Paulo x Corinthians: quem ganha? - Melhores odds

O São Paulo tem 31% de probabilidade de ganhar o jogo deste sábado, 19/07. Isso porque a equipe joga em casa e possui ligeira vantagem no retrospecto recente, mas enfrenta séria crise de resultados na temporada.



São Paulo ganha - Odd de @3.20 na Superbet



Empate - Odd de @3.10 na Bet365



Corinthians ganha - Odd de @2.40 na Esportes da Sorte



São Paulo x Corinthians: Palpite de Odds altas para o jogo

Para quem busca odds mais atrativas, uma opção interessante é apostar na combinação: Corinthians vence + Menos de 2.5 gols + Talles Magno marca - Odd @12.50 na Superbet

São Paulo x Corinthians: Estatísticas



São Paulo tem média de 1.6 gols sofridos por jogo em casa



Corinthians possui 60% de jogos sem sofrer gols nos últimos 10



São Paulo empatou 50% dos jogos como mandante no Brasileirão



Corinthians marca o primeiro gol em 50% dos jogos fora de casa



São Paulo tem média de 6.2 escanteios por jogo no Morumbis



São Paulo x Corinthians - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir São Paulo x Corinthians pelo Premiere e SporTV. A partida está marcada para às 21h deste sábado, no Morumbis. Este é um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro e promete grande audiência.

Tudo o que você precisa saber de São Paulo x Corinthians:



⚽️ Confronto: São Paulo x Corinthians - Brasileirão 2025



📅 Data: 19/07/25

19/07/25

⏰ Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Morumbis, São Paulo

Morumbis, São Paulo

📺 Onde vai passar São Paulo x Corinthians: Premiere e SporTV (TV fechada/streaming)



São Paulo x Corinthians: Escalações

A provável escalação São Paulo deve ter Rafael no gol; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e Oscar; André Silva.

A provável escalação Corinthians deve ser: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Bidon, Raniele e Martínez; Garro, Memphis Depay e Romero.

Vale lembrar que essas são escalações prováveis e podem sofrer alterações até o apito inicial, dependendo de questões táticas ou físicas dos jogadores.

Lembre-se que apostas devem ser feitas com responsabilidade. Pratique o Jogo Responsável e aposte apenas o que pode perder.